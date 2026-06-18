Nestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasi haqida yuqori fikr bildirdi

·0·Sport
Nestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasi haqida yuqori fikr bildirdi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bahslari okean ortida shiddatli tarzda davom etmoqda. Musobaqaning «K» kvarteti 1-turidan o‘rin olgan O‘zbekiston hamda Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv (1:3) yakunlanganidan so‘ng, har ikki tomon vakillari matbuot anjumanlarida maydonda kechgan keskin kurash borasida o‘z mulohazalarini o‘rtoqlashmoqdalar. Garchi bahs janubiy amerikaliklarning g‘alabasi bilan tugagan bo‘lsa-da, raqiblar ustozi vakillarimiz ko‘rsatgan qarshilikni alohida e’tirof etdi.

Kolumbiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Nestor Lorenso bahsdan so‘ng jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari xodimlarining savollariga javob qaytardi.

«Bu dunyo birinchiligida oson raqibning o‘zi yo‘q»

Tajribali mutaxassis FIFA rasmiy matbuot xizmatiga bergan eksklyuziv intervyusida bugungi zamonaviy futbolda zaif yoki kuchsiz jamoalar qolmaganini, shu sababli har qanday raqibga qarshi jiddiy va hurmat bilan yondashish zarurligini ta’kidlab o‘tdi. Lorensoning fikricha, O‘zbekiston milliy terma jamoasi so‘nggi yillarda xalqaro maydonda juda katta o‘sishga erishgan va mazmunli futbol namoyish etmoqda.

— O‘zbekiston — bu juda tartibli, taktik jihatdan yaxshi tashkil etilgan va shakllangan jamoa. Ularning tarkibida yuqori mahoratga ega bo‘lgan futbolchilar hamda xalqaro tajribaga ega kuchli bosh murabbiy faoliyat olib bormoqda. Biz o‘yin davomida bunga yaqqol guvoh bo‘ldik. O‘zbekiston terma jamoasi maydonda qay tarzda futbol o‘ynashni, qanday himoyalanish va hujum qilishni juda yaxshi biladi, — deya yurtimiz vakillari sha’niga iliq so‘zlar bildirdi Kolumbiya ustozi.

Quyidagi rasmiy sport sharhi va taqvimi orqali «K» guruhidagi keyingi tur rejalari hamda jamoalarning bo‘lajak raqiblari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Joriy natija va maqom

Kolumbiyaning navbatdagi qadami

O‘zbekiston termasining rejasi

Sana va uchrashuv vaqti

O‘yin hisobi: O‘zbekiston 1:3 Kolumbiya


Holat: Kolumbiya guruhda 3 ochko bilan peshqadam.

2-turdagi raqib: Kongo DR termasi.


Maqsad: Pley-off yo‘llanmasini naqd qilish.

2-turdagi raqib: Portugaliya termasi.


Vazifa: Ilk ochkolarni qo‘lga kiritish.

Kun: 23 iyun (Seshanba)


Vaqt: Soat 20:00 (Toshkent vaqti)

Oldinda bizni Portugaliyaga qarshi hayot-mamot jangi kutmoqda

Eslatib o‘tamiz, ushbu ishonchli g‘alabadan so‘ng Nestor Lorenso shogirdlari o‘z hisoblariga 3 ochkoni yozib qo‘yib, «K» guruhida yaqqol peshqadamlikni qo‘lga kiritishdi. Janubiy amerikaliklar turnirning navbatdagi turida Afrika vakili — Kongo DR terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi.

O‘z navbatida, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston futbolchilari debyut o‘yindagi omadsizlikni unutib, bor e’tiborni bo‘lajak super to‘qnashuvga qaratishlari lozim. Vakillarimiz joriy yilning 23 iyun kuni dunyo futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu yetakchilik qilayotgan kuchli Portugaliya terma jamoasi bilan kuch sinashadilar. Ilk turda portugallar ham Kongo bilan durang o‘ynab, ochko yo‘qotganini hisobga olsak, 2-tur bahsi har ikki jamoa uchun ham keskin va murosasiz o‘tishi shubhasiz.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:

Raqib murabbiyining terma jamoamiz sha’niga aytgan bunday iliq gaplari yigitlarimiz to‘g‘ri yo‘ldan ketayotganini ko‘rsatadi. Mag‘lubiyatga qaramay, dunyo futboli elitasi O‘zbekiston bilan hisoblasha boshladi. Endigi vazifa — Portugaliyaga qarshi kechadigan bahsda mana shu mahoratni to‘liq namoyish etish va xalqimiz sog‘ingan tarixiy ochkolarni qo‘lga kiritishdir. Olg‘a, «oq bo‘rilar», biz sizga ishonamiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq munosabatlari, murabbiylarning fikrlari va milliy terma jamoamizning Mundialdagi har bir qadamini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev O‘zbekistonning tarixiy goliga muallif bo‘ldi (Video)Abbosbek Fayzullayev O‘zbekistonning tarixiy goliga muallif bo‘ldi (Video)Bugun, 05:33Fabio Kannavaro uchrashuv tarixiy ahamiyatga ega bo‘lganini ta’kidladiFabio Kannavaro uchrashuv tarixiy ahamiyatga ega bo‘lganini ta’kidladiBugun, 04:49«K» guruhida 1-tur bahslari yakunlanib, turnir jadvali shakllandi«K» guruhida 1-tur bahslari yakunlanib, turnir jadvali shakllandiBugun, 04:42Roberto Martines ochko yo‘qotilgan bahsdan so‘ng Ronalduni himoya qildiRoberto Martines ochko yo‘qotilgan bahsdan so‘ng Ronalduni himoya qildiBugun, 04:35Luis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladiLuis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladiBugun, 04:23O‘zbekiston Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvida mag‘lub bo‘ldiO‘zbekiston Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvida mag‘lub bo‘ldiBugun, 04:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi