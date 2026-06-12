To'yda kutilmagan holat: kelinga robot sovg'a qilindi

·0·Madaniyat
To'yda kutilmagan holat: kelinga robot sovg'a qilindi

O'zbekistondagi to'ylardan birida noodatiy va kutilmagan holat yuz berdi. Kelin salom marosimi vaqtida aktrisa Shahlo Zoirova mehmonlarni hayratda qoldirgan sovg'ani e'lon qildi.

U kelinning oldiga qo'yilgan katta, ko'k rangli qog'oz bilan chiroyli o'ralgan qutini ko'rsatib, uning ichida Xitoydan olib kelingan gumanoid robot borligini aytib o'tdi. Bu yangilik mehmonlar uchun ham, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uchun ham kutilmagan voqea bo'ldi.

Robotni to'y sovg'asi sifatida taqdim etish ko'pchilik uchun yangilik bo'lib, ushbu holat internetda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ba'zilar buni zamonaviylik belgisi sifatida baholasa, boshqalar esa an'anaviy to'y sovg'alaridan keskin farq qilgani uchun hayratini yashirmayapti.

Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, turli fikr va munosabatlarga sabab bo'ldi. Kimdir bu g'oyani juda kreativ deb baholagan bo'lsa, yana kimdir bunday sovg'ani noodatiy va hatto kutilmagan deb atamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahzoda Muhammedova qizini sosiskadan qanday voz kechirgani haqidagi sir bilan bo‘lishdiShahzoda Muhammedova qizini sosiskadan qanday voz kechirgani haqidagi sir bilan bo‘lishdiBugun, 08:51Bibisora Assaubayevaga O‘zbekiston nomidan musobaqalarda qatnashish taklif qilindiBibisora Assaubayevaga O‘zbekiston nomidan musobaqalarda qatnashish taklif qilindiBugun, 08:40Turkiyada shov-shuv: «Muhtasham yuz yil» yulduzi politsiyaga olib ketildiTurkiyada shov-shuv: «Muhtasham yuz yil» yulduzi politsiyaga olib ketildiBugun, 07:56Og‘ir dardni yenggan Feruza Yusupova hayotida yangi sahifa ochdi (video)Og‘ir dardni yenggan Feruza Yusupova hayotida yangi sahifa ochdi (video)Kecha, 17:33Munisa Rizayeva Kreyg Devid konsertida muxlislarni hayratga soldi (video)Munisa Rizayeva Kreyg Devid konsertida muxlislarni hayratga soldi (video)Kecha, 16:07Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)Kecha, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi