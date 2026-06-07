Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Dunyo nigohi qaratilgan eng nufuzli futbol bayrami — Jahon chempionati boshlanishi arafasida turibmiz! Milliy terma jamoamiz tarixda ilk bor ushbu buyuk musobaqada qatnashayotgani va ilk turdayoq Janubiy Amerikaning eng shiddatli grandlaridan biri — Kolumbiyaga qarshi maydonga tushishi yurtimizdagi millionlab muxlislarning yuragini hayajonga solmoqda. Okean ortidagi raqiblarimiz ham bo‘lajak tarixiy to‘qnashuvga juda jiddiy hozirlik ko‘rishmoqda. Kolumbiya terma jamoasi ustozi Nestor Lorenso mundial oldidan Iordaniya bilan bo‘ladigan so‘nggi o‘rtoqlik uchrashuvi matbuot anjumanida bevosita O‘zbekiston terma jamoasining taktik sirlari va ularga qarshi qanday reja tuzilayotgani haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.
Quyida tajribali mutaxassisning eng qiziqarli va shov-shuvli fikrlarini e’tiboringizga havola etamiz.
Kolumbiya terma jamoasining taktik rejasi va tahlili
Nestor Lorenso Iordaniyaga qarshi o‘yinni shunchaki o‘rtoqlik maqomida emas, balki vakillarimizga qarshi «repetitsiya» sifatida ko‘rmoqda. Jamoaning hozirgi holati va raqiblarni o‘rganish jarayoni quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda batafsil aks etgan:
Tayyorgarlik bosqichlari
Murabbiyning fikri va tahlili
O‘zbekiston terma jamoasiga bog‘liq jihatlari
Iordaniya bilan sinov
Iordaniya terma jamoasi murakkab saralash bahslarini yengib o‘tgan va taktik tomonlama juda tartibli jamoa hisoblanadi.
Ularning o‘yin uslubi (5-3-2 yoki 5-4-1 sxemasi) mundialdagi ilk raqibimiz O‘zbekistonga juda o‘xshash.
Raqib taktikasi sinchiklab o‘rganilmoqda
Kolumbiyaliklar o‘zbek futbolining taktik jihatlarini to‘liq tahlil qilib chiqishgan.
O‘zbekiston vaziyatga qarab 3 ta markaziy himoyachi bilan 3-4-3 tizimida ham o‘ynay olishi alohida qayd etildi.
Yulduzlarning holati
Xames Rodriges va Xuan Kintero kabi o‘yin taqdirini hal qila oladigan yetakchilar jamoa ixtiyorida.
Bu afsonaviy yulduzlarning maydonga tushishi Kolumbiyaning hujum chizig‘ini vakillarimiz uchun yanada xavfli qiladi.
Nestor Lorensoning fikricha, Kolumbiya uchun eng muhimi — raqibning kimligi emas, balki maydonda o‘z o‘yinini ko‘rsatish va g‘alabaga olib boruvchi yo‘llarni topa bilishdir.
«Ortimizda 50 million kolumbiyalik turibdi!»
Terma jamoa bosh murabbiyi mamlakatdagi turli tanqidlar va ijtimoiy tarmoqlardagi montaj qilingan videolarga qaramay, futbolchilar o‘z vataniga chin dildan sodiq ekanini ta’kidladi:
«Qaysi futbolchi maydonga sardorlik bog‘ichi bilan tushishidan qat’i nazar, bizda doimo bir shior yangraydi: biz 50 million kolumbiyalikka quvonch ulashish, ularning yuzini yorug‘ qilish uchun maydonga tushamiz. Maqsadimiz — bosqichma-bosqich ilgarilab, Jahon chempionatining finaligacha yetib borish!» — deydi Lorenso.
Murabbiy, shuningdek, O‘zbekistonga qarshi bahs bo‘lib o‘tadigan Mexikodagi afsonaviy «Atsteka» stadioni haqida ham to‘xtalib, ushbu arena xuddi «Marakana» kabi buyuk tarixga ega ekanini va u yerda chiroyli start olishga umid qilayotganini bildirdi.
Zamin sharhi: Ko‘rinib turibdiki, Kolumbiya terma jamoasi vakillarimizni shunchaki oddiy raqib sifatida ko‘rayotgani yo‘q. Ular O‘zbekistonning 5 ta himoyachi bilan o‘ynashigacha, taktik sxemalari va ustun jihatlarigacha juda sinchiklab o‘rganishgan. Lekin bizning yigitlar ham mundialga shunchaki sayyoh bo‘lib borishgani yo‘q! Terma jamoamizning temirdek intizomi, shiddati va g‘alabaga bo‘lgan chanqoqligi har qanday grandni shoshirib qo‘yishga qodir. Raqibimiz ortida 50 million kolumbiyalik turgan bo‘lsa, bizning yigitlarning ortida 38 milliondan ziyod duogo‘y o‘zbekistonliklar turibdi! Nasib qilsa, «Atsteka» stadionida milliy terma jamoamiz o‘zining haqiqiy kuchini ko‘rsatib, butun dunyoni lol qoldiradi. Yigitlarimizga omad va zafarlar yor bo‘lsin!
Eslatib o‘tamiz, Jahon chempionatining «K» guruhidagi Kolumbiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi tarixiy uchrashuv 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 07:00 da boshlanadi. O‘tkazib yubormang!
Jahon chempionatining eng qaynoq kundaliklari, milliy terma jamoamizning tayyorgarlik jarayonlari va futbol olamidagi eng shov-shuvli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…