To'yda kutilmagan holat: kelinga robot sovg'a qilindi
O'zbekistondagi to'ylardan birida noodatiy va kutilmagan holat yuz berdi. Kelin salom marosimi vaqtida aktrisa Shahlo Zoirova mehmonlarni hayratda qoldirgan sovg'ani e'lon qildi.
U kelinning oldiga qo'yilgan katta, ko'k rangli qog'oz bilan chiroyli o'ralgan qutini ko'rsatib, uning ichida Xitoydan olib kelingan gumanoid robot borligini aytib o'tdi. Bu yangilik mehmonlar uchun ham, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uchun ham kutilmagan voqea bo'ldi.
Robotni to'y sovg'asi sifatida taqdim etish ko'pchilik uchun yangilik bo'lib, ushbu holat internetda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ba'zilar buni zamonaviylik belgisi sifatida baholasa, boshqalar esa an'anaviy to'y sovg'alaridan keskin farq qilgani uchun hayratini yashirmayapti.
Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, turli fikr va munosabatlarga sabab bo'ldi. Kimdir bu g'oyani juda kreativ deb baholagan bo'lsa, yana kimdir bunday sovg'ani noodatiy va hatto kutilmagan deb atamoqda.
…