Lil Xuramov soch rangini o‘zgartirish sababini oshkor qildi

·993·Madaniyat
Lil Xuramov soch rangini o‘zgartirish sababini oshkor qildi
Audio versiyasi

Bloger Lil Xuramov so‘nggi paytlarda imijidagi o‘zgarish — xususan, soch rangini o‘zgartirgani sababini ochiqladi.

U “Nima gap” loyihasida mehmon bo‘lib, bu qaror ortida jiddiy sabab borligini aytib o‘tdi. Xuramovning so‘zlariga ko‘ra, u Germaniyada o‘tkaziladigan nufuzli festivalda ishtirok etish uchun taklif olgan.

“Fevral oyida menga qo‘ng‘iroq qilishdi. Aytilishicha, ishtirok etishim uchun sochimning rangi blond bo‘lishi kerak ekan. Men esa bunga avvaliga qarshi bo‘ldim. O‘zimni mamlakatimda tanilgan inson sifatida, bunday imij bizning qadriyatlarimizga to‘g‘ri kelmasligi, odamlar noto‘g‘ri tushunishi mumkinligini aytdim,” — deydi u.

Shunga qaramay, tashkilotchilar bu talabdan voz kechmagan. Hatto, “agar siz rozi bo‘lmasangiz, Yevropada blond sochli yigitlar ko‘p” deya javob berishgan.

“Men esa bu imkoniyatni rad eta olmadim. Chunki rad etganimda, ehtimol, bu umrim davomida qilgan eng katta xatoyim bo‘lar edi,” — deya qo‘shimcha qildi bloger.

Mazkur bayonot ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabatlarga sabab bo‘lib, ayrimlar uni qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, boshqalar bu qarorni tanqid qilmoqda.

Lil XuramovGermaniyaNima gapYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oybek va Nigoraning to‘yida 5 nafar farzandi bo‘lishini tilagan ijodkor kim?Kecha, 17:51Malayziyada maymunlar Chechenkani “qamalga oldi” (video)Kecha, 17:26Ulug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladiKecha, 15:44Rayhonning 25 yil deganda metroga tushgani tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdiKecha, 12:48Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 11:26Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdiKecha, 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)