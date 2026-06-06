Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdi
Aralash jang san’atlari (MMA) olamida yilning eng shov-shuvli va uzoq kutilgan to‘qnashuvlaridan biri yaqinlashmoqda. Amerikalik taniqli UFC yulduzi Maks Xollouey o‘zining qadrdon raqibi — irlandiyalik afsonaviy jangchi Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang borasida ilk bor qat’iy va kutilmagan fikrlarini o‘rtoqlashdi. Ushbu olovli bayonot qisqa fursat ichida sport olami va millionlab muxlislar o‘rtasida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Garchi ko‘pchilik Konorning sport formasi va uning oktagonga qaytishiga shubha bilan qarayotgan bo‘lsa-da, Xollouey vaziyatga mutlaqo boshqacha baho bermoqda.
"U MMAni butunlay o‘zgartirdi": 13 yillik tarixga nazar
Maks Xollouey raqibining sportga bo‘lgan ishtiyoqi haqida gapirar ekan, ularning uzoq o‘tmishini yodga oldi va Konorga bo‘lgan hurmatini yashirmadi:
Jiddiy niyat: "Hozirgi kunda juda ko‘pchilik Makgregor tinimsiz mashg‘ulotlar olib borayotgan bo‘lsa-da, baribir yaqin orada jang qilmaydi, deb hisoblamoqda. Ammo mening fikrimcha, uning maqsadi juda jiddiy. Irlandiyalik jangchi haqiqatan ham katta sportni, oktagon muhitini juda sog‘ingani ko‘rinib turibdi", — deydi Maks.
O‘tmish xotiralari: Ular ilk bor bundan roppa-rosa 13 yil avval kuch sinashishgan edi. O‘sha paytda ikkala sportchi ham endigina MMA olamiga kirib kelayotgan, hali tanilmagan yosh yigitlar edi. Bugun esa ularning har biri millionlab muxlislar armiyasiga ega haqiqiy afsonalarga aylanishdi.
Xolloueyning ta’kidlashicha, Makgregor o‘z davrida aralash jang san’atlari industriyasini tubdan isloh qildi va uni butun dunyoga mashhur darajaga olib chiqdi.
Ogohlantirish va unutilmas "UFC 329" to‘qnashuvi
Eng qiziqarli jihati, Maks o‘zining bo‘lajak g‘alabasiga qat’iy ishonmoqda va Konorga o‘ziga xos tarzda ruhiy bosim o‘tkazishni boshladi. "Uning katta sportga qaytayotganidan juda xursandman, biroq bu qaytishda uning qarshisidan aynan men chiqqanimdan u qattiq afsuslanadi", — deya raqibiga jiddiy ogohlantirish yo‘lladi amerikalik jangchi.
Ushbu ikki buyuk kuchning o‘zaro qarama-qarshiligi qachon va qayerda bo‘lishi haqidagi ma’lumotlar quyidagi taqvimda aks etgan:
Turnir nomi
Muhim sana
Vazni va maqomi
Kutiladigan natija
UFC 329
12 iyul
Yengil / yarim yengil vazn toifasi
Yilning eng ko‘p translyatsiya sotiladigan (PPV) markaziy jangi.
Zamin sharhi: Konor Makgregorning oktagonga qaytishi — bu shunchaki sport musobaqasi emas, balki katta shou va biznesdir. Biroq Maks Xollouey hozirgi kunda o‘z faoliyatining eng yuqori cho‘qqisida turibdi va u Konor uchun juda xavfli raqib hisoblanadi. 13 yil avvalgi jangda Konor g‘alaba qozongan edi, ammo bugun vaziyat tubdan o‘zgargan. Iyul oyida bizni haqiqiy matonat va revansh jangi kutmoqda. Ikkala sportchining ham imkoniyatlari yuqori, biroq g‘alaba eng kuchlisiga nasib etadi.
UFC olamidagi eng so‘nggi shiddatli janglar, sportchilarning eksklyuziv intervyulari hamda "UFC 329" turnirining eng qaynoq tafsilotlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…