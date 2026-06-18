Kannavaro: Futbolchilarimdan g‘ururlanaman, endi xatolar ustida ishlaymiz
O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionatidagi tarixiy ishtirokini Kolumbiyaga qarshi uchrashuv bilan boshladi. Afsuski, Fabio Kannavaro shogirdlari guruh bosqichining birinchi turida Janubiy Amerika vakiliga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Natija muxlislarni ranjitgan bo‘lsa-da, “oq bo‘rilar” uchun bu bahs milliy futbol tarixida alohida o‘rin egallaydi. O‘zbekiston terma jamoasi ilk bor Jahon chempionati final bosqichida maydonga tushdi va dunyoning eng kuchli jamoalaridan biriga qarshi o‘z imkoniyatini sinab ko‘rdi.
Uchrashuvdan keyin bosh murabbiy Fabio Kannavaro jurnalistlar savollariga javob berib, jamoasining harakatlari, ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlar va kelgusi vazifalar haqida fikr bildirdi.
Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, bahs qiziqarli va yuqori sur’atda kechgan. Birinchi bo‘limda Kolumbiya tashabbusni o‘z qo‘lida saqlagan bo‘lsa, tanaffusdan keyin O‘zbekiston o‘yin mazmunini o‘zgartirishga harakat qildi.
“O‘yin qiziqarli o‘tdi. Ikkinchi bo‘limda biz o‘yinni o‘zgartirishga erishdik. Chap qanot orqali imkoniyatlar yaratdik va o‘yin nazoratini o‘z qo‘limizga olishga harakat qildik”, — dedi Kannavaro.
Darhaqiqat, tanaffusdan keyin “oq bo‘rilar” ancha faollashdi. Jamoa oldingi chiziqda dadilroq harakat qilib, chap qanot orqali raqib jarima maydoniga yaqinlashishga urindi. Futbolchilar to‘pni tezroq aylantirib, Kolumbiya himoyasiga bosim o‘tkazishga harakat qildi.
Kannavaro O‘zbekistonning mundialdagi asosiy vazifasi faqat natija qayd etishdan iborat emasligini ham ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, milliy jamoa dunyo futboli sahnasida mamlakatni ijobiy tomondan namoyon etishi kerak.
“Avvalambor, biz O‘zbekistonni butun dunyoga ijobiy tomondan namoyon etish uchun bu yerga keldik. Men doim jamoamga o‘yin davomida faol harakat qilish kerakligini aytib kelaman”, — dedi bosh murabbiy.
Jahon chempionatidagi har bir uchrashuv nafaqat sport natijasi, balki mamlakat futboli, muxlislar madaniyati va milliy xarakterni ko‘rsatish imkoniyati hamdir. O‘zbekiston ilk mundialida dunyo jamoatchiligiga o‘zining kurashchanligi, intizomi va oxirigacha taslim bo‘lmaslik xususiyatini namoyish etishni maqsad qilgan.
Kannavaro Kolumbiya kabi kuchli jamoaga qarshi o‘ynash qanchalik murakkab ekaniga ham to‘xtaldi. Uning ta’kidlashicha, Janubiy Amerika vakili to‘p bilan ham, to‘psiz harakatlarda ham yuqori saviyani namoyish etadi.
“Kolumbiya singari jamoalarga qarshi o‘ynash, to‘psiz harakat qilish oson emas”, — dedi italiyalik mutaxassis.
Kolumbiya tarkibida Yevropa va Janubiy Amerikaning kuchli klublarida tajriba to‘plagan futbolchilar bor. Ular yuqori pressing, tezkor paslar va yakkakurashlardagi faollik orqali O‘zbekistonga katta bosim o‘tkazdi. Bunday raqibga qarshi butun o‘yin davomida konsentratsiyani saqlash va pozitsion tartibni yo‘qotmaslik talab etiladi.
Shunga qaramay, Kannavaro ikkinchi bo‘limda shogirdlari yaxshi harakat qilganini qayd etdi. Ammo jamoa o‘yinni muvozanatlashtirishga urinayotgan paytda yana bir gol o‘tkazib yubordi.
“Umuman olganda, ikkinchi bo‘limda yaxshi harakat qildik, biroq afsuski yana gol o‘tkazib yubordik”, — dedi murabbiy.
O‘tkazib yuborilgan uchinchi gol uchrashuv taqdiriga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. O‘zbekistonning faolligi va javob goli muxlislarga umid bag‘ishlagan bo‘lsa-da, Kolumbiya o‘z imkoniyatidan foydalanib, ustunligini yana mustahkamladi.
Kannavaro bu bahs milliy terma jamoa tarixida abadiy qolishini ham ta’kidladi. Natijadan qat’i nazar, O‘zbekistonning ilk mundial uchrashuvi futbolchilar va muxlislar uchun unutilmas voqeaga aylandi.
“Biz bu stadionda o‘tgan ushbu o‘yinni eslab qolamiz. Chunki bu tarixiy uchrashuv edi. Biz Jahon chempionatidamiz”, — dedi u.
Yillar davomida kutilgan orzu nihoyat amalga oshdi. O‘zbekiston Jahon chempionati maydoniga chiqdi, davlat madhiyasi yangradi va milliy terma jamoa dunyo futbolidagi eng katta musobaqada o‘z tarixini boshladi.
Bosh murabbiy mag‘lubiyatga qaramay, o‘yindan ijobiy jihatlarni ham topish mumkinligini aytdi. Shu bilan birga, xatolar yetarli bo‘lganini tan olib, murabbiylar shtabi ularni tahlil qilishi va bartaraf etish ustida ishlashini ma’lum qildi.
“Bugungi o‘yindan ijobiy xulosalar chiqarishimiz mumkin. Albatta, xatolar bo‘ldi va ular ustida ishlaymiz”, — dedi Kannavaro.
Birinchi turdagi o‘yin milliy jamoaga Jahon chempionati darajasida har bir kichik kamchilik qanday qimmatga tushishini ko‘rsatdi. Himoyadagi pozitsion xatolar, to‘pni yo‘qotgandan keyingi qayta joylashish va hal qiluvchi vaziyatlardagi diqqat keyingi bahslar oldidan tahlil qilinishi kerak bo‘lgan asosiy jihatlardir.
Kannavaro shogirdlarining harakatidan qoniqqanini ham yashirmadi. U futbolchilar maydonda bor kuchini sarflagani, murakkab vaziyatda ham kurashishda davom etgani uchun ulardan faxrlanishini bildirdi.
“Futbolchilarimdan g‘ururlanaman. Ular yaxshi o‘ynashdi. Bugun qiyin o‘yin bo‘ldi”, — dedi mutaxassis.
Katta stadionda, minglab muxlislar qarshisida va butun dunyo e’tibori ostida maydonga tushish har qanday futbolchi uchun katta sinov. Ayniqsa, mundialda ilk bor ishtirok etayotgan jamoa a’zolari uchun hayajon va mas’uliyat yanada yuqori bo‘ladi.
“Bunday stadionda, shuncha muxlislar qarshisida o‘ynash oson emas. Lekin bu sizga qo‘shimcha motivatsiya ham berishi mumkin”, — deya qo‘shimcha qildi Kannavaro.
Tribunalardagi muhit, muxlislarning qo‘llab-quvvatlovi va tarixiy voqeaning o‘zi futbolchilarga kuch berdi. Natija kutilganidek bo‘lmagan bo‘lsa-da, jamoa ikkinchi bo‘limda xarakter ko‘rsatib, raqibga qarshi kurashishga harakat qildi.
Kolumbiyaga qarshi mag‘lubiyat O‘zbekistonning mundialdagi yo‘lini yakunlamaydi. Oldinda yana ikki muhim uchrashuv bor. Endi Kannavaro shtabi birinchi o‘yindagi xatolarni tahlil qilib, keyingi bahslarga jamoani jismoniy va ruhiy jihatdan tayyorlashi kerak.
Jahon chempionatida vaqt juda qisqa. Futbolchilar mag‘lubiyatni tezroq unutib, undan zarur saboq chiqarishi va keyingi raqibga qarshi yangi kuch bilan maydonga tushishi lozim.
O‘zbekiston ilk o‘yinda mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy qadamini qo‘ydi. “Oq bo‘rilar” endi mundial muhitini his qildi, katta sahnaning bosimini boshdan kechirdi va kelgusi uchrashuvlar uchun muhim tajriba to‘pladi.
Kannavaro ta’kidlaganidek, futbolchilarning harakati bilan faxrlanish mumkin. Endi asosiy vazifa — xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarish, ishonchni yo‘qotmaslik va keyingi bahslarda O‘zbekistonning haqiqiy salohiyatini yanada to‘liq namoyon etish.
…