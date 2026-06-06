Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi
Myunxenning Bavariya klubi PSV jamoasi hujumkor yarim himoyachisi Ismael Saibari transferi boʻyicha rasmiy muzokaralarga kirishdi. Maʼlumotlarga koʻra, transfer qiymati 60 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda. Myunxenliklar bosh murabbiyi Vincent Kompany ushbu 25 yoshli futbolchini yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsad deb belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport nashrining xabar berishicha, Bavariya futbolchi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib boʻlgan. Endilikda Germaniya rekordchilari Niderlandiya klubi bilan yakuniy narx borasida muzokara olib bormoqda. PSV oʻz yulduzi uchun 50-60 million yevro atrofida mablagʻ talab qilmoqda, chunki Marokash terma jamoasi aʼzosining amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha davom etadi.
Vincent Kompany Saibarini hujumning bir nechta pozitsiyasida oʻynay oladigan universal qurol sifatida koʻrmoqda. Murabbiy futbolchining texnik mahorati, tezligi va jismoniy holatiga yuqori baho bergan. Ismael Saibari oʻtgan mavsumda PSV tarkibida 27 ta oʻyinda maydonga tushib, 15 ta gol va 8 ta assist qayd etgan holda jamoasining chempionligiga ulkan hissa qoʻshdi.
Agar ushbu transfer amalga oshsa, Saibari Bavariya tarixida Medhi Benatia, Noussair Mazraoui va Adam Aznoudan keyin toʻrtinchi marokashlik futbolchiga aylanadi. Myunxen klubi rahbariyati muzokaralarni 2026-yilgi Jahon chempionati boshlangunga qadar yakunlashni maqsad qilgan, chunki turnirdan soʻng futbolchining narxi yanada koʻtarilib ketishi mumkin.
…