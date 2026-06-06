AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqda

·19·Texno
AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqda

AQSH sudlarida advokatsiz oʻzini himoya qilayotgan fuqarolar soni keskin ortib bormoqda va sudyalar buni sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari ommalashgani bilan bogʻlashmoqda. 2005-yildan 2026-yilgacha boʻlgan 4,5 millionta fuqarolik ishini tahlil qilgan tadqiqotga koʻra, yuristlarsiz topshirilgan daʼvolar ulushi 2022-yildagi 11 foizdan 2025-yilda 16,8 foizga yetgan. Kolorado shtati sudyasi Maritza Braswell sud hujjatlarida ChatGPT kabi katta til modellariga xos uslub, toʻqima pretsedentlar va mavjud boʻlmagan iqtiboslar tez-tez uchrayotganini taʼkidlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Massachusets texnologiya instituti va Janubiy Kaliforniya universiteti tadqiqotchilari 1600 ta hujjatni Pangram detektori orqali tekshirib koʻrishdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, 2023-yilda hujjatlarning atigi 1 foizida generatsiya belgilari boʻlgan boʻlsa, 2026-yilga kelib bu koʻrsatkich 18 foizga koʻtarilgan. Sudyalarning soʻzlariga koʻra, hujjatlar oqimi koʻpaysa-da, ularning sifati yaxshilangan. Ilgari tushunarsiz qoʻlyozma yoki chalkash argumentlardan iborat boʻlgan arizalar endilikda Microsoft Copilot yordamida tizimli va tushunarli koʻrinishga keltirilmoqda.

Biroq matnlar sifatining oshishi sud ishlaridagi muvaffaqiyatga ijobiy taʼsir koʻrsatmayapti. Advokatsiz tomonlar hali ham professional yuristlar ishtirok etgan jarayonlarda yutqazishda davom etmoqda. Tadqiqotchi Joshua Levyning tushuntirishicha, sud jarayoni faqat hujjat tayyorlashdan iborat emas va matn generatsiyasi muammoning faqat bir qismini hal qiladi. Masalan, Reddit tarmogʻidagi postlardan soʻng Vermont shtatida Microsoft Copilot orqali tayyorlangan daʼvolar soni yiliga 45 tadan 1100 tadan oshib ketgan, ammo natijadorlik pastligicha qolgan.

Hozirda AQSH sudlari yangi huquqiy muammo — foydalanuvchining chat-bot bilan muloqoti maxfiyligi ustida bahslashmoqda. Michigan sudi ChatGPT bilan yozishmalarni himoyalangan huquqiy ishning bir qismi deb tan olgan boʻlsa, Nyu-York sudi Claude orqali yaratilgan hujjatlarga nisbatan bunday maxfiylik qoʻllanmasligini bildirdi. Sudya Allison Goddardning taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt baʼzan odamlarda gʻalaba qozonish imkoniyati haqida notoʻgʻri tasavvur uygʻotib, ularni asossiz sud xarajatlariga yetaklamoqda.

Sunʼiy IntellektChatGPTMicrosoft CopilotAQSHSud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21Elon Musk: Maʻlumotlar markazlarini Oydan raketasiz uchirish mumkin boʻladiElon Musk: Maʻlumotlar markazlarini Oydan raketasiz uchirish mumkin boʻladiBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus