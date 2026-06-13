“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin

·458·Madaniyat
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin

Bir vaqtlar butun dunyo “eng chiroyli qiz” sifatida tan olgan fransuz modeli Tilan Blondo bugun ham millionlab muxlislar e’tibor markazida qolmoqda. Olti yoshidayoq noyob tashqi ko‘rinishi bilan mashhurlikka erishgan model yillar o‘tishi bilan nafaqat tashqi qiyofasi, balki faoliyati bilan ham keng jamoatchilik e’tiborini qozondi.

Tilan Blondoning modellik karyerasi uch yoshida boshlangan. Yelisey maydonidagi tasodifiy uchrashuv vaqtida mashhur modeler Jan-Pol Gotening agenti uni ko‘rib qoladi va qizchaning onasiga modellar namoyishida ishtirok etish taklifini beradi. Dastlab onasi bu fikrga qarshi chiqqan bo‘lsa-da, Jan-Pol Gote qizaloqning podiumga chiqishini qat’iy talab qiladi. Oradan bir kun o‘tib, Tilan ilk bor katta sahnaga qadam qo‘yadi.

Unga haqiqiy shuhrat 2007 yilda keldi. Tilanning Vogue Enfants jurnali muqovasida chop etilgan surati keng muhokamalarga sabab bo‘ldi va aynan shu davrdan boshlab u “dunyoning eng go‘zal qizi” sifatida tilga olina boshlandi.

Katta moda olamidagi debyutini esa 2017 yilda Milandagi moda haftaligida amalga oshirdi. U yerda Tilan Dolce & Gabbana brendi kolleksiyasini namoyish qildi. Keyinchalik model o‘zining “eng chiroyli qiz” degan obrazidan chiqib, mustaqil shaxs sifatida tanilishni xohlaganini ham aytgan.

Bugungi kunda Tilan Blondo moda industriyasining eng mashhur yuzlaridan biri sanaladi. U Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren va Hugo Boss kabi jahon brendlari bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Shuningdek, u L'Oréal va fransuz dizayneri Lolita Lempika reklamalarining asosiy qahramoniga aylangan.

Yaqinda model o‘zining Enalyht nomli kosmetika va soch parvarishi mahsulotlari brendini ham ishga tushirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham uning mashhurligi yuqori bo‘lib, Instagram sahifasida 6,9 milliondan ortiq kuzatuvchisi bor.

Bir vaqtlar “dunyoning eng chiroyli qizi” sifatida tanilgan Tilan Blondo bugun nafaqat go‘zalligi, balki muvaffaqiyatli karyerasi va biznes loyihalari bilan ham diqqat markazida bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Emre Kiviljim va Yulduz Rajabova Turkiyada bo‘lib o‘tgan serial premerasida birgalikda ko‘rinish berdiEmre Kiviljim va Yulduz Rajabova Turkiyada bo‘lib o‘tgan serial premerasida birgalikda ko‘rinish berdiKecha, 12:08Yosh chempion Javohir Sindorov qaysi futbol jamoasiga muxlislik qilishini aytdiYosh chempion Javohir Sindorov qaysi futbol jamoasiga muxlislik qilishini aytdiKecha, 11:40Aktrisa Feruza Sobitovaning jonli efir paytidagi janjali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdiAktrisa Feruza Sobitovaning jonli efir paytidagi janjali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdiKecha, 11:19Ahad Qayumni eng ko‘p boyitgan filmi qaysi?Ahad Qayumni eng ko‘p boyitgan filmi qaysi?Kecha, 10:26Ahad Qayum: “Aslida matematika o‘qituvchisiman” — kutilmagan faktlar ochiqlandiAhad Qayum: “Aslida matematika o‘qituvchisiman” — kutilmagan faktlar ochiqlandiKecha, 22:33Yulduz Usmonova nevarasining Navoiydagi biznesi haqida gapirdiYulduz Usmonova nevarasining Navoiydagi biznesi haqida gapirdiKecha, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi