O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdi
Yurtimizda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, aholi o‘rtasida jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish borasida olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar o‘z mevasini berishda davom etmoqda. Davlatimiz tomonidan yaratilayotgan zamonaviy sport maydonchalari, vorkaut zonalari va ommaviy marafonlar hamyurtlarimizning kundalik hayotiga sport nafasini olib kirdi. Bu ijobiy o‘zgarishlar rasmiy raqamlarda ham o‘z aksini topmoqda.
Milliy statistika agentligining uy xo‘jaliklari o‘rtasida o‘tkazilgan tanlanma kuzatuvlari natijalariga ko‘ra, 2025 yil yakunlari bo‘yicha O‘zbekistonda jismoniy mashg‘ulotlar bilan muntazam ravishda shug‘ullanib kelayotgan fuqarolar ulushi naq 70,3 foizga yetdi.
Barqaror o‘sish: Sportsevar xalqqa aylanmoqdamiz
So‘nggi yillarda mamlakatimizda sportni hayot tarziga aylantirgan insonlar soni to‘xtab qolmasdan, izchil ravishda yuqorilab bormoqda. Agar raqamlarga nazar tashlasak, jamiyatimizdagi o‘sish dinamikasini yaqqol ko‘rishimiz mumkin:
2021 yilda: aholining 60,9 foizi chiniqish mashqlarini bajargan;
2022 yilda: bu ko‘rsatkich biroz yuqorilab, 62,3 foizni tashkil etgan;
2023 yilda: sport bilan do‘stlashganlar ulushi 63,7 foizga yetgan;
2024 yilda: ijobiy sur’at davom etib, raqamlar 67,8 foizni ko‘rsatgan;
2025 yilda: tarixiy yuksalish qayd etilib, ko‘rsatkich 70,3 foizlik marrani zamin qildi.
Quvonarlisi, atigi to‘rt yil ichida sog‘lom hayot kechirishni tanlagan yurtdoshlarimiz ulushi qariyb 10 foiz bandga ko‘paygan. Eng katta va shiddatli o‘sish esa aynan so‘nggi yillarga (2023–2025 yillar oralig‘iga) to‘g‘ri kelib, bu davrda ko‘rsatkich birdaniga 6,6 foiz bandga yuqorilagan.
Kuchli va shijoatli sog‘lom jamiyat
Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, sportga bo‘lgan bunday yuqori qiziqish yurtimizning kelajagi bo‘lgan mehnatga layoqatli qatlam o‘rtasida ham juda baland. Rasmiy ma’lumotlarga qaraganda, 2026 yilning 1 yanvar holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda mehnatga layoqatli yoshdagi fuqarolar soni 21,3 million nafarni tashkil etmoqda.
Ko‘rsatkich nomi
Statistik ma’lumotlar
Mehnatga layoqatli aholi soni
21,3 million nafar
Jami aholidagi ulushi
55,8 foiz
Muntazam sport bilan shug‘ullanuvchilar
70,3 foiz
Bu raqamlar yurtimiz aholisining yarimdan ko‘pi nafaqat mehnat qilishga, balki sog‘lom turmush tarzi orqali mamlakat ravnaqiga hissa qo‘shishga tayyor, kuch-quvvatga to‘la ekanidan dalolat beradi.
Tahririyatdan shior: Chiniqqanga chang yuqmas, yugurganga dard yo‘lamas! Ertalabki badantarbiya va kechki sayrlarni kanda qilmang. Muntazam sport bilan shug‘ullanib, o‘zingiz va yaqinlaringiz sog‘lig‘ini asrang!
Yurtimizdagi eng qiziqarli statistik ma’lumotlar, sog‘lom hayot tarziga oid foydali tavsiyalar va kundalik hayotimizning eng muhim xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…