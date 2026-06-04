Nepomnyashiy O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholadi
Butun dunyo nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Futbol bo‘yicha intizorlik bilan kutilayotgan navbatdagi Jahon chempionati 11 iyundan 19 iyulga qadar AQSH, Kanada va Meksika mamlakatlarida tarixiy va misli ko‘rilmagan formatda bo‘lib o‘tadi. Ushbu nufuzli musobaqada o‘z tarixida ilk marotaba ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining imkoniyatlari va bo‘lajak o‘yinlari ayni paytda ko‘plab taniqli ekspertlar hamda xorijlik mutaxassislarning diqqat markazida turibdi.
Xususan, o‘zbek futboli muxlislariga juda yaxshi tanish bo‘lgan tajribali sobiq murabbiy Valeriy Nepomnyashiy ham vakillarimizning bo‘lajak mundialdagi ishtiroki borasida o‘z tahliliy mulohazalari va fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Vakillarimiz kuchli raqiblarga sovg‘a taqdim etishi mumkin»
Tajribali mutaxassis milliy terma jamoamizning salohiyatiga to‘xtalar ekan, yigitlarimizning kuchli irodasi va kutilmagan sovg‘alar taqdim eta olish qobiliyatini alohida e’tirof etdi:
«Mening fikrimcha, O‘zbekiston bosh jamoasi uchun ushbu debyut turnirida juda katta va shov-shuvli natijalarga erishish biroz murakkab kechadi. Shunga qaramay, ular mundialda haqiqiy syurprizlar namoyish etishga, guruhdagi istalgan grand jamoani jiddiy qiyin ahvolga solib qo‘yishga qodir. To‘g‘risi, jamoaning keyingi bosqichga yo‘l olishiga biroz shubham bor, chunki raqobat juda kuchli. Mening taxminimcha, ushbu kvartetdan keyingi raundga Portugaliya va Kolumbiya terma jamoalari yo‘l oladi», — deya ta’kidladi Valeriy Nepomnyashiy.
Tarixiy debyut va «K» guruhidagi shiddatli to‘qnashuvlar
Muxlislarimiz intizorlik bilan kutayotgan ushbu tarixiy voqelikning ahamiyati juda yuqori. Vakillarimiz sayyoramizning eng kuchli terma jamoalari jam bo‘lgan mundialning «K» guruhidan joy olishgan. Bizning kvartetda dunyo futboli yulduzlari to‘p suradigan quyidagi mahoratli jamoalar o‘zaro kurash olib borishadi:
Portugaliya — Yevropaning eng qudratli va tajribali grandlaridan biri;
Kolumbiya — Janubiy Amerika futbolining tezkor va jangovar vakili;
Kongo DR — Afrika qit’asining jismoniy jihatdan baquvvat va kutilmagan sovg‘alar bera oladigan jamoasi.
Guruhdagi raqiblarimiz
Vakillarimiz uchun ahamiyati
Portugaliya va Kolumbiya
Jahon futboli yulduzlariga qarshi haqiqiy mahorat maktabi
Kongo DR
Guruhdan chiqish yo‘lidagi eng muhim va shiddatli bahs
Ekspertlarning har qanday taxminlaridan qat’i nazar, milliy terma jamoamizning ushbu ulug‘vor musobaqada Vatanimiz sharafini munosib himoya qilishiga hamda millionlab yurtdoshlarimizga unutilmas quvonchli lahzalarni tuhfa etishiga ishonamiz!
Muxlislar chorlovi: Sevimli futbolchilarimizni olis Amerika qit’asidagi tarixiy yurishlarida barchamiz bir tanu bir jon bo‘lib qo‘llab-quvvatlaylik. Olg‘a, O‘zbekiston!
Milliy terma jamoamizning jahon chempionatiga ko‘rayotgan so‘nggi tayyorgarlik jarayonlari, AQSH va Meksikadan eng qaynoq reportajlar hamda futbol olamining eksklyuziv xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…