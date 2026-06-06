"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi
Yevropa futbolida transfer bozori qizigandan qizimoqda. Londonning "Chelsi" klubi o‘zining chap qanot himoyachisi Mark Kukurelyaning yaqin orada jamoani tark etish ehtimoliga jiddiy tayyorgarlik ko‘rishni boshladi. Nufuzli sport nashrlari va insayderlar tarqatgan xabarlarga ko‘ra, ispaniyalik iqtidorli futbolchiga o‘z vatani — La Liganing bir nechta grand klublari tomonidan jiddiy qiziqishlar bo‘lmoqda. Shu sababli "aristokratlar" transferlar oynasida kutilmagan bo‘shliq yuzaga kelmasligi uchun uning o‘rnini bosa oladigan nomzodlar shoshilinch ro‘yxatini shakllantirib ulgurdi.
Jamoa rahbariyati yangi bosh murabbiyning taktik sxemalariga mos tushuvchi va qanotda yuqori faollik ko‘rsata oladigan nomzodlarni diqqat bilan kuzatmoqda.
Londonliklar nazariga tushgan uchta umidli nomzod
"Ko‘klar"ning skautlari ayni paytda Yevropa yashil maydonlarida porlayotgan bir nechta himoyachini o‘z radarlariga olgan. Ro‘yxatdan joy olgan asosiy da’vogarlar bilan tanishing:
Andrea Kambyaso ("Yuventus"): Turin klubining ishonchli va tezkor himoyachisi bo‘lib, u taktik jihatdan ancha pishiq va himoyada ham, hujumda ham birdek faol harakat qila oladi.
Nataniel Braun ("Ayntraxt Frankfurt"): Bundesligada o‘z o‘yini bilan ko‘pchilikning tahsiniga sazovor bo‘layotgan yosh va g‘ayratli futbolchi. Uning transferi londonliklar uchun istiqbolli investitsiya bo‘lishi mumkin.
Alexandro Grimaldo ("Bayer Leverkuzen"): "Bayer"ning o‘tgan mavsumlardagi tarixiy zafarlarida bosh rollardan birini ijro etgan tajribali himoyachi. Uning standart vaziyatlardagi mahorati va golli uzatmalari "Chelsi" uchun haqiqiy topilma bo‘lishi shubhasiz.
Eslatib o‘tish joizki, yaqindagina "Chelsi" boshqaruvida katta o‘zgarish yuz berdi va bosh murabbiylik lavozimiga ispaniyalik taniqli mutaxassis Xabi Alonso tayinlandi. Ehtimol, Kukurelyaning o‘rniga aynan Alonsoga yaxshi tanish bo‘lgan Grimaldo nomzodi asosiy planga chiqishi mumkin.
O‘tgan mavsumning achchiq saboqlari va yangi maqsadlar
London klubi uchun ortda qolgan mavsum kutilganidek muvaffaqiyatli kechmadi. Jamoaning Angliya Premer-ligasidagi (APL) ko‘rsatkichlari quyidagicha ko‘rinish olgan:
Mavsum yakunlari
Jamg‘arilgan ochkolar
Egallangan o‘rin
Keyingi maqsad
APL (O‘tgan mavsum)
52 ochko
10-o‘rin
Tarkibni tubdan yangilash va chempionlik poygasiga qaytish
Zamin sharhi: Xabi Alonsoning jamoaga kelishi "Chelsi"da katta islohotlar davri boshlanganidan dalolat beradi. Mark Kukurelya yaxshi himoyachi, biroq Alonsoning tezkor va hujumkor futboli uchun Grimaldo yoki Kambyaso kabi ijrochilar ko‘proq mos kelishi mumkin. Jamoaning turnir jadvalidagi 10-o‘rindan yuqoriga ko‘tarilishi aynan mana shunday to‘g‘ri va nuqtali transferlarga bog‘liq. Ko‘ramiz, London klubi yozgi transfer oynasida muxlislarini qaysi yulduzli xarid bilan xushnud etar ekan.
Angliya Premer-ligasidagi eng shov-shuvli transferlar, "Chelsi" klubining yashirin rejalari va Yevropa futboliga oid eng qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…