Samsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildi

·17·Texno
Samsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung Display kompaniyasi XR (kengaytirilgan reallik) qurilmalari bozori uchun moʻljallangan yangi avlod RGB OLEDoS (OLED on Silicon) texnologiyasini namoyish etdi. Ushbu ishlanma oʻzining rekord darajadagi yorqinligi va ranglar uzatish aniqligi bilan sanoatda yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya oʻzining koʻrgazma stendida "Katta ayiq" (Ursa Major) deb nomlangan maxsus hududni tashkil etib, unda yettita turli displey panellarini namoyish qildi. Ularning orasida eng katta eʼtibor 1,3 dyuymli RGB OLED panellariga qaratildi. Ushbu mitti ekranlarning eng yuqori yorqinlik darajasi hayratlanarli 40 000 nitga yetadi. Bu koʻrsatkich bugungi kunda bozorda mavjud boʻlgan eng ilgʻor smartfon ekranlaridan bir necha barobar yuqoridir.

Texnologik ustunlik va ishlab chiqarish samaradorligi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung Display tomonidan qoʻllanilgan "RGB uslubi" anʼanaviy OLED texnologiyalaridan tubdan farq qiladi. Odatda yorugʻlikni toʻsib qoʻyadigan filtrlar oʻrniga, bu yerda organik yorugʻlik diodlari toʻgʻridan-toʻgʻri kremniy substratga yotqiziladi. Bu nafaqat yorugʻlik samaradorligini oshiradi, balki panelning xizmat qilish muddatini ham sezilarli darajada uzaytiradi.

Samsung Display vakillarining taʼkidlashicha, RGB OLED displeylari yagona panel asosida tayyorlanadi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonini soddalashtirishga xizmat qiladi. Boshqa texnologiyalar bilan solishtirganda, bunday yondashuv ommaviy ishlab chiqarishda xarajatlarni kamaytirish va mahsulotning tannarxi boʻyicha raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

Maʼlumot uchun, yaqinda Honor kompaniyasi oʻzining yangi Honor X80 Pro Max smartfoni 10 000 nit yorqinlikka ega boʻlishini eʼlon qilib, bu sohada rekord oʻrnatganini aytgan edi. Biroq Samsung taqdim etgan 40 000 nit koʻrsatkichi displey texnologiyalari qanchalik tez rivojlanayotganini va XR qurilmalari (virtual va toʻldirilgan borliq koʻzoynaklari) uchun yorqinlikning ahamiyati naqadar yuqori ekanini koʻrsatmoqda.

Kompaniya oʻzining boy tajribasi va ilgʻor OLED texnologiyalariga tayanib, kelajakda yanada yorqinroq va samaraliroq displeylar ustida ishlashni davom ettirishini bildirdi. Bu kabi texnologiyalar yaqin yillarda biz foydalanadigan gadjetlarning tashqi koʻrinishi va imkoniyatlarini butunlay oʻzgartirib yuborishi shubhasiz.

SamsungOLEDTexnologiyaDispleyGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildiRollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildiBugun, 05:21Koinot qaʼridagi sir: Tarixdagi eng kuchli neytrinolardan birining manbasi aniqlandiKoinot qaʼridagi sir: Tarixdagi eng kuchli neytrinolardan birining manbasi aniqlandiBugun, 04:54Blue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladiBlue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladiBugun, 02:25Apple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldiApple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldiBugun, 01:57Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?Bugun, 01:23Sunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaBugun, 23:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi