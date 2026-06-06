«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi
Tumanli Albion yashil maydonlarida yozgi transfer shabadasi o‘z hukmini o‘tkazishni boshladi. «Byornli» klubining mahoratli va kelajagi porloq markaziy himoyachisi Maksim Estev faoliyatida ulkan yuksalish ro‘y berishi va u Angliya Premer-ligasining eng qudratli grandlaridan biriga ko‘chib o‘tishi mumkin. Britaniyaning nufuzli «Teamtalk» nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 23 yoshli fransiyalik iqtidor egasi grand klub — «Liverpul»ning transfer radarlariga qat’iy ravishda tushgan.
Mersisaydliklar skautlari yosh himoyachining o‘yinini uzoq vaqt davomida kuzatib borishgan va uni jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylantirish niyatidalar.
Ibraima Konatening o‘rinbosari va transfer bahosi
«Enfild Roud» egalari fransiyalik ushbu himoyachini shunchaki zaxira o‘yinchisi sifatida emas, balki jamoaning yana bir vakili Ibraima Konatening munosib va istiqbolli o‘rinbosari (dublyori) sifatida ko‘rishmoqda.
Transfer qiymati: Nufuzli sport insayderlarining ta’kidlashicha, Maksim Estevning ayni damdagi bozor bahosi taxminan 28 million yevroni tashkil etmoqda.
Uzoq muddatli majburiyat: Himoyachining «Byornli» klubi bilan imzolagan amaldagi mehnat shartnomasi 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan. Bu esa liverpulliklardan transfer ustida jiddiyroq muzokara olib borishni talab qiladi.
O‘tgan mavsumdagi barqarorlik va statistika
Garchi fransuz futbolchisi gol urish yoki samarali uzatmalar berish borasida hujumkor ko‘rsatkichlarga ega bo‘lmasa-da, o‘zining to‘g‘ridan to‘g‘ri vazifasi — mudofaa chizig‘ini mustahkam ushlab turishda yuqori barqarorlik namoyish etdi:
To‘p surgan jamoasi
Mavsumdagi umumiy o‘yinlari
Gol va golli uzatmalar
Shartnoma muddati
«Byornli»
36 ta uchrashuv
0 ta
2030 yil yozigacha
Ushbu raqamlar yosh bo‘lishiga qaramay, Estevning APL jismoniy yuklamalariga to‘liq tayyor ekanligini va unda katta potensial mavjudligini ko‘rsatadi.
Zamin sharhi: «Liverpul» har doim iqtidorli futbolchilarni hali narxi juda balandlab ketmasdan turib payqash va ularni o‘z tizimida haqiqiy yulduzga aylantirish mahorati bilan ajralib turgan. Maksim Estev — bo‘yi baland, jismonan baquvvat va pozitsiya tanlashda adashmaydigan zamonaviy himoyachi. Ibraima Konate tez-tez jarohat olib turishini inobatga olsak, 28 million yevro evaziga Estev kabi ishonchli mudofaa vakilini tarkibga qo‘shib olish «qizillar» uchun juda oqilona va foydali yurish bo‘ladi.
Ingiliz futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, «Liverpul» va boshqa top-klublarning yozgi rejalari hamda eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…