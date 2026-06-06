Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

·0·Sport
Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

Myunxenning Bavariya klubi PSV jamoasi hujumkor yarim himoyachisi Ismael Saibari transferi boʻyicha rasmiy muzokaralarga kirishdi. Maʼlumotlarga koʻra, transfer qiymati 60 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda. Myunxenliklar bosh murabbiyi Vincent Kompany ushbu 25 yoshli futbolchini yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsad deb belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport nashrining xabar berishicha, Bavariya futbolchi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib boʻlgan. Endilikda Germaniya rekordchilari Niderlandiya klubi bilan yakuniy narx borasida muzokara olib bormoqda. PSV oʻz yulduzi uchun 50-60 million yevro atrofida mablagʻ talab qilmoqda, chunki Marokash terma jamoasi aʼzosining amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha davom etadi.

Vincent Kompany Saibarini hujumning bir nechta pozitsiyasida oʻynay oladigan universal qurol sifatida koʻrmoqda. Murabbiy futbolchining texnik mahorati, tezligi va jismoniy holatiga yuqori baho bergan. Ismael Saibari oʻtgan mavsumda PSV tarkibida 27 ta oʻyinda maydonga tushib, 15 ta gol va 8 ta assist qayd etgan holda jamoasining chempionligiga ulkan hissa qoʻshdi.

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Saibari Bavariya tarixida Medhi Benatia, Noussair Mazraoui va Adam Aznoudan keyin toʻrtinchi marokashlik futbolchiga aylanadi. Myunxen klubi rahbariyati muzokaralarni 2026-yilgi Jahon chempionati boshlangunga qadar yakunlashni maqsad qilgan, chunki turnirdan soʻng futbolchining narxi yanada koʻtarilib ketishi mumkin.

BavariyaPSVTransferVincent KompanyIsmael Saibari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 08:15Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBugun, 08:15Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiFutbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiBugun, 08:08Jurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiJurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiBugun, 07:54Tottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiTottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdiBugun, 07:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi