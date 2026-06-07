Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi

·126·Sport
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi

Dunyo nigohi qaratilgan eng nufuzli futbol bayrami — Jahon chempionati boshlanishi arafasida turibmiz! Milliy terma jamoamiz tarixda ilk bor ushbu buyuk musobaqada qatnashayotgani va ilk turdayoq Janubiy Amerikaning eng shiddatli grandlaridan biri — Kolumbiyaga qarshi maydonga tushishi yurtimizdagi millionlab muxlislarning yuragini hayajonga solmoqda. Okean ortidagi raqiblarimiz ham bo‘lajak tarixiy to‘qnashuvga juda jiddiy hozirlik ko‘rishmoqda. Kolumbiya terma jamoasi ustozi Nestor Lorenso mundial oldidan Iordaniya bilan bo‘ladigan so‘nggi o‘rtoqlik uchrashuvi matbuot anjumanida bevosita O‘zbekiston terma jamoasining taktik sirlari va ularga qarshi qanday reja tuzilayotgani haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.

Quyida tajribali mutaxassisning eng qiziqarli va shov-shuvli fikrlarini e’tiboringizga havola etamiz.

Kolumbiya terma jamoasining taktik rejasi va tahlili

Nestor Lorenso Iordaniyaga qarshi o‘yinni shunchaki o‘rtoqlik maqomida emas, balki vakillarimizga qarshi «repetitsiya» sifatida ko‘rmoqda. Jamoaning hozirgi holati va raqiblarni o‘rganish jarayoni quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda batafsil aks etgan:

Tayyorgarlik bosqichlari

Murabbiyning fikri va tahlili

O‘zbekiston terma jamoasiga bog‘liq jihatlari

Iordaniya bilan sinov

Iordaniya terma jamoasi murakkab saralash bahslarini yengib o‘tgan va taktik tomonlama juda tartibli jamoa hisoblanadi.

Ularning o‘yin uslubi (5-3-2 yoki 5-4-1 sxemasi) mundialdagi ilk raqibimiz O‘zbekistonga juda o‘xshash.

Raqib taktikasi sinchiklab o‘rganilmoqda

Kolumbiyaliklar o‘zbek futbolining taktik jihatlarini to‘liq tahlil qilib chiqishgan.

O‘zbekiston vaziyatga qarab 3 ta markaziy himoyachi bilan 3-4-3 tizimida ham o‘ynay olishi alohida qayd etildi.

Yulduzlarning holati

Xames Rodriges va Xuan Kintero kabi o‘yin taqdirini hal qila oladigan yetakchilar jamoa ixtiyorida.

Bu afsonaviy yulduzlarning maydonga tushishi Kolumbiyaning hujum chizig‘ini vakillarimiz uchun yanada xavfli qiladi.

Nestor Lorensoning fikricha, Kolumbiya uchun eng muhimi — raqibning kimligi emas, balki maydonda o‘z o‘yinini ko‘rsatish va g‘alabaga olib boruvchi yo‘llarni topa bilishdir.

«Ortimizda 50 million kolumbiyalik turibdi!»

Terma jamoa bosh murabbiyi mamlakatdagi turli tanqidlar va ijtimoiy tarmoqlardagi montaj qilingan videolarga qaramay, futbolchilar o‘z vataniga chin dildan sodiq ekanini ta’kidladi:

«Qaysi futbolchi maydonga sardorlik bog‘ichi bilan tushishidan qat’i nazar, bizda doimo bir shior yangraydi: biz 50 million kolumbiyalikka quvonch ulashish, ularning yuzini yorug‘ qilish uchun maydonga tushamiz. Maqsadimiz — bosqichma-bosqich ilgarilab, Jahon chempionatining finaligacha yetib borish!» — deydi Lorenso.

Murabbiy, shuningdek, O‘zbekistonga qarshi bahs bo‘lib o‘tadigan Mexikodagi afsonaviy «Atsteka» stadioni haqida ham to‘xtalib, ushbu arena xuddi «Marakana» kabi buyuk tarixga ega ekanini va u yerda chiroyli start olishga umid qilayotganini bildirdi.

Zamin sharhi: Ko‘rinib turibdiki, Kolumbiya terma jamoasi vakillarimizni shunchaki oddiy raqib sifatida ko‘rayotgani yo‘q. Ular O‘zbekistonning 5 ta himoyachi bilan o‘ynashigacha, taktik sxemalari va ustun jihatlarigacha juda sinchiklab o‘rganishgan. Lekin bizning yigitlar ham mundialga shunchaki sayyoh bo‘lib borishgani yo‘q! Terma jamoamizning temirdek intizomi, shiddati va g‘alabaga bo‘lgan chanqoqligi har qanday grandni shoshirib qo‘yishga qodir. Raqibimiz ortida 50 million kolumbiyalik turgan bo‘lsa, bizning yigitlarning ortida 38 milliondan ziyod duogo‘y o‘zbekistonliklar turibdi! Nasib qilsa, «Atsteka» stadionida milliy terma jamoamiz o‘zining haqiqiy kuchini ko‘rsatib, butun dunyoni lol qoldiradi. Yigitlarimizga omad va zafarlar yor bo‘lsin!

Eslatib o‘tamiz, Jahon chempionatining «K» guruhidagi Kolumbiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi tarixiy uchrashuv 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 07:00 da boshlanadi. O‘tkazib yubormang!

Jahon chempionatining eng qaynoq kundaliklari, milliy terma jamoamizning tayyorgarlik jarayonlari va futbol olamidagi eng shov-shuvli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

KolumbiyaOʻzbekistonNestor LorenzoIordaniyaJames Rodriguez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiBugun, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun, 17:18Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiRonaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiBugun, 15:52Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Bugun, 14:36Peres va Rikelme klub rahbarligi uchun kurashmoqdaPeres va Rikelme klub rahbarligi uchun kurashmoqdaBugun, 13:57Tottenxemga rad javobi: Brayton himoyachisi uchun 50 million funt soʻramoqdaTottenxemga rad javobi: Brayton himoyachisi uchun 50 million funt soʻramoqdaBugun, 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)