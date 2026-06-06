NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildi
DeepSeek V4 sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishda Huawei chiplaridan foydalanmoqda. Kompaniyaning soʻnggi tadqiqotiga koʻra, V4 Pro modelini post-trening (oʻqitishdan keyingi jarayon) bosqichidan oʻtkazish uchun Huawei Ascend protsessorlari qoʻllanilgan. Bu Xitoyning yarimoʻtkazgichlar sanoati uchun navbatdagi muhim yutuq hisoblanadi, chunki mahalliy ishlab chiqaruvchilar maʼlumotlarni qayta ishlashda muvaffaqiyatga erishgan boʻlsa-da, modellarni oʻqitish kabi murakkab vazifalarda qiyinchiliklarga duch kelayotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tadqiqotchilar guruhi DeepSeek V4 Pro modelini oʻqitish uchun taxminan 1000 ta Huawei Ascend 910C chipidan iborat hisoblash klasteridan foydalangan. Loyihani amalga oshirishda Huawei bilan birga Shenjen shahridagi bir qator nufuzli institutlar hamkorlik qildi. Bu toʻliq parametrli oʻqitish jarayoni boʻlib, unda modelning tuzilishi oʻzgartirilmagan holda uning imkoniyatlari butunlay yangilandi.
Sunʼiy intellekt sohasida xulosa chiqarish (inference) va post-trening ikki xil segment hisoblanadi. Birinchisi tayyor modelni foydalanuvchi soʻrovlariga javob berish uchun ishga tushirish boʻlsa, ikkinchisi modelni inson buyruqlarini toʻgʻri bajarishga oʻrgatishdir. Post-trening bosqichi modelning xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi va aniq koʻrsatmalar asosida ishlashini taʼminlaydi. Bu qadamlar Xitoyning sunʼiy intellekt sanoatida mustaqillikka erishishiga yordam beradi.
Ilgari DeepSeek modellari NVIDIA yoki AMD chiplarida oʻqitilar edi. Masalan, DeepSeek V3 modeli 2048 ta NVIDIA H800 chipidan iborat klasterda tayyorlangan. Hozirda DeepSeek startapi 50 milliard yuan (taxminan 7,4 milliard dollar) miqdorida investitsiya jalb qilishga tayyorlanmoqda. ChatGPT kabi modellarga raqobatchi boʻlgan DeepSeek matn yaratish, kod yozish va mantiqiy masalalarni yechishda yuqori samaradorlik koʻrsatmoqda.
…