Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchi
Real Madrid prezidenti Florentino Perez Bavariya qanot hujumchisi Michael Olise transferi uchun klub rekordini yangilaydigan 150 million yevrolik taklif tayyorlamoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Perez ushbu transferni prezidentlik saylovlari oldidan amalga oshirishni rejalashtirgan. Bavariya esa oʻzining asosiy yulduzini qoʻyib yubormaslikka qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Florentino Perez Chempionlar ligasi doirasidagi oʻyinlarda Michael Olise koʻrsatgan oʻyiniga qoyil qolgan va uni jamoaning kelajakdagi asosiy maqsadlaridan biri deb belgilagan. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, 150 million yevrolik transfer Santiago Bernabeu tarixidagi eng qimmat xaridga aylanadi va klubning Galactico siyosatiga qaytganidan dalolat beradi.
Madridliklar prezidenti saylovda Enrique Riquelme bilan raqobatlashmoqda. Riquelme oʻz navbatida Erling Xoland transferini vaʼda qilgan boʻlsa, Perez Michael Olise orqali oʻz pozitsiyasini mustahkamlamoqchi. Shuningdek, mish-mishlarga koʻra, agar Perez qayta saylansa, Joze Mourinyo jamoaga bosh murabbiy sifatida qaytishi mumkin.
Bavariya tomoni esa transfer borasida qatʼiy pozitsiyada turibdi. Klub faxriy prezidenti Uli Hoeness futbolchini sotilmas deb atagan. Michael Olise Myunxen klubi bilan 2029-yilgacha shartnomaga ega va u Vincent Kompany jamoasining muhim boʻlagi hisoblanadi. Shunga qaramay, Real Madrid kelasi seshanba kuni rasmiy taklif bilan chiqishi kutilmoqda.
…