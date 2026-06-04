Xolandni «Real»ga o‘tishi haqidagi xabarga «Siti»ning munosabati qanday?

·87·Sport
Xolandni «Real»ga o‘tishi haqidagi xabarga «Siti»ning munosabati qanday?
Audio versiyasi

Jahon futboli olamida transfer mish-mishlari va shov-shuvlari hech qachon to‘xtamaydi. Ayniqsa, gap sayyoramizning eng kuchli va sermahsul hujumchilaridan biri bo‘lmish Erling Xoland haqida ketganda, intriga yanada kuchayadi. So‘nggi kunlarda ushbu norvegiyalik to‘purarning yozgi transfer oynasida Madridning «Real» klubiga ko‘chib o‘tishi mumkinligi borasida turli xabarlar bolalay boshladi. Biroq «Manchester Siti» rahbariyati bunday shov-shuvlarga mutlaqo xotirjam va vazmin munosabatda bo‘lmoqda.

Dunyo futbolining eng ishonchli insayderi va taniqli jurnalist Fabritsio Romano o‘zining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida ma’lum qilishicha, ingliz grandi yaqin kelajakda o‘z yulduzining jamoani tark etishini kutayotgani yo‘q.

«Shaharliklar» Xolandning sodiqligiga ishonishmoqda

Manbaning bergan ichki ma’lumotlariga ko‘ra, «Manchester Siti» mutasaddilari Erling Xolandning Manchester shahrida qolishiga to‘liq va qat’iy ishonch bildirmoqda. Klub rahbariyati va futbolchining atrofidagi insonlardan hujumchining ketish istagi borligi haqida hech qanday salbiy signal yoki ogohlantirish kelib tushmagan.

Bundan tashqari, Xoland klubning uzoq muddatli va ulug‘vor loyihasining eng markaziy figurasi bo‘lib qolmoqda. Qayd etilishicha, jamoaning kelajakdagi rejalari, hatto bosh murabbiylik ruliga Enso Mareska tayinlangan taqdirda ham, aynan norvegiyalik gollar mashinasi atrofiga quriladi va bu pozitsiya o‘zgarishsiz qoladi.

Madriddagi saylovlar va soxta va’dalar

Xo‘sh, unda bu mish-mishlar qayerdan paydo bo‘ldi? Gap shundaki, «Real Madrid» prezidenti lavozimiga da’vogarlik qilayotgan nomzod Enrike Rikelme bo‘lajak saylov oldidan katta va’dalar bergan edi:

Saylovoldi va’dasi: Agar Enrike Rikelme 7 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan «Qirollik klubi» prezidentligi uchun saylovda g‘alaba qozonsa, Madrid muxlislariga haqiqiy sovg‘a sifatida Erling Xolandni «Santyago Bernabeu»ga olib kelishni va’da qilgan. Biroq «Siti» bu va’dalarni shunchaki siyosiy yurish sifatida baholamoqda.

Erling Xolandning maydondagi fenomenal harakatlari va dahshatli samaradorligi uning nima uchun dunyoning eng qimmatbaho vositasi ekanligini yaqqol isbotlaydi. Uning ortda qolgan mavsumdagi sermahsullik ko‘rsatkichlari quyidagicha:

Musobaqalardagi ishtiroki

Natijalar (Gol + Pas)

Jami uchrashuvlar soni

52 ta o‘yin

Raqiblar darvozasiga urilgan gollar

38 ta gol

Jamoadoshlariga uzatilgan assistlar

9 ta golli pas

Muxlislar uchun tinchlik kafolati

«Manchester Siti»ning ashaddiy ishqibozlari xavotir olmasalar ham bo‘ladi — Erling Manchesterning havosidan va Pep Gvardiola yaratgan tizimdan mutlaqo mamnun. Uning ingliz zaminidagi golli yurishlari hali uzoq davom etadigan ko‘rinadi.

Yevropa futbolining eng qaynoq transfer yangiliklari, APL va La Ligadagi so‘nggi insaydlar hamda sevimli futbolchilaringiz hayotiga oid eng sara, eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Erling HolandReal MadridManchester SitiFabritsio RomanoEnrike Rikelmе
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi