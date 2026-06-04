Dmitriy Sichyov O‘zbekiston terma jamoasi pley-offga chiqa olishini aytdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan futbol bo‘yicha nufuzli Jahon chempionati boshlanishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Butun dunyo nigohi qadalgan ushbu global sport bayramida o‘z tarixida birinchi bor qatnashayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining imkoniyatlari xalqaro maydonda keng muhokama qilinmoqda. Xususan, rossiyalik taniqli futbol eksperti Dmitriy Sichyov ham hamyurtlarimizning bo‘lajak mundialdagi istiqbollari haqida to‘xtalib, o‘zbek muxlislari uchun umidbaxsh fikrlarni bildirdi.
Tajribali mutaxassis terma jamoamizning salohiyati va guruh bosqichidagi imkoniyatlarini yuqori baholab, jamoamizning keyingi raundga yo‘l olishiga ishonch bildirdi.
«Vakillarimiz pley-off yo‘llanmasi uchun oxirigacha kurashadi»
Dmitriy Sichyov ommabop «Metaratings» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida O‘zbekiston bosh jamoasining maqsadlari va turnir jadvalidagi o‘rni xususida to‘xtalib o‘tdi:
«Mening nazarimda, bo‘lajak mundialda har qanday kutilmagan natija sodir bo‘lishi mumkin. O‘zbekiston vakillari pley-off bosqichi yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun bor kuchlari bilan harakat qilishadi. Balki ular guruhda birinchi o‘rinni egallay olishmas, ammo ikkinchi yoki uchinchi pog‘onalar uchun aniq va shiddatli kurash olib borishlari muqarrar», — deya ta’kidladi rossiyalik ekspert.
Shuningdek, ekspertning fikricha, vakillarimiz joy olgan kvartetdagi asosiy va to‘g‘ridan to‘g‘ri raqibga qarshi kechadigan bahsda qayd etiladigan natija terma jamoamizning turnirdagi keyingi taqdirini hal qilishda eng muhim va pallali rolni o‘ynaydi.
Okean ortidagi tarixiy start va jangovar raqiblar
Eslatib o‘tamiz, uzoq kutilgan futbol dunyosining eng yirik to‘yi AQSH, Kanada va Meksika stadionlarida bo‘lib o‘tadi. Musobaqaning ochilish uchrashuvi 11 iyun kuni Meksika va JAR (Janubiy Afrika Respublikasi) terma jamoalari o‘rtasidagi shiddatli bahs bilan boshlanadi.
Ushbu tarixiy turnirda Vatanimiz sharafini himoya qiluvchi milliy terma jamoamiz guruh bosqichida mahorat bobida qolishmaydigan quyidagi raqiblar bilan kuch sinashadi:
DR Kongo — jismoniy jihatdan baquvvat va kutilmagan harakatlari bilan ajralib turuvchi jamoa;
Kolumbiya — Janubiy Amerikaning texnik kuchli va tezkor vakili;
Portugaliya — jahon futboli yulduzlarini jamlagan Yevropaning eng xavfli grandi.
Milliy terma jamoamizning guruhdagi raqiblari
O‘yinlarning ahamiyati
DR Kongo
Pley-off yo‘lidagi eng muhim va hal qiluvchi to‘qnashuv
Kolumbiya va Portugaliya
Jahon darajasidagi mahoratni namoyish etish uchun imkoniyat
Xalqaro ekspertlarning bunday ijobiy taxminlari yigitlarimizga qo‘shimcha kuch va ishonch bag‘ishlashi tabiiy. Jahon chempionati mas’uliyati ortida butun o‘zbek xalqining orzulari va duolari turibdi!
Oq yo‘l tilaymiz: Okean ortida yurtimiz bayrog‘ini baland ko‘tarishga shaylanayotgan futbolchilarimizga ulkan zafarlar yor bo‘lsin. Biz sizga ishonamiz va oxirigacha qo‘llab-quvvatlaymiz!
Milliy terma jamoamizning tarixiy bahslaridan eng qaynoq xabarlar, stadionlardan eksklyuziv fotoreportajlar va mundialning kundalik tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…