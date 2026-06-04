Nepomnyashiy O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholadi

·69·Sport
Nepomnyashiy O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholadi
Audio versiyasi

Butun dunyo nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Futbol bo‘yicha intizorlik bilan kutilayotgan navbatdagi Jahon chempionati 11 iyundan 19 iyulga qadar AQSH, Kanada va Meksika mamlakatlarida tarixiy va misli ko‘rilmagan formatda bo‘lib o‘tadi. Ushbu nufuzli musobaqada o‘z tarixida ilk marotaba ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining imkoniyatlari va bo‘lajak o‘yinlari ayni paytda ko‘plab taniqli ekspertlar hamda xorijlik mutaxassislarning diqqat markazida turibdi.

Xususan, o‘zbek futboli muxlislariga juda yaxshi tanish bo‘lgan tajribali sobiq murabbiy Valeriy Nepomnyashiy ham vakillarimizning bo‘lajak mundialdagi ishtiroki borasida o‘z tahliliy mulohazalari va fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

«Vakillarimiz kuchli raqiblarga sovg‘a taqdim etishi mumkin»

Tajribali mutaxassis milliy terma jamoamizning salohiyatiga to‘xtalar ekan, yigitlarimizning kuchli irodasi va kutilmagan sovg‘alar taqdim eta olish qobiliyatini alohida e’tirof etdi:

«Mening fikrimcha, O‘zbekiston bosh jamoasi uchun ushbu debyut turnirida juda katta va shov-shuvli natijalarga erishish biroz murakkab kechadi. Shunga qaramay, ular mundialda haqiqiy syurprizlar namoyish etishga, guruhdagi istalgan grand jamoani jiddiy qiyin ahvolga solib qo‘yishga qodir. To‘g‘risi, jamoaning keyingi bosqichga yo‘l olishiga biroz shubham bor, chunki raqobat juda kuchli. Mening taxminimcha, ushbu kvartetdan keyingi raundga Portugaliya va Kolumbiya terma jamoalari yo‘l oladi», — deya ta’kidladi Valeriy Nepomnyashiy.

Tarixiy debyut va «K» guruhidagi shiddatli to‘qnashuvlar

Muxlislarimiz intizorlik bilan kutayotgan ushbu tarixiy voqelikning ahamiyati juda yuqori. Vakillarimiz sayyoramizning eng kuchli terma jamoalari jam bo‘lgan mundialning «K» guruhidan joy olishgan. Bizning kvartetda dunyo futboli yulduzlari to‘p suradigan quyidagi mahoratli jamoalar o‘zaro kurash olib borishadi:

  • Portugaliya — Yevropaning eng qudratli va tajribali grandlaridan biri;

  • Kolumbiya — Janubiy Amerika futbolining tezkor va jangovar vakili;

  • Kongo DR — Afrika qit’asining jismoniy jihatdan baquvvat va kutilmagan sovg‘alar bera oladigan jamoasi.

Guruhdagi raqiblarimiz

Vakillarimiz uchun ahamiyati

Portugaliya va Kolumbiya

Jahon futboli yulduzlariga qarshi haqiqiy mahorat maktabi

Kongo DR

Guruhdan chiqish yo‘lidagi eng muhim va shiddatli bahs

Ekspertlarning har qanday taxminlaridan qat’i nazar, milliy terma jamoamizning ushbu ulug‘vor musobaqada Vatanimiz sharafini munosib himoya qilishiga hamda millionlab yurtdoshlarimizga unutilmas quvonchli lahzalarni tuhfa etishiga ishonamiz!

Muxlislar chorlovi: Sevimli futbolchilarimizni olis Amerika qit’asidagi tarixiy yurishlarida barchamiz bir tanu bir jon bo‘lib qo‘llab-quvvatlaylik. Olg‘a, O‘zbekiston!

Milliy terma jamoamizning jahon chempionatiga ko‘rayotgan so‘nggi tayyorgarlik jarayonlari, AQSH va Meksikadan eng qaynoq reportajlar hamda futbol olamining eksklyuziv xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

OʻzbekistonValeriy NepomnyashchiyAQSHKanadaMeksika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Nepomnyashiy O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholadi – Zamin.uz, 04.06.2026