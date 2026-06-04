Bernardu Silva «Barselona» bilan shartnoma imzolashga juda yaqin turibdi

·703·Sport
Bernardu Silva «Barselona» bilan shartnoma imzolashga juda yaqin turibdi
Audio versiyasi

Yevropa futboli olamida yilning eng kutilgan va shov-shuvli transferlaridan biri hal qiluvchi pallasiga kirdi. Angliyaning «Manchester Siti» jamoasidagi uzoq yillik zafarli faoliyatiga nuqta qo‘ygan portugaliyalik mahoratli yarim himoyachi Bernardu Silva o‘zining azaliy orzusidagi klub — Kataloniyaning «Barselona» jamoasi safiga borib qo‘shilish arafasida turibdi. Ispaniyaning nufuzli «AS» nashri bergan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, ushbu yirik kelishuvning rasman e’lon qilinishi faqatgina bir necha kunga cho‘zilishi mumkin, xolos.

Bunga sabab, Kataloniya grandining bosh murabbiyi Xans-Diter Flik portugaliyalik pleymeykerni tarkibga ideal tarzda joylashtirish uchun jamoa ichida «tozalash» ishlarini olib bormoqda.

Trkibda joy bo‘shatish: Kimlar jamoani tark etadi?

«Ko‘k-anorranglilar» rahbariyati va murabbiylar shtabi yangi yulduz uchun maydon markazida joy ajratish, qolaversa, moliyaviy barqarorlikni saqlash maqsadida ikki nafar futbolchisi bilan xayrlashishga majbur bo‘lmoqda:

  • Mark Kasado sotuvga qo‘yiladi: Kataloniyaliklar iqtidorli yarim himoyachi Mark Kasadoni boshqa klubga transfer qilish niyatida. Futbolchining o‘zi ham ko‘proq o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish va maydonda asosiy figuraga aylanish uchun jamoasini o‘zgartirishga to‘liq rozilik bergan.

  • Runi Bardji ijaraga beriladi: Jamoaning umidli va chaqqon qanot hujumchisi Runi Bardjini ijaraga berish masalasi ko‘rib chiqilmoqda. Vingerning xizmatlariga Yevropaning bir nechta jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda, biroq «Barselona» rahbariyati kelajakda undan umidi katta bo‘lgani bois, futbolchi ustidan nazoratni butunlay yo‘qotishni istamayapti.

Orzu uchun qurbonlik: Bernardu maoshi kamayishiga rozi

Muxlislar uchun eng yoqimli va diqqatga sazovor jihati shundaki, Bernardu Silva Kataloniya klubi libosini kiyish uchun har qanday shartga rozi bo‘lgan. Kutilishicha, 27 yoshli futbolchi «Barselona» bilan ikki yillik mehnat bitimiga imzo chekadi.

Shartnoma muddati

Futbolchining ustuvorligi

La Liga talabi

2 yil (2028 yilgacha)

Faqat «Barselona»da o‘ynash

Moliyaviy feyr-pley qoidalari

Eng muhimi, ushbu transfer Ispaniya La Ligasining qat’iy moliyaviy cheklovlari va reglament qoidalariga mutlaqo mos kelishi uchun, portugaliyalik yulduz o‘z xohishi bilan maoshining sezilarli darajada kamayishiga ham tayyor ekanini bildirgan. Bu esa uning «Kamp Nou»ga kelish ishtiyoqi naqadar balandligidan dalolat beradi.

Tahririyatdan iqtibos: Bernardu Silvadek kuchli intellektga ega futbolchining kelishi Xans-Diter Flik jamoasining hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Orzular ushaladigan kunlarga juda oz qoldi!

Yevropa futbolining eng qaynoq transfer voqealari, «Barselona» lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid muhim xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Bernardu SilvaBarselonaManchester SitiXans-Diter FlikMark Kasado
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi