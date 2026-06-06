Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqda

·27·Texno
Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqda

Yevropa komissiyasi Yevropa Ittifoqining texnologik suverenitetini mustahkamlashga qaratilgan yangi takliflarni taqdim etdi. Tashabbusdan koʻzlangan asosiy maqsad — bulutli xizmatlar, sunʼiy intellekt va yarimoʻtkazgichlar sohasida xorijiy yetkazib beruvchilarga boʻlgan qaramlikni kamaytirishdir. Yevrokomissiya vitse-prezidenti Henna Virkkunenning taʼkidlashicha, ittifoq hayotiy muhim raqamli tizimlarni xorijiy davlatlar yoki kompaniyalar tomonidan oʻchirib qoʻyilishi xavfidan xoli boʻlishi kerak. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur chora-tadbirlar, birinchi navbatda, davlat xizmatlari, huquqni muhofaza qilish organlari va mudofaa tizimlari ishlaydigan bulutli infratuzilmaga tegishli. Bryusselda AQSHning 2018-yilda qabul qilingan Cloud Act qonuni borasida xavotirlar kuchaymoqda. Ushbu hujjat AQSH federal organlariga Amerika kompaniyalari tomonidan hatto mamlakat tashqarisida saqlanayotgan maʼlumotlarga ham kirish imkonini beradi, bu esa Yevropaning maʼlumotlarni himoya qilish talablariga zid keladi.

Yangi takliflarga koʻra, Yevropa Ittifoqi davlatlari mudofaa, jinoiy adliya va chegara nazorati kabi muhim sohalarda qoʻllaniladigan bulutli xizmat yetkazib beruvchilarining xatarlarini baholashi shart boʻladi. Agar yetkazib beruvchi xavf manbai deb topilsa, davlat organlari muqobil platformaga oʻtishga majbur qilinishi mumkin. Shuningdek, xorijiy provayderlar Yevropa foydalanuvchilarining maʼlumotlarini oʻz hukumatlariga bermasliklarini isbotlashlari kerak boʻladi.

Ushbu choralar Yevropa Ittifoqi va Donald Trump maʼmuriyati oʻrtasidagi munosabatlarni yanada murakkablashtirishi mumkin. Amazon va Google kabi gigantlarni oʻz ichiga olgan Computer and Communications Industry Association assotsiatsiyasi allaqachon ushbu cheklovlar Yevropa bozorining xalqaro yetkazib beruvchilar uchun yopilishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ekspertlarning fikricha, yaqin oylarda yirik texnologik kompaniyalar oʻz manfaatlarini himoya qilish uchun lobbi faoliyatini kuchaytiradi.

Yevropa IttifoqiCloud ActGoogleAmazonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20Sriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaSriram Krishnan Oq uyning sunʼiy intellekt boʻyicha maslahatchisi lavozimidan ketmoqdaKecha, 17:59Yandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiYandex hududiy shevalarga bagʻishlangan interaktiv oʻyinni ishga tushirdiKecha, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus