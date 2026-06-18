Rollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildi
Aqlli qurilmalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlib borayotgan Rollme brendi oʻzining yangi Hero D5 modelini namoyish etdi. Mazkur gadjet nafaqat hamyonbop narxi, balki qimmatbaho flagmanlarga xos boʻlgan texnik imkoniyatlari, xususan, avtonom navigatsiya tizimi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Rollme Hero D5 modeli 70 dollar atrofidagi narxda sotuvga chiqmoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning navigatsiya tizimida — soat ikki diapazonli GPS moduliga ega boʻlib, oltita sunʼiy yoʻldosh tizimi bilan ishlay oladi. Eng muhimi, foydalanuvchilar internetga ulanmagan holda ham oflayn xaritalardan foydalanishlari mumkin, bu esa sayyohlar va ekstremal sport ixlosmandlari uchun juda qoʻl keladi.
Ekran imkoniyatlari va mustahkam korpusSoat 1,43 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 466 × 466 pikselni tashkil etadi. Ekran tashqi taʼsirlardan Panda Glass himoya oynasi bilan muhofazalangan. Qurilma korpusi rux qotishmasi va plastikdan ishlangan boʻlib, ikki xil rangdagi dizayni bilan ajralib turadi. Boshqaruvni qulaylashtirish uchun korpusning yon tomonida uchta jismoniy tugma joylashtirilgan.
Rollme Hero D5 nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ichki imkoniyatlari bilan ham hayratlantiradi. Qurilma ATS3085S chipi asosida ishlaydi va Bluetooth 5.3 texnologiyasi orqali smartfonga ulanadi. Shuningdek, soat ichiga oʻrnatilgan dinamik yordamida qoʻngʻiroqlarni amalga oshirish imkoniyati mavjud.
Salomatlik va sport funksiyalariSalomatlikni nazorat qilish uchun qurilmaga VC30F HRS datchigi oʻrnatilgan. U quyidagi koʻrsatkichlarni kuzatib boradi:
- Yurak urish tezligi (puls)ni doimiy oʻlchash;
- Qondagi kislorod miqdori (SpO2) nazorati;
- Uyqu sifati va davomiyligi tahlili;
- Kundalik jismoniy faollik hisobi.
Sport bilan shugʻullanuvchilar uchun 170 dan ortiq mashgʻulot rejimlari taqdim etilgan. Shuningdek, gadjetda altimetr (balandlik oʻlchagich), barometr va elektron kompas mavjud. 5 ATM darajasidagi suvdan himoya tizimi soat bilan suzish va sayozlikda shoʻngʻish imkonini beradi.
Qurilmaning yana bir ustun jihati uning quvvatidir. 600 mAch sigʻimli akkumulyator uzoq muddatli avtonom ishni taʼminlaydi va magnitli quvvatlagich orqali quvvat oladi. Oʻzbekiston bozorida ushbu narx toifasidagi qurilmalar orasida oflayn navigatsiya va bunday katta sigʻimli batareyaga ega modellar kam uchrashi hisobga olinsa, Hero D5 oʻz segmentida kuchli raqobat hosil qilishi kutilmoqda.
…