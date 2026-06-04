Google yangi Gemma 4 12B modelini taqdim etdi
Google Gemma 4 12B nomli yangi multimodal sun’iy intellekt modelini taqdim etdi, deb Google Blog xabar berdi.
Model noutbuklarda yuqori samarali multimodal imkoniyatlarni ishga tushirish uchun ishlab chiqilgan. U mobil qurilmalarga mos tejamkorlikni ilg‘or mulohaza yuritish qobiliyati bilan birlashtiradi.
Gemma 4 12B kompaniyaning ixcham E4B modeli va yanada kuchli 26B Mixture of Experts modeli o‘rtasidagi bo‘shliqni to‘ldiradi. Yangi model nisbatan kam xotira talab qilgan holda kuchli imkoniyatlarni taqdim etadi.
Bu Google'ning mahalliy audio kiritishni qo‘llab-quvvatlaydigan ilk o‘rta hajmdagi modeli hisoblanadi. Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, Gemma 4 modellari hozirgacha 150 milliondan ortiq marta yuklab olingan.
Gemma 4 12B'ning asosiy jihati — yagona arxitekturaga ega ekanidir. Unda tasvir va audio ma’lumotlar alohida multimodal kodlovchilarsiz bevosita katta til modeli asosiga uzatiladi.
Model murakkab ko‘p bosqichli mulohaza yuritish va agentli ish jarayonlarini bajara oladi. Sinov natijalari bo‘yicha uning ko‘rsatkichlari Google'ning 26B modeliga yaqin ekani aytilmoqda.
Gemma 4 12B oddiy noutbuklarda mahalliy ishlashi mumkin. Buning uchun 16 GB VRAM yoki yagona xotira yetarli bo‘lishi ta’kidlangan.
Model Apache 2.0 litsenziyasi asosida ochiq taqdim etildi. U dasturchilar ekotizimida keng qo‘llab-quvvatlanishi bilan ham ahamiyatli.
Gemma 4 12B kechikishni kamaytirish uchun Multi-Token Prediction texnologiyasi bilan jihozlangan. Bu funksiya modelning javob berish tezligini oshirishga xizmat qiladi.
Google'ga ko‘ra, yangi arxitektura tasvir va audioni qayta ishlashda samaradorlikni oshiradi. Masalan, tasvirlar uchun yengil embedding moduli qo‘llanadi, audio signal esa to‘g‘ridan to‘g‘ri matn tokenlari bilan bir xil o‘lchamdagi fazoga o‘tkaziladi.
Shu tariqa Gemma 4 12B zamonaviy multimodal sun’iy intellekt imkoniyatlarini kundalik qurilmalarga olib kirishi kutilmoqda. Model tezlik va mulohaza yuritish sifatini saqlagan holda noutbuklarda ishlashga mo‘ljallangan.
…