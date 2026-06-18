«K» guruhida 1-tur bahslari yakunlanib, turnir jadvali shakllandi

·54·Sport
«K» guruhida 1-tur bahslari yakunlanib, turnir jadvali shakllandi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bellashuvlari ilk kunlardanoq kutilmagan natijalar va keskin kurashlarni taqdim etmoqda. Okean ortida AQSH, Kanada hamda Meksika davlatlari mezbonligida o‘tayotgan ushbu nufuzli Mundialda millionlab hamyurtlarimiz diqqat markazida bo‘lgan «K» guruhida 1-tur uchrashuvlari rasman o‘z nihoyasiga yetdi. Kvartetdagi dastlabki o‘yinlar yakuniga ko‘ra, jamoalarning turnir jadvalidagi dastlabki o‘rinlari va ochkolar taqsimoti ma’lum bo‘ldi.

Garchi terma jamoamiz uchun start omadsiz kechgan bo‘lsa-da, guruhdagi umumiy vaziyat va raqiblarning ochko yo‘qotishi vakillarimizda keyingi bosqichga chiqish imkoniyati hali ham yuqori ekanidan dalolat bermoqda.

Kolumbiya peshqadam, portugallar esa kutilmaganda ochko yo‘qotdi

Ushbu kvartetda dastlabki kutilmagan natija Yevropa grandi ishtirokidagi bahsda qayd etildi. Musobaqa favoritlaridan biri hisoblangan Portugaliya terma jamoasi Afrika qit’asi vakili — Kongo DR termasiga qarshi kechgan murosasiz o‘yinda g‘alabani qo‘ldan chiqardi va uchrashuv jangovar 1:1 hisobidagi durang bilan nihoyasiga yetdi.

Guruhning ikkinchi uchrashuvida esa o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionatining final bosqichida maydonga tushgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Amerikaning kuchli vakili Kolumbiyaga qarshi saf tortdi. Hamyurtlarimiz maydonda mardonavor kurashib, Abbosbek Fayzullayevning goli evaziga tarixiy natija qayd etishgan bo‘lsa-da, yakunda tajriba o‘z so‘zini aytdi va «oq bo‘rilar» 1:3 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘yishdi.

Quyidagi maxsus sport jadvali orqali «K» guruhining 1-turdan keyingi rasmiy turnir jadvali va terma jamoalarning egallagan o‘rinlari bilan aniq tanishib chiqishingiz mumkin:

TJ o‘rni

Milliy terma jamoalar

To‘plar nisbati

Jamg‘arilgan ochkolar

Joriy holati va maqomi

1-o‘rin

Kolumbiya

• 3 : 1 (+2)

3 ochko

• Guruhning yaqqol yakkapeshqadami

2-o‘rin

Portugaliya

• 1 : 1 (0)

1 ochko

• Kongo DR bilan 2-3 o‘rinlarni bo‘lishib turibdi

3-o‘rin

Kongo DR

• 1 : 1 (0)

1 ochko

• Portugaliya bilan bir xil ko‘rsatkichda

4-o‘rin

O‘zbekiston

• 1 : 3 (-2)

0 ochko

• Ilk turdan so‘ng autsayder, ammo imkoniyat bor

Terma jamoamizning keyingi rejalari qanday?

Shu tariqa, dastlabki tur bahslaridan so‘ng raqibini mag‘lub etgan Nestor Lorenso boshchiligidagi Kolumbiya terma jamoasi 3 ochko bilan guruhda yaqqol peshqadam bo‘lib oldi. Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya hamda Kongo DR termalari esa bittadan ochko bilan keyingi pog‘onalarni band etib turishibdi. Vakillarimiz esa hozircha ochko ishlay olishmagani bois to‘rtinchi o‘rinda joylashishdi.

Biroq, bu hali hammasi tugadi degani emas. Oldinda bizni yana ikkita juda muhim va shiddatli uchrashuv kutmoqda. Fabio Kannavaro shogirdlari navbatdagi 2-turda aynan Portugaliya terma jamoasiga qarshi ringga, ya’ni yashil maydonga chiqishadi. Ushbu uchrashuvdagi ijobiy natija vakillarimizni yana kurashga qaytaradi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:

Birinchi turdan keyingi turnir jadvali biz uchun biroz noxush ko‘rinsa-da, Portugaliyaning durang o‘ynagani bizga katta umid bag‘ishlaydi. «Oq bo‘rilar» debyut o‘yinidagi hayajonni yengib o‘tishdi va endi bor e’tiborni Yevropa grandini to‘xtatishga qaratishlari lozim. Yigitlarimiz navbatdagi bahslarda xarakterini ko‘rsatib, muxlislarimiz kutgan ochkolarni qo‘lga kiritishlariga ishonamiz. Bo‘shashmaymiz, yigitlar, butun O‘zbekiston siz bilan!

Jahon chempionatining eng tezkor xabarlari, «K» guruhidagi turnir jadvalining o‘zgarishi va milliy terma jamoamizning navbatdagi uchrashuvlari tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

KolumbiyaPortugaliyaO'zbekistonAQSHKanada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro: Futbolchilarimdan g‘ururlanaman, endi xatolar ustida ishlaymizKannavaro: Futbolchilarimdan g‘ururlanaman, endi xatolar ustida ishlaymizBugun, 05:45Nestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasi haqida yuqori fikr bildirdiNestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasi haqida yuqori fikr bildirdiBugun, 05:37Abbosbek Fayzullayev O‘zbekistonning tarixiy goliga muallif bo‘ldi (Video)Abbosbek Fayzullayev O‘zbekistonning tarixiy goliga muallif bo‘ldi (Video)Bugun, 05:33Fabio Kannavaro uchrashuv tarixiy ahamiyatga ega bo‘lganini ta’kidladiFabio Kannavaro uchrashuv tarixiy ahamiyatga ega bo‘lganini ta’kidladiBugun, 04:49Roberto Martines ochko yo‘qotilgan bahsdan so‘ng Ronalduni himoya qildiRoberto Martines ochko yo‘qotilgan bahsdan so‘ng Ronalduni himoya qildiBugun, 04:35Luis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladiLuis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladiBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi