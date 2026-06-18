Rollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildi

·17·Texno
Rollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildi

Aqlli qurilmalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlib borayotgan Rollme brendi oʻzining yangi Hero D5 modelini namoyish etdi. Mazkur gadjet nafaqat hamyonbop narxi, balki qimmatbaho flagmanlarga xos boʻlgan texnik imkoniyatlari, xususan, avtonom navigatsiya tizimi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Rollme Hero D5 modeli 70 dollar atrofidagi narxda sotuvga chiqmoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning navigatsiya tizimida — soat ikki diapazonli GPS moduliga ega boʻlib, oltita sunʼiy yoʻldosh tizimi bilan ishlay oladi. Eng muhimi, foydalanuvchilar internetga ulanmagan holda ham oflayn xaritalardan foydalanishlari mumkin, bu esa sayyohlar va ekstremal sport ixlosmandlari uchun juda qoʻl keladi.

Ekran imkoniyatlari va mustahkam korpus

Soat 1,43 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 466 × 466 pikselni tashkil etadi. Ekran tashqi taʼsirlardan Panda Glass himoya oynasi bilan muhofazalangan. Qurilma korpusi rux qotishmasi va plastikdan ishlangan boʻlib, ikki xil rangdagi dizayni bilan ajralib turadi. Boshqaruvni qulaylashtirish uchun korpusning yon tomonida uchta jismoniy tugma joylashtirilgan.

Rollme Hero D5 nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ichki imkoniyatlari bilan ham hayratlantiradi. Qurilma ATS3085S chipi asosida ishlaydi va Bluetooth 5.3 texnologiyasi orqali smartfonga ulanadi. Shuningdek, soat ichiga oʻrnatilgan dinamik yordamida qoʻngʻiroqlarni amalga oshirish imkoniyati mavjud.

Salomatlik va sport funksiyalari

Salomatlikni nazorat qilish uchun qurilmaga VC30F HRS datchigi oʻrnatilgan. U quyidagi koʻrsatkichlarni kuzatib boradi:
  • Yurak urish tezligi (puls)ni doimiy oʻlchash;
  • Qondagi kislorod miqdori (SpO2) nazorati;
  • Uyqu sifati va davomiyligi tahlili;
  • Kundalik jismoniy faollik hisobi.

Sport bilan shugʻullanuvchilar uchun 170 dan ortiq mashgʻulot rejimlari taqdim etilgan. Shuningdek, gadjetda altimetr (balandlik oʻlchagich), barometr va elektron kompas mavjud. 5 ATM darajasidagi suvdan himoya tizimi soat bilan suzish va sayozlikda shoʻngʻish imkonini beradi.

Qurilmaning yana bir ustun jihati uning quvvatidir. 600 mAch sigʻimli akkumulyator uzoq muddatli avtonom ishni taʼminlaydi va magnitli quvvatlagich orqali quvvat oladi. Oʻzbekiston bozorida ushbu narx toifasidagi qurilmalar orasida oflayn navigatsiya va bunday katta sigʻimli batareyaga ega modellar kam uchrashi hisobga olinsa, Hero D5 oʻz segmentida kuchli raqobat hosil qilishi kutilmoqda.

RollmeHero D5Aqlli SoatTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladiTesla avtomobillari haydovchining toʻxtash joyi boʻyicha odatlarini eslab qoladiBugun, 05:52Samsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildiSamsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildiBugun, 04:56Koinot qaʼridagi sir: Tarixdagi eng kuchli neytrinolardan birining manbasi aniqlandiKoinot qaʼridagi sir: Tarixdagi eng kuchli neytrinolardan birining manbasi aniqlandiBugun, 04:54Blue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladiBlue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladiBugun, 02:25Apple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldiApple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldiBugun, 01:57Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?Bugun, 01:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi