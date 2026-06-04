Google yangi Gemma 4 12B modelini taqdim etdi

·38·Texno
Google yangi Gemma 4 12B modelini taqdim etdi
Audio versiyasi

Google Gemma 4 12B nomli yangi multimodal sun’iy intellekt modelini taqdim etdi, deb Google Blog xabar berdi.

Model noutbuklarda yuqori samarali multimodal imkoniyatlarni ishga tushirish uchun ishlab chiqilgan. U mobil qurilmalarga mos tejamkorlikni ilg‘or mulohaza yuritish qobiliyati bilan birlashtiradi.

Gemma 4 12B kompaniyaning ixcham E4B modeli va yanada kuchli 26B Mixture of Experts modeli o‘rtasidagi bo‘shliqni to‘ldiradi. Yangi model nisbatan kam xotira talab qilgan holda kuchli imkoniyatlarni taqdim etadi.

Bu Google'ning mahalliy audio kiritishni qo‘llab-quvvatlaydigan ilk o‘rta hajmdagi modeli hisoblanadi. Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, Gemma 4 modellari hozirgacha 150 milliondan ortiq marta yuklab olingan.

Gemma 4 12B'ning asosiy jihati — yagona arxitekturaga ega ekanidir. Unda tasvir va audio ma’lumotlar alohida multimodal kodlovchilarsiz bevosita katta til modeli asosiga uzatiladi.

Model murakkab ko‘p bosqichli mulohaza yuritish va agentli ish jarayonlarini bajara oladi. Sinov natijalari bo‘yicha uning ko‘rsatkichlari Google'ning 26B modeliga yaqin ekani aytilmoqda.

Google yangi Gemma 4 12B modelini taqdim etdi

Gemma 4 12B oddiy noutbuklarda mahalliy ishlashi mumkin. Buning uchun 16 GB VRAM yoki yagona xotira yetarli bo‘lishi ta’kidlangan.

Model Apache 2.0 litsenziyasi asosida ochiq taqdim etildi. U dasturchilar ekotizimida keng qo‘llab-quvvatlanishi bilan ham ahamiyatli.

Gemma 4 12B kechikishni kamaytirish uchun Multi-Token Prediction texnologiyasi bilan jihozlangan. Bu funksiya modelning javob berish tezligini oshirishga xizmat qiladi.

Google'ga ko‘ra, yangi arxitektura tasvir va audioni qayta ishlashda samaradorlikni oshiradi. Masalan, tasvirlar uchun yengil embedding moduli qo‘llanadi, audio signal esa to‘g‘ridan to‘g‘ri matn tokenlari bilan bir xil o‘lchamdagi fazoga o‘tkaziladi.

Shu tariqa Gemma 4 12B zamonaviy multimodal sun’iy intellekt imkoniyatlarini kundalik qurilmalarga olib kirishi kutilmoqda. Model tezlik va mulohaza yuritish sifatini saqlagan holda noutbuklarda ishlashga mo‘ljallangan.

GoogleGemma 4 12BApache 2.0Google BlogMulti-Token Prediction
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi