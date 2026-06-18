Yangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizayn

·27·Avto
Yangilangan UAZ Patriot yakuniy sinovlardan oʻtmoqda: yangi dvigatel va oʻzgargan dizayn

Rossiyaning Ulyanovsk avtomobil zavodi oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlgan UAZ Patriot yoʻltanlamasining yangilangan versiyasini yakuniy sinovlardan oʻtkazmoqda. Hozirda avtomobil NAMI poligonida keng koʻlamli tekshiruv jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Ushbu yangilanish loyihasi avvalroq tarmoqlarda "Rus Prado"si nomi bilan ham mashhur boʻlgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Autonews.ru nashri tomonidan eʼlon qilingan videolavhalar va zavod matbuot xizmati bergan maʼlumotlarga koʻra, yangilangan modelning eng asosiy texnik oʻzgarishi uning kapoti ostida joylashgan. Avtomobilga 2,0 litr hajmli, 136 ot kuchiga ega boʻlgan Sollers 550010 rusumli turbodizel dvigateli oʻrnatilgan. Bu yangilik avtomobilning dinamik koʻrsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va laboratoriya sinovlari

UAZ vakillarining taʼkidlashicha, hozirda yoʻltanlamas ham laboratoriya, ham yoʻl sharoitlarida sinovdan oʻtkazilmoqda. Mutaxassislar yangi dvigatelning shovqin va vibratsiya darajasini, ekologik koʻrsatkichlarini hamda turli ekspluatatsiya sharoitlarida oʻzini tutishini sinchiklab oʻrganishmoqda. Bu jarayon avtomobilning ishonchliligini xalqaro standartlarga yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

Yangi UAZ Patriot nafaqat texnik, balki tashqi koʻrinish jihatidan ham bir qator oʻzgarishlarga ega boʻladi. Xususan, avtomobil quyidagi yangiliklarni oʻz ichiga oladi:

  • Yangi dizayndagi zamonaviy faralar va orqa chiroqlar;
  • Butunlay oʻzgargan markaziy konsol va tunnel qismi;
  • Kattaroq displeyga ega boʻlgan yangi multimedia tizimi;
  • Yaxshilangan salon bezaklari va ergonomika.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham UAZ modellari oʻzining chidamliligi va murakkab yoʻl sharoitlariga moslashganligi bilan qadrlanadi. Yangilangan dizel dvigatelli modelning taqdim etilishi, ayniqsa, togʻli hududlar va ogʻir yoʻlsizlik sharoitida harakatlanuvchi haydovchilar uchun qiziqarli taklif boʻlishi mumkin.

Ulyanovsk avtomobil zavodi bosh direktori Aleksey Spirinning maʼlum qilishicha, yangilangan yoʻltanlamasning sotuvlari 2026-yilning uchinchi choragidan kechikmagan holda boshlanishi rejalashtirilgan. Hozircha modelning narxlari va eksport bozorlari, jumladan, Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun yetkazib berish shartlari ochiqlanmagan.

Ekspertlarning fikricha, ushbu yangilanish UAZ Patriot modelining hayotiy siklini uzaytirishga va uni zamonaviy krossoverlar bilan raqobatda maʼlum darajada ushlab turishga yordam beradi. Biroq, 2026-yilga borib bozor konyunkturasi qanday oʻzgarishi va yangi dvigatelning real sharoitdagi chidamliligi asosiy hal qiluvchi omil boʻlib qoladi.

UAZPatriotAvtomobilYangiliklarRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqdaRossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqdaBugun, 03:30BMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBugun, 21:52BMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladiBMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladiKecha, 17:51Moskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaMoskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaKecha, 15:21Alp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarAlp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarKecha, 15:20Land Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydiLand Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydiKecha, 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi