Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdi

·22·Sport
Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdi

Aralash jang san’atlari (MMA) olamida yilning eng shov-shuvli va uzoq kutilgan to‘qnashuvlaridan biri yaqinlashmoqda. Amerikalik taniqli UFC yulduzi Maks Xollouey o‘zining qadrdon raqibi — irlandiyalik afsonaviy jangchi Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang borasida ilk bor qat’iy va kutilmagan fikrlarini o‘rtoqlashdi. Ushbu olovli bayonot qisqa fursat ichida sport olami va millionlab muxlislar o‘rtasida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Garchi ko‘pchilik Konorning sport formasi va uning oktagonga qaytishiga shubha bilan qarayotgan bo‘lsa-da, Xollouey vaziyatga mutlaqo boshqacha baho bermoqda.

"U MMAni butunlay o‘zgartirdi": 13 yillik tarixga nazar

Maks Xollouey raqibining sportga bo‘lgan ishtiyoqi haqida gapirar ekan, ularning uzoq o‘tmishini yodga oldi va Konorga bo‘lgan hurmatini yashirmadi:

  • Jiddiy niyat: "Hozirgi kunda juda ko‘pchilik Makgregor tinimsiz mashg‘ulotlar olib borayotgan bo‘lsa-da, baribir yaqin orada jang qilmaydi, deb hisoblamoqda. Ammo mening fikrimcha, uning maqsadi juda jiddiy. Irlandiyalik jangchi haqiqatan ham katta sportni, oktagon muhitini juda sog‘ingani ko‘rinib turibdi", — deydi Maks.

  • O‘tmish xotiralari: Ular ilk bor bundan roppa-rosa 13 yil avval kuch sinashishgan edi. O‘sha paytda ikkala sportchi ham endigina MMA olamiga kirib kelayotgan, hali tanilmagan yosh yigitlar edi. Bugun esa ularning har biri millionlab muxlislar armiyasiga ega haqiqiy afsonalarga aylanishdi.

Xolloueyning ta’kidlashicha, Makgregor o‘z davrida aralash jang san’atlari industriyasini tubdan isloh qildi va uni butun dunyoga mashhur darajaga olib chiqdi.

Ogohlantirish va unutilmas "UFC 329" to‘qnashuvi

Eng qiziqarli jihati, Maks o‘zining bo‘lajak g‘alabasiga qat’iy ishonmoqda va Konorga o‘ziga xos tarzda ruhiy bosim o‘tkazishni boshladi. "Uning katta sportga qaytayotganidan juda xursandman, biroq bu qaytishda uning qarshisidan aynan men chiqqanimdan u qattiq afsuslanadi", — deya raqibiga jiddiy ogohlantirish yo‘lladi amerikalik jangchi.

Ushbu ikki buyuk kuchning o‘zaro qarama-qarshiligi qachon va qayerda bo‘lishi haqidagi ma’lumotlar quyidagi taqvimda aks etgan:

Turnir nomi

Muhim sana

Vazni va maqomi

Kutiladigan natija

UFC 329

12 iyul

Yengil / yarim yengil vazn toifasi

Yilning eng ko‘p translyatsiya sotiladigan (PPV) markaziy jangi.

Zamin sharhi: Konor Makgregorning oktagonga qaytishi — bu shunchaki sport musobaqasi emas, balki katta shou va biznesdir. Biroq Maks Xollouey hozirgi kunda o‘z faoliyatining eng yuqori cho‘qqisida turibdi va u Konor uchun juda xavfli raqib hisoblanadi. 13 yil avvalgi jangda Konor g‘alaba qozongan edi, ammo bugun vaziyat tubdan o‘zgargan. Iyul oyida bizni haqiqiy matonat va revansh jangi kutmoqda. Ikkala sportchining ham imkoniyatlari yuqori, biroq g‘alaba eng kuchlisiga nasib etadi.

UFC olamidagi eng so‘nggi shiddatli janglar, sportchilarning eksklyuziv intervyulari hamda "UFC 329" turnirining eng qaynoq tafsilotlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Max HollowayConor McGregorUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchiBugun, 09:14"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladiBugun, 09:06Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 08:56Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiBugun, 08:53Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 08:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdi – Zamin.uz, 06.06.2026