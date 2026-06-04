Bernardu Silva «Barselona» bilan shartnoma imzolashga juda yaqin turibdi
Yevropa futboli olamida yilning eng kutilgan va shov-shuvli transferlaridan biri hal qiluvchi pallasiga kirdi. Angliyaning «Manchester Siti» jamoasidagi uzoq yillik zafarli faoliyatiga nuqta qo‘ygan portugaliyalik mahoratli yarim himoyachi Bernardu Silva o‘zining azaliy orzusidagi klub — Kataloniyaning «Barselona» jamoasi safiga borib qo‘shilish arafasida turibdi. Ispaniyaning nufuzli «AS» nashri bergan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, ushbu yirik kelishuvning rasman e’lon qilinishi faqatgina bir necha kunga cho‘zilishi mumkin, xolos.
Bunga sabab, Kataloniya grandining bosh murabbiyi Xans-Diter Flik portugaliyalik pleymeykerni tarkibga ideal tarzda joylashtirish uchun jamoa ichida «tozalash» ishlarini olib bormoqda.
Trkibda joy bo‘shatish: Kimlar jamoani tark etadi?
«Ko‘k-anorranglilar» rahbariyati va murabbiylar shtabi yangi yulduz uchun maydon markazida joy ajratish, qolaversa, moliyaviy barqarorlikni saqlash maqsadida ikki nafar futbolchisi bilan xayrlashishga majbur bo‘lmoqda:
Mark Kasado sotuvga qo‘yiladi: Kataloniyaliklar iqtidorli yarim himoyachi Mark Kasadoni boshqa klubga transfer qilish niyatida. Futbolchining o‘zi ham ko‘proq o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish va maydonda asosiy figuraga aylanish uchun jamoasini o‘zgartirishga to‘liq rozilik bergan.
Runi Bardji ijaraga beriladi: Jamoaning umidli va chaqqon qanot hujumchisi Runi Bardjini ijaraga berish masalasi ko‘rib chiqilmoqda. Vingerning xizmatlariga Yevropaning bir nechta jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda, biroq «Barselona» rahbariyati kelajakda undan umidi katta bo‘lgani bois, futbolchi ustidan nazoratni butunlay yo‘qotishni istamayapti.
Orzu uchun qurbonlik: Bernardu maoshi kamayishiga rozi
Muxlislar uchun eng yoqimli va diqqatga sazovor jihati shundaki, Bernardu Silva Kataloniya klubi libosini kiyish uchun har qanday shartga rozi bo‘lgan. Kutilishicha, 27 yoshli futbolchi «Barselona» bilan ikki yillik mehnat bitimiga imzo chekadi.
Shartnoma muddati
Futbolchining ustuvorligi
La Liga talabi
2 yil (2028 yilgacha)
Faqat «Barselona»da o‘ynash
Moliyaviy feyr-pley qoidalari
Eng muhimi, ushbu transfer Ispaniya La Ligasining qat’iy moliyaviy cheklovlari va reglament qoidalariga mutlaqo mos kelishi uchun, portugaliyalik yulduz o‘z xohishi bilan maoshining sezilarli darajada kamayishiga ham tayyor ekanini bildirgan. Bu esa uning «Kamp Nou»ga kelish ishtiyoqi naqadar balandligidan dalolat beradi.
Tahririyatdan iqtibos: Bernardu Silvadek kuchli intellektga ega futbolchining kelishi Xans-Diter Flik jamoasining hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Orzular ushaladigan kunlarga juda oz qoldi!
Yevropa futbolining eng qaynoq transfer voqealari, «Barselona» lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid muhim xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…