Rayhonning 25 yil deganda metroga tushgani tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi

·729·Madaniyat
Rayhonning 25 yil deganda metroga tushgani tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi
Audio versiyasi

O‘zbekiston xalq sevgan xonandalaridan biri Rayhon G‘aniyeva ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yangi videosi bilan muxlislar e’tiborini tortdi. Unda san’atkor uzoq yillardan so‘ng metroga tushgani aks etgan.

Videoda Rayhon metro tomon yo‘l olar ekan, bu transport turidan foydalanmaganiga chorak asr bo‘lganini aytadi. Xonandaning samimiy so‘zlari muxlislar orasida iliq taassurot qoldirdi.

“25 yil bo‘libdi qarang metroga tushganimga, sog‘indim lekin”, — deydi Rayhon videoda.

Mazkur lavha qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab izohlarga sabab bo‘ldi. Muxlislar xonandaning oddiy va samimiy qiyofasini olqishlab, uning metroga tushgani bilan bog‘liq xotiralarini ham muhokama qilmoqda.

OʻzbekistonRaihon GʻanievaInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oybek va Nigoraning to‘yida 5 nafar farzandi bo‘lishini tilagan ijodkor kim?Kecha, 17:51Malayziyada maymunlar Chechenkani “qamalga oldi” (video)Kecha, 17:26Ulug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladiKecha, 15:44Lil Xuramov soch rangini o‘zgartirish sababini oshkor qildiKecha, 13:28Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 11:26Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdiKecha, 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)