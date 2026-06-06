NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildi

·24·Texno
NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildi

DeepSeek V4 sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishda Huawei chiplaridan foydalanmoqda. Kompaniyaning soʻnggi tadqiqotiga koʻra, V4 Pro modelini post-trening (oʻqitishdan keyingi jarayon) bosqichidan oʻtkazish uchun Huawei Ascend protsessorlari qoʻllanilgan. Bu Xitoyning yarimoʻtkazgichlar sanoati uchun navbatdagi muhim yutuq hisoblanadi, chunki mahalliy ishlab chiqaruvchilar maʼlumotlarni qayta ishlashda muvaffaqiyatga erishgan boʻlsa-da, modellarni oʻqitish kabi murakkab vazifalarda qiyinchiliklarga duch kelayotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotchilar guruhi DeepSeek V4 Pro modelini oʻqitish uchun taxminan 1000 ta Huawei Ascend 910C chipidan iborat hisoblash klasteridan foydalangan. Loyihani amalga oshirishda Huawei bilan birga Shenjen shahridagi bir qator nufuzli institutlar hamkorlik qildi. Bu toʻliq parametrli oʻqitish jarayoni boʻlib, unda modelning tuzilishi oʻzgartirilmagan holda uning imkoniyatlari butunlay yangilandi.

Sunʼiy intellekt sohasida xulosa chiqarish (inference) va post-trening ikki xil segment hisoblanadi. Birinchisi tayyor modelni foydalanuvchi soʻrovlariga javob berish uchun ishga tushirish boʻlsa, ikkinchisi modelni inson buyruqlarini toʻgʻri bajarishga oʻrgatishdir. Post-trening bosqichi modelning xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi va aniq koʻrsatmalar asosida ishlashini taʼminlaydi. Bu qadamlar Xitoyning sunʼiy intellekt sanoatida mustaqillikka erishishiga yordam beradi.

Ilgari DeepSeek modellari NVIDIA yoki AMD chiplarida oʻqitilar edi. Masalan, DeepSeek V3 modeli 2048 ta NVIDIA H800 chipidan iborat klasterda tayyorlangan. Hozirda DeepSeek startapi 50 milliard yuan (taxminan 7,4 milliard dollar) miqdorida investitsiya jalb qilishga tayyorlanmoqda. ChatGPT kabi modellarga raqobatchi boʻlgan DeepSeek matn yaratish, kod yozish va mantiqiy masalalarni yechishda yuqori samaradorlik koʻrsatmoqda.

DeepSeekHuaweiHuawei AscendNVIDIASunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21Elon Musk: Maʻlumotlar markazlarini Oydan raketasiz uchirish mumkin boʻladiElon Musk: Maʻlumotlar markazlarini Oydan raketasiz uchirish mumkin boʻladiBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildi – Zamin.uz, 06.06.2026