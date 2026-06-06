«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi

·275·Sport
«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi

Tumanli Albion yashil maydonlarida yozgi transfer shabadasi o‘z hukmini o‘tkazishni boshladi. «Byornli» klubining mahoratli va kelajagi porloq markaziy himoyachisi Maksim Estev faoliyatida ulkan yuksalish ro‘y berishi va u Angliya Premer-ligasining eng qudratli grandlaridan biriga ko‘chib o‘tishi mumkin. Britaniyaning nufuzli «Teamtalk» nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 23 yoshli fransiyalik iqtidor egasi grand klub — «Liverpul»ning transfer radarlariga qat’iy ravishda tushgan.

Mersisaydliklar skautlari yosh himoyachining o‘yinini uzoq vaqt davomida kuzatib borishgan va uni jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylantirish niyatidalar.

Ibraima Konatening o‘rinbosari va transfer bahosi

«Enfild Roud» egalari fransiyalik ushbu himoyachini shunchaki zaxira o‘yinchisi sifatida emas, balki jamoaning yana bir vakili Ibraima Konatening munosib va istiqbolli o‘rinbosari (dublyori) sifatida ko‘rishmoqda.

  • Transfer qiymati: Nufuzli sport insayderlarining ta’kidlashicha, Maksim Estevning ayni damdagi bozor bahosi taxminan 28 million yevroni tashkil etmoqda.

  • Uzoq muddatli majburiyat: Himoyachining «Byornli» klubi bilan imzolagan amaldagi mehnat shartnomasi 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan. Bu esa liverpulliklardan transfer ustida jiddiyroq muzokara olib borishni talab qiladi.

O‘tgan mavsumdagi barqarorlik va statistika

Garchi fransuz futbolchisi gol urish yoki samarali uzatmalar berish borasida hujumkor ko‘rsatkichlarga ega bo‘lmasa-da, o‘zining to‘g‘ridan to‘g‘ri vazifasi — mudofaa chizig‘ini mustahkam ushlab turishda yuqori barqarorlik namoyish etdi:

To‘p surgan jamoasi

Mavsumdagi umumiy o‘yinlari

Gol va golli uzatmalar

Shartnoma muddati

«Byornli»

36 ta uchrashuv

0 ta

2030 yil yozigacha

Ushbu raqamlar yosh bo‘lishiga qaramay, Estevning APL jismoniy yuklamalariga to‘liq tayyor ekanligini va unda katta potensial mavjudligini ko‘rsatadi.

Zamin sharhi: «Liverpul» har doim iqtidorli futbolchilarni hali narxi juda balandlab ketmasdan turib payqash va ularni o‘z tizimida haqiqiy yulduzga aylantirish mahorati bilan ajralib turgan. Maksim Estev — bo‘yi baland, jismonan baquvvat va pozitsiya tanlashda adashmaydigan zamonaviy himoyachi. Ibraima Konate tez-tez jarohat olib turishini inobatga olsak, 28 million yevro evaziga Estev kabi ishonchli mudofaa vakilini tarkibga qo‘shib olish «qizillar» uchun juda oqilona va foydali yurish bo‘ladi.

Ingiliz futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, «Liverpul» va boshqa top-klublarning yozgi rejalari hamda eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

LiverpoolBurnleyMaxime EstèveAngliyaTeamtalk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi