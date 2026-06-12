Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi

·46·Jamiyat
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda ma’lum bo‘lishicha, Buxorolik baliqchilar kutilmagan va hayratlanarli holatga guvoh bo‘lishdi. Ular qarmog‘iga oddiy baliq emas, balki million yillik tarixga ega, deyarli yo‘qolib ketish arafasida turgan noyob jonzot — Lopotonos (kurakburun) balig‘i ilinib qoldi.

Ma’lum bo‘lishicha, bu noyob baliq daryo oqimi orqali Buxoro hududidagi kanallardan biriga kelib qolgan. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu tur nafaqat O‘zbekiston, balki xalqaro miqyosdagi “Qizil kitob”ga ham kiritilgan bo‘lib, juda kam uchraydi.

Eng quvonarlisi, baliqchilar bu holatni shunchaki o‘lja sifatida ko‘rmagan. Ular jonzotni videoga olib, uning noyobligini tushungan holda zudlik bilan yana tabiiy muhitiga — suvga qaytarib yuborishgan.

Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otib, tabiatga mehr va mas’uliyat bilan qarashning yorqin namunasi sifatida baholanmoqda. Haqiqatan ham, bunday ongli yondashuv har qanday tahsinga loyiq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Voyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladiVoyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladiBugun, 08:35Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?Bugun, 08:30IIO xodimlaridan qochgan Cobalt o‘q uzib to‘xtatildiIIO xodimlaridan qochgan Cobalt o‘q uzib to‘xtatildiBugun, 08:06Toshkentda 34 kilogrammdan ortiq narkotik moddalar musodara qilindiToshkentda 34 kilogrammdan ortiq narkotik moddalar musodara qilindiBugun, 07:47«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladi«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladiBugun, 07:04Chirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdiChirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdiKecha, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi