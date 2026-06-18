Nestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasi haqida yuqori fikr bildirdi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bahslari okean ortida shiddatli tarzda davom etmoqda. Musobaqaning «K» kvarteti 1-turidan o‘rin olgan O‘zbekiston hamda Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv (1:3) yakunlanganidan so‘ng, har ikki tomon vakillari matbuot anjumanlarida maydonda kechgan keskin kurash borasida o‘z mulohazalarini o‘rtoqlashmoqdalar. Garchi bahs janubiy amerikaliklarning g‘alabasi bilan tugagan bo‘lsa-da, raqiblar ustozi vakillarimiz ko‘rsatgan qarshilikni alohida e’tirof etdi.
Kolumbiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Nestor Lorenso bahsdan so‘ng jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari xodimlarining savollariga javob qaytardi.
«Bu dunyo birinchiligida oson raqibning o‘zi yo‘q»
Tajribali mutaxassis FIFA rasmiy matbuot xizmatiga bergan eksklyuziv intervyusida bugungi zamonaviy futbolda zaif yoki kuchsiz jamoalar qolmaganini, shu sababli har qanday raqibga qarshi jiddiy va hurmat bilan yondashish zarurligini ta’kidlab o‘tdi. Lorensoning fikricha, O‘zbekiston milliy terma jamoasi so‘nggi yillarda xalqaro maydonda juda katta o‘sishga erishgan va mazmunli futbol namoyish etmoqda.
— O‘zbekiston — bu juda tartibli, taktik jihatdan yaxshi tashkil etilgan va shakllangan jamoa. Ularning tarkibida yuqori mahoratga ega bo‘lgan futbolchilar hamda xalqaro tajribaga ega kuchli bosh murabbiy faoliyat olib bormoqda. Biz o‘yin davomida bunga yaqqol guvoh bo‘ldik. O‘zbekiston terma jamoasi maydonda qay tarzda futbol o‘ynashni, qanday himoyalanish va hujum qilishni juda yaxshi biladi, — deya yurtimiz vakillari sha’niga iliq so‘zlar bildirdi Kolumbiya ustozi.
Quyidagi rasmiy sport sharhi va taqvimi orqali «K» guruhidagi keyingi tur rejalari hamda jamoalarning bo‘lajak raqiblari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Joriy natija va maqom
Kolumbiyaning navbatdagi qadami
O‘zbekiston termasining rejasi
Sana va uchrashuv vaqti
• O‘yin hisobi: O‘zbekiston 1:3 Kolumbiya
• Holat: Kolumbiya guruhda 3 ochko bilan peshqadam.
• 2-turdagi raqib: Kongo DR termasi.
• Maqsad: Pley-off yo‘llanmasini naqd qilish.
• 2-turdagi raqib: Portugaliya termasi.
• Vazifa: Ilk ochkolarni qo‘lga kiritish.
• Kun: 23 iyun (Seshanba)
• Vaqt: Soat 20:00 (Toshkent vaqti)
Oldinda bizni Portugaliyaga qarshi hayot-mamot jangi kutmoqda
Eslatib o‘tamiz, ushbu ishonchli g‘alabadan so‘ng Nestor Lorenso shogirdlari o‘z hisoblariga 3 ochkoni yozib qo‘yib, «K» guruhida yaqqol peshqadamlikni qo‘lga kiritishdi. Janubiy amerikaliklar turnirning navbatdagi turida Afrika vakili — Kongo DR terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi.
O‘z navbatida, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston futbolchilari debyut o‘yindagi omadsizlikni unutib, bor e’tiborni bo‘lajak super to‘qnashuvga qaratishlari lozim. Vakillarimiz joriy yilning 23 iyun kuni dunyo futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu yetakchilik qilayotgan kuchli Portugaliya terma jamoasi bilan kuch sinashadilar. Ilk turda portugallar ham Kongo bilan durang o‘ynab, ochko yo‘qotganini hisobga olsak, 2-tur bahsi har ikki jamoa uchun ham keskin va murosasiz o‘tishi shubhasiz.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:
Raqib murabbiyining terma jamoamiz sha’niga aytgan bunday iliq gaplari yigitlarimiz to‘g‘ri yo‘ldan ketayotganini ko‘rsatadi. Mag‘lubiyatga qaramay, dunyo futboli elitasi O‘zbekiston bilan hisoblasha boshladi. Endigi vazifa — Portugaliyaga qarshi kechadigan bahsda mana shu mahoratni to‘liq namoyish etish va xalqimiz sog‘ingan tarixiy ochkolarni qo‘lga kiritishdir. Olg‘a, «oq bo‘rilar», biz sizga ishonamiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq munosabatlari, murabbiylarning fikrlari va milliy terma jamoamizning Mundialdagi har bir qadamini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…