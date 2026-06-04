O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdi

·42·Sport
O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdi
Audio versiyasi

Yurtimizda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, aholi o‘rtasida jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish borasida olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar o‘z mevasini berishda davom etmoqda. Davlatimiz tomonidan yaratilayotgan zamonaviy sport maydonchalari, vorkaut zonalari va ommaviy marafonlar hamyurtlarimizning kundalik hayotiga sport nafasini olib kirdi. Bu ijobiy o‘zgarishlar rasmiy raqamlarda ham o‘z aksini topmoqda.

Milliy statistika agentligining uy xo‘jaliklari o‘rtasida o‘tkazilgan tanlanma kuzatuvlari natijalariga ko‘ra, 2025 yil yakunlari bo‘yicha O‘zbekistonda jismoniy mashg‘ulotlar bilan muntazam ravishda shug‘ullanib kelayotgan fuqarolar ulushi naq 70,3 foizga yetdi.

Barqaror o‘sish: Sportsevar xalqqa aylanmoqdamiz

So‘nggi yillarda mamlakatimizda sportni hayot tarziga aylantirgan insonlar soni to‘xtab qolmasdan, izchil ravishda yuqorilab bormoqda. Agar raqamlarga nazar tashlasak, jamiyatimizdagi o‘sish dinamikasini yaqqol ko‘rishimiz mumkin:

  • 2021 yilda: aholining 60,9 foizi chiniqish mashqlarini bajargan;

  • 2022 yilda: bu ko‘rsatkich biroz yuqorilab, 62,3 foizni tashkil etgan;

  • 2023 yilda: sport bilan do‘stlashganlar ulushi 63,7 foizga yetgan;

  • 2024 yilda: ijobiy sur’at davom etib, raqamlar 67,8 foizni ko‘rsatgan;

  • 2025 yilda: tarixiy yuksalish qayd etilib, ko‘rsatkich 70,3 foizlik marrani zamin qildi.

Quvonarlisi, atigi to‘rt yil ichida sog‘lom hayot kechirishni tanlagan yurtdoshlarimiz ulushi qariyb 10 foiz bandga ko‘paygan. Eng katta va shiddatli o‘sish esa aynan so‘nggi yillarga (2023–2025 yillar oralig‘iga) to‘g‘ri kelib, bu davrda ko‘rsatkich birdaniga 6,6 foiz bandga yuqorilagan.

Kuchli va shijoatli sog‘lom jamiyat

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, sportga bo‘lgan bunday yuqori qiziqish yurtimizning kelajagi bo‘lgan mehnatga layoqatli qatlam o‘rtasida ham juda baland. Rasmiy ma’lumotlarga qaraganda, 2026 yilning 1 yanvar holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda mehnatga layoqatli yoshdagi fuqarolar soni 21,3 million nafarni tashkil etmoqda.

Ko‘rsatkich nomi

Statistik ma’lumotlar

Mehnatga layoqatli aholi soni

21,3 million nafar

Jami aholidagi ulushi

55,8 foiz

Muntazam sport bilan shug‘ullanuvchilar

70,3 foiz

Bu raqamlar yurtimiz aholisining yarimdan ko‘pi nafaqat mehnat qilishga, balki sog‘lom turmush tarzi orqali mamlakat ravnaqiga hissa qo‘shishga tayyor, kuch-quvvatga to‘la ekanidan dalolat beradi.

Tahririyatdan shior: Chiniqqanga chang yuqmas, yugurganga dard yo‘lamas! Ertalabki badantarbiya va kechki sayrlarni kanda qilmang. Muntazam sport bilan shug‘ullanib, o‘zingiz va yaqinlaringiz sog‘lig‘ini asrang!

Yurtimizdagi eng qiziqarli statistik ma’lumotlar, sog‘lom hayot tarziga oid foydali tavsiyalar va kundalik hayotimizning eng muhim xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonMilliy statistika agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi