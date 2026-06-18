Yangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizayn
Rossiyaning Ulyanovsk avtomobil zavodi oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlgan UAZ Patriot yoʻltanlamasining yangilangan versiyasini yakuniy sinovlardan oʻtkazmoqda. Hozirda avtomobil NAMI poligonida keng koʻlamli tekshiruv jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Ushbu yangilanish loyihasi avvalroq tarmoqlarda "Rus Prado"si nomi bilan ham mashhur boʻlgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Autonews.ru nashri tomonidan eʼlon qilingan videolavhalar va zavod matbuot xizmati bergan maʼlumotlarga koʻra, yangilangan modelning eng asosiy texnik oʻzgarishi uning kapoti ostida joylashgan. Avtomobilga 2,0 litr hajmli, 136 ot kuchiga ega boʻlgan Sollers 550010 rusumli turbodizel dvigateli oʻrnatilgan. Bu yangilik avtomobilning dinamik koʻrsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va laboratoriya sinovlariUAZ vakillarining taʼkidlashicha, hozirda yoʻltanlamas ham laboratoriya, ham yoʻl sharoitlarida sinovdan oʻtkazilmoqda. Mutaxassislar yangi dvigatelning shovqin va vibratsiya darajasini, ekologik koʻrsatkichlarini hamda turli ekspluatatsiya sharoitlarida oʻzini tutishini sinchiklab oʻrganishmoqda. Bu jarayon avtomobilning ishonchliligini xalqaro standartlarga yaqinlashtirishga xizmat qiladi.
Yangi UAZ Patriot nafaqat texnik, balki tashqi koʻrinish jihatidan ham bir qator oʻzgarishlarga ega boʻladi. Xususan, avtomobil quyidagi yangiliklarni oʻz ichiga oladi:
- Yangi dizayndagi zamonaviy faralar va orqa chiroqlar;
- Butunlay oʻzgargan markaziy konsol va tunnel qismi;
- Kattaroq displeyga ega boʻlgan yangi multimedia tizimi;
- Yaxshilangan salon bezaklari va ergonomika.
Ulyanovsk avtomobil zavodi bosh direktori Aleksey Spirinning maʼlum qilishicha, yangilangan yoʻltanlamasning sotuvlari 2026-yilning uchinchi choragidan kechikmagan holda boshlanishi rejalashtirilgan. Hozircha modelning narxlari va eksport bozorlari, jumladan, Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun yetkazib berish shartlari ochiqlanmagan.
Ekspertlarning fikricha, ushbu yangilanish UAZ Patriot modelining hayotiy siklini uzaytirishga va uni zamonaviy krossoverlar bilan raqobatda maʼlum darajada ushlab turishga yordam beradi. Biroq, 2026-yilga borib bozor konyunkturasi qanday oʻzgarishi va yangi dvigatelning real sharoitdagi chidamliligi asosiy hal qiluvchi omil boʻlib qoladi.
…