«K» guruhida 1-tur bahslari yakunlanib, turnir jadvali shakllandi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bellashuvlari ilk kunlardanoq kutilmagan natijalar va keskin kurashlarni taqdim etmoqda. Okean ortida AQSH, Kanada hamda Meksika davlatlari mezbonligida o‘tayotgan ushbu nufuzli Mundialda millionlab hamyurtlarimiz diqqat markazida bo‘lgan «K» guruhida 1-tur uchrashuvlari rasman o‘z nihoyasiga yetdi. Kvartetdagi dastlabki o‘yinlar yakuniga ko‘ra, jamoalarning turnir jadvalidagi dastlabki o‘rinlari va ochkolar taqsimoti ma’lum bo‘ldi.
Garchi terma jamoamiz uchun start omadsiz kechgan bo‘lsa-da, guruhdagi umumiy vaziyat va raqiblarning ochko yo‘qotishi vakillarimizda keyingi bosqichga chiqish imkoniyati hali ham yuqori ekanidan dalolat bermoqda.
Kolumbiya peshqadam, portugallar esa kutilmaganda ochko yo‘qotdi
Ushbu kvartetda dastlabki kutilmagan natija Yevropa grandi ishtirokidagi bahsda qayd etildi. Musobaqa favoritlaridan biri hisoblangan Portugaliya terma jamoasi Afrika qit’asi vakili — Kongo DR termasiga qarshi kechgan murosasiz o‘yinda g‘alabani qo‘ldan chiqardi va uchrashuv jangovar 1:1 hisobidagi durang bilan nihoyasiga yetdi.
Guruhning ikkinchi uchrashuvida esa o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionatining final bosqichida maydonga tushgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Amerikaning kuchli vakili Kolumbiyaga qarshi saf tortdi. Hamyurtlarimiz maydonda mardonavor kurashib, Abbosbek Fayzullayevning goli evaziga tarixiy natija qayd etishgan bo‘lsa-da, yakunda tajriba o‘z so‘zini aytdi va «oq bo‘rilar» 1:3 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘yishdi.
Quyidagi maxsus sport jadvali orqali «K» guruhining 1-turdan keyingi rasmiy turnir jadvali va terma jamoalarning egallagan o‘rinlari bilan aniq tanishib chiqishingiz mumkin:
TJ o‘rni
Milliy terma jamoalar
To‘plar nisbati
Jamg‘arilgan ochkolar
Joriy holati va maqomi
1-o‘rin
• Kolumbiya
• 3 : 1 (+2)
• 3 ochko
• Guruhning yaqqol yakkapeshqadami
2-o‘rin
• Portugaliya
• 1 : 1 (0)
• 1 ochko
• Kongo DR bilan 2-3 o‘rinlarni bo‘lishib turibdi
3-o‘rin
• Kongo DR
• 1 : 1 (0)
• 1 ochko
• Portugaliya bilan bir xil ko‘rsatkichda
4-o‘rin
• O‘zbekiston
• 1 : 3 (-2)
• 0 ochko
• Ilk turdan so‘ng autsayder, ammo imkoniyat bor
Terma jamoamizning keyingi rejalari qanday?
Shu tariqa, dastlabki tur bahslaridan so‘ng raqibini mag‘lub etgan Nestor Lorenso boshchiligidagi Kolumbiya terma jamoasi 3 ochko bilan guruhda yaqqol peshqadam bo‘lib oldi. Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya hamda Kongo DR termalari esa bittadan ochko bilan keyingi pog‘onalarni band etib turishibdi. Vakillarimiz esa hozircha ochko ishlay olishmagani bois to‘rtinchi o‘rinda joylashishdi.
Biroq, bu hali hammasi tugadi degani emas. Oldinda bizni yana ikkita juda muhim va shiddatli uchrashuv kutmoqda. Fabio Kannavaro shogirdlari navbatdagi 2-turda aynan Portugaliya terma jamoasiga qarshi ringga, ya’ni yashil maydonga chiqishadi. Ushbu uchrashuvdagi ijobiy natija vakillarimizni yana kurashga qaytaradi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:
Birinchi turdan keyingi turnir jadvali biz uchun biroz noxush ko‘rinsa-da, Portugaliyaning durang o‘ynagani bizga katta umid bag‘ishlaydi. «Oq bo‘rilar» debyut o‘yinidagi hayajonni yengib o‘tishdi va endi bor e’tiborni Yevropa grandini to‘xtatishga qaratishlari lozim. Yigitlarimiz navbatdagi bahslarda xarakterini ko‘rsatib, muxlislarimiz kutgan ochkolarni qo‘lga kiritishlariga ishonamiz. Bo‘shashmaymiz, yigitlar, butun O‘zbekiston siz bilan!
Jahon chempionatining eng tezkor xabarlari, «K» guruhidagi turnir jadvalining o‘zgarishi va milliy terma jamoamizning navbatdagi uchrashuvlari tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…