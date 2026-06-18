Tesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladi

·0·Texno
Tesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladi

Tesla kompaniyasi oʻzining Full Self-Driving (FSD) tizimi uchun navbatdagi muhim yangilanishni eʼlon qildi. Kompaniya rahbari Ilon Maskning soʻzlariga koʻra, elektromobillar endilikda nafaqat avtonom boshqaruvni amalga oshiradi, balki haydovchining toʻxtash joyi (parkovka) borasidagi shaxsiy afzalliklarini ham tahlil qilib, eslab qolish qobiliyatiga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangilik haydovchining avtomobil boshqaruviga aralashishini minimal darajaga tushirishga qaratilgan. Hozirgi vaqtda FSD tizimi manzilga yetib borganda birinchi boʻsh joyni egallashga harakat qiladi, bu esa koʻpincha haydovchining rejasiga mos kelmaydi. Yangi funksiya esa avtomobilning aynan egasi xohlagan nuqtaga borib toʻxtashini taʼminlaydi.

Sunʼiy intellekt haydovchi odatlarini oʻrganadi

Ilon Maskning tushuntirishicha, tizim haydovchining avvalgi harakatlarini tahlil qiladi. Masalan, agar siz ofis binosining orqa tomonida yoki uyning maʼlum bir darvozasi oldida toʻxtashni afzal koʻrsangiz, Tesla keyingi safar aynan oʻsha joyni tanlaydi. Bu esa haydovchining oxirgi pallada rulni qoʻlga olishiga hojat qoldirmaydi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tesla rahbari aynan manzilga yetib kelgandagi parkovka jarayoni hozirda FSD tizimi ishiga inson aralashishining eng asosiy sababi ekanini taʼkidlagan. Haydovchilar tizim tanlagan tasodifiy joydan koʻra, oʻzlari uchun qulay va oʻrganilgan nuqtani afzal koʻrishadi.

Xavfsizlik va qulaylik uygʻunligi

Maskning soʻzlariga koʻra, xavfsizlik nuqtayi nazaridan tizimga jiddiy aralashuvlar juda kam uchraydi, biroq qulaylik bilan bogʻliq jihatlar hali takomillashtirilishi kerak. Kelgusi yangilanishlar bilan Tesla elektromobillari quyidagi joylarda aniqroq toʻxtashni oʻrganadi:

  • Uyning shaxsiy garaji yoki hovlisi;
  • Ish joyi yoki ofis binosi atrofidagi doimiy joy;
  • Maktab va bogʻcha hududidagi maxsus toʻxtash nuqtalari;
  • Koʻp qavatli savdo markazlarining haydovchi oʻrgangan qismlari.
Ushbu texnologiya Tesla avtomobillarini toʻliq avtonom darajaga yetkazish yoʻlidagi muhim qadamdir. Oʻzbekiston bozorida ham Tesla elektromobillariga boʻlgan qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, dasturiy taʼminotning bunday aqlli funksiyalari mahalliy foydalanuvchilar uchun ham haydash jarayonini sezilarli darajada osonlashtirishi kutilmoqda.

Hozircha ushbu yangilanishning aniq chiqish sanasi ochiqlanmagan, biroq u FSD tizimining navbatdagi yirik versiyalari tarkibida taqdim etilishi kutilmoqda. Bu orqali Tesla nafaqat texnik imkoniyatlarni, balki foydalanuvchi tajribasini (UX) ham yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan.

TeslaIlon MaskFSDTexnologiyaElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildiRollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildiBugun, 05:21Samsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildiSamsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildiBugun, 04:56Koinot qaʼridagi sir: Tarixdagi eng kuchli neytrinolardan birining manbasi aniqlandiKoinot qaʼridagi sir: Tarixdagi eng kuchli neytrinolardan birining manbasi aniqlandiBugun, 04:54Blue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladiBlue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladiBugun, 02:25Apple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldiApple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldiBugun, 01:57Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?Bugun, 01:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi