5300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandi

·314·Dunyo
5300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandi
Audio versiyasi

1991 yilda O‘tztal Alp tog‘larida topilgan 5300 yillik mumiyada uning asta-sekin yemirilishiga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan zamburug‘ va bakteriyalar aniqlandi. Bu haqda Microbiome jurnalida chop etilgan tadqiqotda ma’lum qilindi.

Hozirda Etsi nomi bilan tanilgan mis davri odamining mumiyasi Janubiy Tirol arxeologiya muzeyida saqlanmoqda. Mumiya maxsus harorat va namlik sharoitida saqlanayotgan bo‘lsa-da, bu choralar mikroorganizmlar faoliyatini to‘liq to‘xtata olmayapti.

Tadqiqotchilar mumiya terisi, to‘qimalari, namlik namunalari va u topilgan hududdan olingan tuproqni o‘rganib, zamonaviy hamda qadimiy mikroorganizmlarni aniqlashga muvaffaq bo‘ldi. Ularning ayrimlari, jumladan, ichak bakteriyalari Etsi hayotligidayoq uning organizmida mavjud bo‘lgani ma’lum bo‘ldi.

Mutaxassislar mumiya terisida oqsil, yog‘ va kollagenni parchalay oladigan sovuqqa chidamli zamburug‘lar hamda fenolni parchalovchi bakteriyalarni ham aniqlagan.

Olimlar fikricha, mumiyani saqlab qolishning eng samarali usuli uni qayta muzlatish hisoblanadi. Biroq bu holat uni ilmiy tadqiqotlar va muzey tashrifchilari uchun yopib qo‘yishi mumkin. Shu bois muzey xodimlari mikroorganizmlarni doimiy kuzatib borish va ehtimoliy zararni o‘z vaqtida aniqlashni rejalashtirmoqda.

O'tstol Alp tog'lariMicrobiomeEtsiJanubiy Tiro arxeologiya muzeyi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiKecha, 17:51Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildiKecha, 16:21Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldiKecha, 13:42Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiKecha, 12:58Ilon Mask dunyodagi ilk trillioner bo‘lishi mumkinKecha, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi