"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi

·219·Sport
"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi

Yevropa futbolida transfer bozori qizigandan qizimoqda. Londonning "Chelsi" klubi o‘zining chap qanot himoyachisi Mark Kukurelyaning yaqin orada jamoani tark etish ehtimoliga jiddiy tayyorgarlik ko‘rishni boshladi. Nufuzli sport nashrlari va insayderlar tarqatgan xabarlarga ko‘ra, ispaniyalik iqtidorli futbolchiga o‘z vatani — La Liganing bir nechta grand klublari tomonidan jiddiy qiziqishlar bo‘lmoqda. Shu sababli "aristokratlar" transferlar oynasida kutilmagan bo‘shliq yuzaga kelmasligi uchun uning o‘rnini bosa oladigan nomzodlar shoshilinch ro‘yxatini shakllantirib ulgurdi.

Jamoa rahbariyati yangi bosh murabbiyning taktik sxemalariga mos tushuvchi va qanotda yuqori faollik ko‘rsata oladigan nomzodlarni diqqat bilan kuzatmoqda.

Londonliklar nazariga tushgan uchta umidli nomzod

"Ko‘klar"ning skautlari ayni paytda Yevropa yashil maydonlarida porlayotgan bir nechta himoyachini o‘z radarlariga olgan. Ro‘yxatdan joy olgan asosiy da’vogarlar bilan tanishing:

  • Andrea Kambyaso ("Yuventus"): Turin klubining ishonchli va tezkor himoyachisi bo‘lib, u taktik jihatdan ancha pishiq va himoyada ham, hujumda ham birdek faol harakat qila oladi.

  • Nataniel Braun ("Ayntraxt Frankfurt"): Bundesligada o‘z o‘yini bilan ko‘pchilikning tahsiniga sazovor bo‘layotgan yosh va g‘ayratli futbolchi. Uning transferi londonliklar uchun istiqbolli investitsiya bo‘lishi mumkin.

  • Alexandro Grimaldo ("Bayer Leverkuzen"): "Bayer"ning o‘tgan mavsumlardagi tarixiy zafarlarida bosh rollardan birini ijro etgan tajribali himoyachi. Uning standart vaziyatlardagi mahorati va golli uzatmalari "Chelsi" uchun haqiqiy topilma bo‘lishi shubhasiz.

Eslatib o‘tish joizki, yaqindagina "Chelsi" boshqaruvida katta o‘zgarish yuz berdi va bosh murabbiylik lavozimiga ispaniyalik taniqli mutaxassis Xabi Alonso tayinlandi. Ehtimol, Kukurelyaning o‘rniga aynan Alonsoga yaxshi tanish bo‘lgan Grimaldo nomzodi asosiy planga chiqishi mumkin.

O‘tgan mavsumning achchiq saboqlari va yangi maqsadlar

London klubi uchun ortda qolgan mavsum kutilganidek muvaffaqiyatli kechmadi. Jamoaning Angliya Premer-ligasidagi (APL) ko‘rsatkichlari quyidagicha ko‘rinish olgan:

Mavsum yakunlari

Jamg‘arilgan ochkolar

Egallangan o‘rin

Keyingi maqsad

APL (O‘tgan mavsum)

52 ochko

10-o‘rin

Tarkibni tubdan yangilash va chempionlik poygasiga qaytish

Zamin sharhi: Xabi Alonsoning jamoaga kelishi "Chelsi"da katta islohotlar davri boshlanganidan dalolat beradi. Mark Kukurelya yaxshi himoyachi, biroq Alonsoning tezkor va hujumkor futboli uchun Grimaldo yoki Kambyaso kabi ijrochilar ko‘proq mos kelishi mumkin. Jamoaning turnir jadvalidagi 10-o‘rindan yuqoriga ko‘tarilishi aynan mana shunday to‘g‘ri va nuqtali transferlarga bog‘liq. Ko‘ramiz, London klubi yozgi transfer oynasida muxlislarini qaysi yulduzli xarid bilan xushnud etar ekan.

Angliya Premer-ligasidagi eng shov-shuvli transferlar, "Chelsi" klubining yashirin rejalari va Yevropa futboliga oid eng qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ChelseaMarc CucurellaAndrea CambiasoAlejandro GrimaldoXabi Alonso
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi