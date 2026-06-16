Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekiston futboli tarixida misli ko‘rilmagan, millionlab yurtdoshlarimiz o‘nlab yillar davomida orzu qilgan buyuk kun yetib keldi. Mamlakatimiz bosh jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionatining guruh bosqichida maydonga tushadi. Joriy yilning 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 07:00 da Mexiko shahrining muhtasham stadionlaridan birida yurtdoshlarimizni Janubiy Amerikaning eng kuchli va xavfli grandlaridan biri — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o‘ta shiddatli va tarixiy bahs kutib turibdi.
Butun o‘zbek xalqining diqqat-e’tibori ushbu uchrashuvga qaratilgan bir paytda, Rossiyaning futbol olamidagi eng mashhur va nufuzli tahliliy manbalaridan biri hisoblangan «football.kulichki.net» sayti ekspertlari bo‘lajak dramatik bellashuv uchun o‘zlarining qiziqarli va kutilmagan prognozlarini taqdim etishdi.
Kannavaro shogirdlari sinov qarshisida: Tarkibdagi jiddiy yo‘qotishlar
Rossiyalik sport sharhlovchilarining qayd etishicha, O‘zbekiston milliy terma jamoasi musobaqa mezbonlari tomonidan Oq uy zaminida unchalik iliq kutib olinmagan bo‘lsa-da, bu omil afsonaviy italiyalik mutaxassis Fabio Kannavaro boshchiligidagi jamoamiz a’zolarini ruhan sindira olgani yo‘q. E’tiborli jihati shundaki, dunyo futboli afsonasi Kannavaro qo‘l ostida vakillarimiz hali birorta ham rasmiy maqomdagi uchrashuvda maydonga tushishga ulgurishmadi. Eslatib o‘tamiz, ushbu JCH-2026 yo‘llanmasi iste’dodli murabbiy Timur Kapadze boshqaruvida qo‘lga kiritilgan edi.
Iyun oyida o‘tkazilgan so‘nggi o‘rtoqlik va nazorat bahslarida Kannavaro shogirdlari ketma-ket ikki marotaba mag‘lubiyat alamini totib ko‘rishdi. Biroq dunyo grandi hisoblangan Niderlandiya terma jamoasiga qarshi kechgan (1:2) uchrashuvdagi vakillarimizning ko‘rsatgan mazmunli o‘yin sifati va irodasi italiyalik bosh murabbiyning shaxsan o‘ziga juda ma’qul kelgan. Mundial starti oldidan milliy jamoamizning eng katta va og‘riqli muammosi — tarkibdagi asosiy yetakchilar, ya’ni Odil Hamrobekov, Xojiakbar Alijonov, Jaloliddin Masharipov va Aziz G‘aniyevlarning jarohat hamda boshqa sabablar tufayli ushbu musobaqada jamoaga yordam bera olmasligi bo‘lib turibdi.
Kolumbiya terma jamoasining xalqaro maydonlardagi tajribasi va saviyasi, shubhasiz, futbolchilarimiznikidan ancha baland. O‘zbekiston vakillari mundiallarda endigina o‘zlarining yangi shonli sahifalarini yozishni boshlayotgan bir paytda, «kofechilar» Jahon chempionatlariga chiqish va u yerda yirik g‘alabalarni qo‘lga kiritish hadisini allaqachon mukammal o‘zlashtirib bo‘lishgan. Saralash bosqichida Kolumbiya faqatgina amaldagi jahon chempioni Argentina va Ekvador terma jamoalarigagina imkoniyatni boy berdi. Musobaqa oldidan tashkil etilgan so‘nggi 8 ta nazorat uchrashuvida esa ular faqatgina Xorvatiya va Fransiya kabi qudratli terma jamoalardan mag‘lubiyat qabul qilib olishgan. Intrigani oshirayotgan yana bir qaynoq omil — kolumbiyaliklarning asosiy hujumchisi va yetakchisi Jon Kordobaning ayni paytda ideal sport formasida emasligidir.
Quyidagi rasmiy statistik ma’lumotlar jadvali orqali har ikki terma jamoaning ayni damdagi holati, xalqaro reytingdagi o‘rni va so‘nggi ko‘rsatkichlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Terma jamoalar va ularning maqomi
FIFA xalqaro reytingidagi o‘rni
Jamoalarning o‘zaro to‘qnashuvlar tarixi
Oxirgi o‘yinlardagi umumiy mag‘lubiyatlar soni
Gol o‘tkazib yuborish va himoyadagi holat (2026 yil)
Ekspertlar va tahlilchilarning yakuniy taxmini
O‘zbekiston
(Musobaqa debyutanti)
51-o‘rin
Ilgari hech qachon o‘zaro o‘yin o‘tkazishmagan
Sakkizta bahsda faqat 2 bor mag‘lub bo‘lgan
Ketma-ket ikki o‘yinda umumiy to‘plar nisbati - 1:4
O‘zbekiston terma jamoasi mag‘lubiyatga uchramaydi!
Kolumbiya
(Tajribali grand)
13-o‘rin
Ilgari hech qachon o‘zaro o‘yin o‘tkazishmagan
So‘nggi 13 uchrashuvda faqat 2 marta yutqazgan
Joriy yildagi 4 ta o‘yinning 3 tasida gol o‘tkazgan
Tarkib kuchli, ammo yetakchi Kordoba ideal formada emas
Rus ekspertlarining kutilmagan bashorati: «O‘zbekiston mag‘lub bo‘lmaydi!»
Rossiyalik yetakchi futbol tahlilchilari va ekspertlari xalqaro maydonda ko‘plab buukmekerlik idoralari O‘zbekiston terma jamoasining ichki salohiyati hamda kuch-qudratini yetarlicha baholamayapti, degan to‘xtamga kelishdi. Sababi, bizning jamoamiz dunyoning eng kuchli va mashhur raqiblariga qarshi bahslarda ham raqibning hujumkor taktikasini butunlay buzib tashlash va ularga maydonda «toza havo» bermaslik uquviga ega ekanligini bir necha bor amalda isbotlab bo‘lgan.
Albatta, Janubiy Amerika vakillari tarkib va individual mahorat jihatidan ancha ustun ko‘rinishi mumkin, biroq o‘zbek futboliga xos bo‘lgan tinimsiz mehnatsevarlik, temirdek mustahkam intizom va yuqori darajadagi jamoaviy birdamlik ko‘p hollarda raqibning har qanday million yevrolik yulduzlarini ipsiz bog‘lab qo‘yishga qodir.
«football.kulichki.net» ekspertlarining yakuniy taxmini:
Mazkur bahsda vakillarimiz autsayder emas. O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘zining tarixiy debyut uchrashuvida Kolumbiyadek qudratli raqibga qarshi mardonavor qarshilik ko‘rsatadi va mazkur uchrashuvda aslo mag‘lubiyatga uchramaydi (kamida durang yoki tarixiy g‘alaba)!
Biz ham o‘z o‘rnida «Zamin» ijodiy jamoasi va butun yurtimizning millionlab ko‘p sonli futbol ishqibozlari nomidan Mexiko yashil maydonlariga qadam qo‘yadigan Fabio Kannavaro va uning mard jangchilariga ushbu tarixiy debyutda ulkan zafarlar, omad va g‘alaba yor bo‘lishini tilab qolamiz! Olg‘a, O‘zbekiston!
JCH-2026 musobaqasining eng so‘nggi va eksklyuziv xabarlari, O‘zbekiston milliy terma jamoasining Mexikodagi tarixiy yurishlari, o‘yinlardan keyingi qaynoq intervyular va sport olamiga oid eng ishonchli voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…