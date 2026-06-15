Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi

·77·Dunyo
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi

Angliyada 11 yoshli Charli Orchard-Lisl onasi bilan dengiz bo‘yida sayr qilayotgan paytda kutilmagan va noyob topilmaga duch keldi.

Dastlab oddiy toshga o‘xshab ko‘ringan buyum mutaxassislar tomonidan o‘rganilgach, u qadimda yashagan filsimon hayvonga tegishli tish ekani aniqlandi.

Olimlar topilma taxminan 2 million yildan 8,5 million yilgacha avval yashagan Anancus arvernensis nomli yo‘qolib ketgan hayvon turiga tegishli ekanini ma’lum qildi.

Qariyb 10 santimetr kenglikdagi tish hayvonning yuqori chap oziq tishi bo‘lgani aytilmoqda. Mutaxassislar uni uzoq yillar davomida qirg‘oqdagi qoyalar orasida saqlanib qolgan va eroziya tufayli dengiz sohiliga chiqib kelgan deb hisoblamoqda.

Qizig‘i, Charlining onasi o‘g‘li topilmadan biroz oldin fillarni juda yaxshi ko‘rishi haqida gapirganini eslab, bu voqeani haqiqiy mo‘jiza deb atagan.

EnglandCharlie Orchard-LisleAnancus arvernensis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistondagi shok holat: erkak 5 yildan beri tik holda yashamoqda (Video)Hindistondagi shok holat: erkak 5 yildan beri tik holda yashamoqda (Video)Bugun, 14:09Politsiya adashib 9 yoshli qizaloqni otib qo‘ydiPolitsiya adashib 9 yoshli qizaloqni otib qo‘ydiBugun, 13:21Britaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydiBritaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydiBugun, 13:14Lavrov: “Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan”Lavrov: “Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan”Bugun, 13:015 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdi5 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdiBugun, 12:51Zelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiZelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiBugun, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi