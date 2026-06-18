Tesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladi
Tesla kompaniyasi oʻzining Full Self-Driving (FSD) tizimi uchun navbatdagi muhim yangilanishni eʼlon qildi. Kompaniya rahbari Ilon Maskning soʻzlariga koʻra, elektromobillar endilikda nafaqat avtonom boshqaruvni amalga oshiradi, balki haydovchining toʻxtash joyi (parkovka) borasidagi shaxsiy afzalliklarini ham tahlil qilib, eslab qolish qobiliyatiga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yangilik haydovchining avtomobil boshqaruviga aralashishini minimal darajaga tushirishga qaratilgan. Hozirgi vaqtda FSD tizimi manzilga yetib borganda birinchi boʻsh joyni egallashga harakat qiladi, bu esa koʻpincha haydovchining rejasiga mos kelmaydi. Yangi funksiya esa avtomobilning aynan egasi xohlagan nuqtaga borib toʻxtashini taʼminlaydi.
Sunʼiy intellekt haydovchi odatlarini oʻrganadiIlon Maskning tushuntirishicha, tizim haydovchining avvalgi harakatlarini tahlil qiladi. Masalan, agar siz ofis binosining orqa tomonida yoki uyning maʼlum bir darvozasi oldida toʻxtashni afzal koʻrsangiz, Tesla keyingi safar aynan oʻsha joyni tanlaydi. Bu esa haydovchining oxirgi pallada rulni qoʻlga olishiga hojat qoldirmaydi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tesla rahbari aynan manzilga yetib kelgandagi parkovka jarayoni hozirda FSD tizimi ishiga inson aralashishining eng asosiy sababi ekanini taʼkidlagan. Haydovchilar tizim tanlagan tasodifiy joydan koʻra, oʻzlari uchun qulay va oʻrganilgan nuqtani afzal koʻrishadi.
Xavfsizlik va qulaylik uygʻunligiMaskning soʻzlariga koʻra, xavfsizlik nuqtayi nazaridan tizimga jiddiy aralashuvlar juda kam uchraydi, biroq qulaylik bilan bogʻliq jihatlar hali takomillashtirilishi kerak. Kelgusi yangilanishlar bilan Tesla elektromobillari quyidagi joylarda aniqroq toʻxtashni oʻrganadi:
- Uyning shaxsiy garaji yoki hovlisi;
- Ish joyi yoki ofis binosi atrofidagi doimiy joy;
- Maktab va bogʻcha hududidagi maxsus toʻxtash nuqtalari;
- Koʻp qavatli savdo markazlarining haydovchi oʻrgangan qismlari.
Hozircha ushbu yangilanishning aniq chiqish sanasi ochiqlanmagan, biroq u FSD tizimining navbatdagi yirik versiyalari tarkibida taqdim etilishi kutilmoqda. Bu orqali Tesla nafaqat texnik imkoniyatlarni, balki foydalanuvchi tajribasini (UX) ham yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan.
…