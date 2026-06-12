Jahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rinda

·36·Sport
Jahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rinda

Jahon chempionati tarixida eng katta iz qoldirgan futbolchilar reytingi e’lon qilindi va unda Lionel Messi faqat uchinchi o‘rinni egalladi, deb xabar beradi Planet Futbol.

Reytingda futbolchilarning nechta Mundialda qatnashgani, sovrinlari, gollari, o‘yinlar soni va musobaqaga ta’siri hisobga olingan. Birinchi o‘rin Pelega berildi. Braziliya afsonasi uch marta Jahon chempionligini qo‘lga kiritgan yagona futbolchi bo‘lib qolmoqda. U 1958 yilda 17 yoshida chempion bo‘lgan, 1970 yilda esa Braziliyani yana g‘alabaga yetaklagan.

Ikkinchi o‘rinda 1986 yilgi Mundialda Argentinani chempion qilgan Diyego Maradona qayd etildi. Lionel Messi Qatar-2022da Argentina bilan chempion bo‘lgani, Fransiyaga qarshi finalda dubl qayd etgani va Jahon chempionatlarida 26 ta o‘yin o‘tkazib rekord o‘rnatgani uchun uchinchi o‘ringa joylashtirildi. Keyingi o‘rinlarda Ronaldo, Gerd Myuller, Lotar Matteus, Garrincha, Frans Bekkenbauyer, Kafu va Miroslav Kloze bor.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolarBraziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolarBugun, 16:33Kris Uoddl: Garri Keyn Angliya terma jamoasida erkin harakat qilishi kerakKris Uoddl: Garri Keyn Angliya terma jamoasida erkin harakat qilishi kerakBugun, 16:12Infantino JCH-2026ga chiqolmagan Italiya terma jamoasi haqida hazil qildiInfantino JCH-2026ga chiqolmagan Italiya terma jamoasi haqida hazil qildiBugun, 15:43Ronaldu JCH-2026 turniridagi maqsadlari va O‘zbekiston haqida gapirdiRonaldu JCH-2026 turniridagi maqsadlari va O‘zbekiston haqida gapirdiBugun, 15:35Tottenxemda katta tozalash: Richarlison jamoani tark etishi kutilmoqdaTottenxemda katta tozalash: Richarlison jamoani tark etishi kutilmoqdaBugun, 15:19Frank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroqFrank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroqBugun, 14:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...