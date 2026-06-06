Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi

·15·Salomatlik
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi

Xitoylik mutaxassislar insult paytida bemor hayotini saqlab qolishga yordam berishi mumkin bo‘lgan burun spreyini ishlab chiqdi. Yangi vosita NanoPowder deb nomlanadi.

Sprey tarkibidagi nanozarrachalar burun orqali yuborilib, dorini to‘g‘ridan to‘g‘ri miyaga yetkazishga yordam beradi. Bu usul gematoensefalik to‘siqni chetlab o‘tishi bilan ahamiyatli.

Mutaxassislarning aytishicha, insultda vaqt juda muhim. Bunday sprey shifoxonaga yetib borguncha bemorga qo‘shimcha imkoniyat berishi va nevrologik funksiyalarni saqlab qolishga yordam berishi mumkin.

Preparatning odamlardagi klinik sinovlari 2030 yilda boshlanishi kutilmoqda. Sinovlar muvaffaqiyatli o‘tsa, keyinchalik uni dorixonalarda sotish rejalashtirilmoqda.

XitoyNanoPowder
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdiSaratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi03.06, 23:14Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?30.05, 08:32Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?Uyqudan oldin ovqat yeyish nimaga olib keladi?28.05, 09:36Tuxumni har kuni iste’mol qilish mumkinmi?Tuxumni har kuni iste’mol qilish mumkinmi?25.05, 07:45Oyoq tagi massaji: sog‘lig‘ingizni yaxshilashning eng oddiy usuliOyoq tagi massaji: sog‘lig‘ingizni yaxshilashning eng oddiy usuli25.05, 01:24Qaysi mevalarni och qoringa yeyish tavsiya etilmaydi?Qaysi mevalarni och qoringa yeyish tavsiya etilmaydi?24.05, 10:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Ertalab och qoringa suv ichish organizmga qanday ta’sir qiladi?
Ertalab och qoringa suv ichish organizmga qanday ta’sir qiladi?
Miya qarishini sekinlashtiradigan tabiiy o‘simlik aniqlandi
Miya qarishini sekinlashtiradigan tabiiy o‘simlik aniqlandi
Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Sarimsoq qaysi kasalliklarda xavf tug‘dirishi mumkin?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
Pomidorni ko‘p iste’mol qilish kimlar uchun xavfli?
Kaf Maryam o‘simligi: tabiatning sirli shifosi
Kaf Maryam o‘simligi: tabiatning sirli shifosi
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Bodring organizmga foydali yoki zararli hisoblanadimi?
Yog‘ va oqsil iste’moli qarishni sekinlashtirishi mumkin
Yog‘ va oqsil iste’moli qarishni sekinlashtirishi mumkin
Asab tizimini mustahkamlash uchun qanday mahsulotlar tavsiya etiladi?
Asab tizimini mustahkamlash uchun qanday mahsulotlar tavsiya etiladi?