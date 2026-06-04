Xolandni «Real»ga o‘tishi haqidagi xabarga «Siti»ning munosabati qanday?
Jahon futboli olamida transfer mish-mishlari va shov-shuvlari hech qachon to‘xtamaydi. Ayniqsa, gap sayyoramizning eng kuchli va sermahsul hujumchilaridan biri bo‘lmish Erling Xoland haqida ketganda, intriga yanada kuchayadi. So‘nggi kunlarda ushbu norvegiyalik to‘purarning yozgi transfer oynasida Madridning «Real» klubiga ko‘chib o‘tishi mumkinligi borasida turli xabarlar bolalay boshladi. Biroq «Manchester Siti» rahbariyati bunday shov-shuvlarga mutlaqo xotirjam va vazmin munosabatda bo‘lmoqda.
Dunyo futbolining eng ishonchli insayderi va taniqli jurnalist Fabritsio Romano o‘zining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida ma’lum qilishicha, ingliz grandi yaqin kelajakda o‘z yulduzining jamoani tark etishini kutayotgani yo‘q.
«Shaharliklar» Xolandning sodiqligiga ishonishmoqda
Manbaning bergan ichki ma’lumotlariga ko‘ra, «Manchester Siti» mutasaddilari Erling Xolandning Manchester shahrida qolishiga to‘liq va qat’iy ishonch bildirmoqda. Klub rahbariyati va futbolchining atrofidagi insonlardan hujumchining ketish istagi borligi haqida hech qanday salbiy signal yoki ogohlantirish kelib tushmagan.
Bundan tashqari, Xoland klubning uzoq muddatli va ulug‘vor loyihasining eng markaziy figurasi bo‘lib qolmoqda. Qayd etilishicha, jamoaning kelajakdagi rejalari, hatto bosh murabbiylik ruliga Enso Mareska tayinlangan taqdirda ham, aynan norvegiyalik gollar mashinasi atrofiga quriladi va bu pozitsiya o‘zgarishsiz qoladi.
Madriddagi saylovlar va soxta va’dalar
Xo‘sh, unda bu mish-mishlar qayerdan paydo bo‘ldi? Gap shundaki, «Real Madrid» prezidenti lavozimiga da’vogarlik qilayotgan nomzod Enrike Rikelme bo‘lajak saylov oldidan katta va’dalar bergan edi:
Saylovoldi va’dasi: Agar Enrike Rikelme 7 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan «Qirollik klubi» prezidentligi uchun saylovda g‘alaba qozonsa, Madrid muxlislariga haqiqiy sovg‘a sifatida Erling Xolandni «Santyago Bernabeu»ga olib kelishni va’da qilgan. Biroq «Siti» bu va’dalarni shunchaki siyosiy yurish sifatida baholamoqda.
Erling Xolandning maydondagi fenomenal harakatlari va dahshatli samaradorligi uning nima uchun dunyoning eng qimmatbaho vositasi ekanligini yaqqol isbotlaydi. Uning ortda qolgan mavsumdagi sermahsullik ko‘rsatkichlari quyidagicha:
Musobaqalardagi ishtiroki
Natijalar (Gol + Pas)
Jami uchrashuvlar soni
52 ta o‘yin
Raqiblar darvozasiga urilgan gollar
38 ta gol
Jamoadoshlariga uzatilgan assistlar
9 ta golli pas
Muxlislar uchun tinchlik kafolati
«Manchester Siti»ning ashaddiy ishqibozlari xavotir olmasalar ham bo‘ladi — Erling Manchesterning havosidan va Pep Gvardiola yaratgan tizimdan mutlaqo mamnun. Uning ingliz zaminidagi golli yurishlari hali uzoq davom etadigan ko‘rinadi.
Yevropa futbolining eng qaynoq transfer yangiliklari, APL va La Ligadagi so‘nggi insaydlar hamda sevimli futbolchilaringiz hayotiga oid eng sara, eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…