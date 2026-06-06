Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroq
SpaceX rahbari Ilon Mask kelajakdagi sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan orbital maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (DTS) hozirgi Starlink aloqa sunʼiy yoʻldoshlariga qaraganda ancha sodda boʻlishini maʼlum qildi. Maskning soʻzlariga koʻra, Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshi oʻta murakkab tizim hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shu bilan birga, orbital SI-markazi asosan quyosh panellari, radiatorli sovutish tizimi, asosiy hisoblash uskunalari va lazerli aloqa kanallaridan iborat boʻladi. Lazerli kanallar Starlink tarmogʻiga ulanishni va u orqali maʼlumotlarni Yerga uzatishni taʼminlaydi. Aloqa sunʼiy yoʻldoshlari bilan solishtirganda, bunday infratuzilma muhandislik nuqtai nazaridan kamroq murakkab koʻrinadi.
Hisoblash quvvatlarini bevosita orbitaga joylashtirish gʻoyasi bir necha yildan beri muhokama qilinmoqda. Bu deyarli cheksiz quyosh energiyasidan foydalanish va yerdagi maʼlumotlar markazlariga tushadigan yuklamani kamaytirish imkonini beradi. Yil boshida SpaceX kompaniyasi xAI loyihasini qoʻshib olganini eʼlon qildi, bu esa koinotdagi DTSlarni haqiqatga aylantirishga xizmat qiladi.
Yangi Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlari V2 versiyasiga qaraganda 10 baravar koʻproq oʻtkazuvchanlik qobiliyatini taʼminlaydi — har biri 1 Tbit/s dan ortiq tezlikda ishlay oladi. Rejaga koʻra, qurilmalar soni ham 10 baravar koʻpaytiriladi, natijada butun tizimning umumiy sigʻimi 100 baravardan koʻproqqa oshadi.
…