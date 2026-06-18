Samsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung Display kompaniyasi XR (kengaytirilgan reallik) qurilmalari bozori uchun moʻljallangan yangi avlod RGB OLEDoS (OLED on Silicon) texnologiyasini namoyish etdi. Ushbu ishlanma oʻzining rekord darajadagi yorqinligi va ranglar uzatish aniqligi bilan sanoatda yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya oʻzining koʻrgazma stendida "Katta ayiq" (Ursa Major) deb nomlangan maxsus hududni tashkil etib, unda yettita turli displey panellarini namoyish qildi. Ularning orasida eng katta eʼtibor 1,3 dyuymli RGB OLED panellariga qaratildi. Ushbu mitti ekranlarning eng yuqori yorqinlik darajasi hayratlanarli 40 000 nitga yetadi. Bu koʻrsatkich bugungi kunda bozorda mavjud boʻlgan eng ilgʻor smartfon ekranlaridan bir necha barobar yuqoridir.
Texnologik ustunlik va ishlab chiqarish samaradorligiixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung Display tomonidan qoʻllanilgan "RGB uslubi" anʼanaviy OLED texnologiyalaridan tubdan farq qiladi. Odatda yorugʻlikni toʻsib qoʻyadigan filtrlar oʻrniga, bu yerda organik yorugʻlik diodlari toʻgʻridan-toʻgʻri kremniy substratga yotqiziladi. Bu nafaqat yorugʻlik samaradorligini oshiradi, balki panelning xizmat qilish muddatini ham sezilarli darajada uzaytiradi.
Samsung Display vakillarining taʼkidlashicha, RGB OLED displeylari yagona panel asosida tayyorlanadi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonini soddalashtirishga xizmat qiladi. Boshqa texnologiyalar bilan solishtirganda, bunday yondashuv ommaviy ishlab chiqarishda xarajatlarni kamaytirish va mahsulotning tannarxi boʻyicha raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.
Maʼlumot uchun, yaqinda Honor kompaniyasi oʻzining yangi Honor X80 Pro Max smartfoni 10 000 nit yorqinlikka ega boʻlishini eʼlon qilib, bu sohada rekord oʻrnatganini aytgan edi. Biroq Samsung taqdim etgan 40 000 nit koʻrsatkichi displey texnologiyalari qanchalik tez rivojlanayotganini va XR qurilmalari (virtual va toʻldirilgan borliq koʻzoynaklari) uchun yorqinlikning ahamiyati naqadar yuqori ekanini koʻrsatmoqda.
Kompaniya oʻzining boy tajribasi va ilgʻor OLED texnologiyalariga tayanib, kelajakda yanada yorqinroq va samaraliroq displeylar ustida ishlashni davom ettirishini bildirdi. Bu kabi texnologiyalar yaqin yillarda biz foydalanadigan gadjetlarning tashqi koʻrinishi va imkoniyatlarini butunlay oʻzgartirib yuborishi shubhasiz.
…