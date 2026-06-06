Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchi

·30·Sport
Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchi

Real Madrid prezidenti Florentino Perez Bavariya qanot hujumchisi Michael Olise transferi uchun klub rekordini yangilaydigan 150 million yevrolik taklif tayyorlamoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Perez ushbu transferni prezidentlik saylovlari oldidan amalga oshirishni rejalashtirgan. Bavariya esa oʻzining asosiy yulduzini qoʻyib yubormaslikka qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Florentino Perez Chempionlar ligasi doirasidagi oʻyinlarda Michael Olise koʻrsatgan oʻyiniga qoyil qolgan va uni jamoaning kelajakdagi asosiy maqsadlaridan biri deb belgilagan. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, 150 million yevrolik transfer Santiago Bernabeu tarixidagi eng qimmat xaridga aylanadi va klubning Galactico siyosatiga qaytganidan dalolat beradi.

Madridliklar prezidenti saylovda Enrique Riquelme bilan raqobatlashmoqda. Riquelme oʻz navbatida Erling Xoland transferini vaʼda qilgan boʻlsa, Perez Michael Olise orqali oʻz pozitsiyasini mustahkamlamoqchi. Shuningdek, mish-mishlarga koʻra, agar Perez qayta saylansa, Joze Mourinyo jamoaga bosh murabbiy sifatida qaytishi mumkin.

Bavariya tomoni esa transfer borasida qatʼiy pozitsiyada turibdi. Klub faxriy prezidenti Uli Hoeness futbolchini sotilmas deb atagan. Michael Olise Myunxen klubi bilan 2029-yilgacha shartnomaga ega va u Vincent Kompany jamoasining muhim boʻlagi hisoblanadi. Shunga qaramay, Real Madrid kelasi seshanba kuni rasmiy taklif bilan chiqishi kutilmoqda.

Real MadridBavariyaMichael OliseFlorentino PerezTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot «Fulxem» klubidan tushgan taklifni rad etdiArne Slot «Fulxem» klubidan tushgan taklifni rad etdiBugun, 09:35«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchiBugun, 09:14"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladiBugun, 09:06Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiMaks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiBugun, 09:01Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 08:56Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi