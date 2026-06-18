Koinot qaʼridagi sir: Tarixdagi eng kuchli neytrinolardan birining manbasi aniqlandi

·16·Texno
Koinot qaʼridagi sir: Tarixdagi eng kuchli neytrinolardan birining manbasi aniqlandi

Xalqaro astronomlar jamoasi Yer sayyorasida qayd etilgan eng yuqori energiyali neytrino signallaridan birining kelib chiqish nuqtasini aniqlashga muvaffaq boʻldi. 2021-yil sentyabr oyida Antarktidadagi IceCube observatoriyasi tomonidan qayd etilgan IC 210922A hodisasi uzoq vaqt davomida ilm-fan olami uchun jumboq boʻlib qolayotgan edi. Ushbu zarrachaning energiyasi taxminan 750 TeV ni tashkil etgan boʻlib, bu zamonaviy kuzatuvlar tarixidagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlab olimlar Fermi va Swift kosmik teleskoplari yordamida Eridan yulduz turkumi hududidan ushbu signalning manbasini qidirishgan, biroq anʼanaviy usullar hech qanday natija bermagan. Faqatgina Gavayida joylashgan JCMT submillimetrli teleskopi va SMA radioteleskopi maʼlumotlari tahlil qilingach, haqiqiy manzara oydinlashdi. Tadqiqotchilar qalin gaz va chang bulutlari ortiga yashiringan, ilgari fanga nomaʼlum boʻlgan JCMT0402-0424 galaktikasini kashf etishdi.

Yashirin galaktikaning hayratlanarli quvvati

Ushbu yangi kashf etilgan galaktika Yerdan taxminan 13 milliard yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgan. U optik diapazonda deyarli koʻrinmaydi, biroq submillimetrli toʻlqinlarda oʻta faol ekanligi maʼlum boʻldi. Hajmi jihatidan ixcham boʻlishiga qaramay, ushbu obʼekt Somon yoʻli galaktikasiga qaraganda oʻnlab va hatto yuzlab marta tezroq yangi yulduzlarni hosil qiladi. Aynan mana shu jarayon kuchli neytrino oqimini yuzaga keltirgan deb taxmin qilinmoqda.

Tayvan Milliy markaziy universiteti ilmiy xodimi Yudzi Urata maʼlumotlariga koʻra, bunday ixcham va yulduz hosil qiluvchi galaktikalar koinotda keng tarqalgan boʻlishi mumkin. Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, IceCube observatoriyasi qayd etadigan tarqoq zarrachalar oqimining 20 foizigacha boʻlgan qismi aynan shunday olis va yashirin galaktikalar tomonidan ishlab chiqariladi. Bu esa koinotning neytrino fon nurlanishini tushunishda yangi sahifa ochadi.

Gravitatsion linza effekti va kashfiyot ahamiyati

JCMT0402-0424 galaktikasini oʻrganishda gravitatsion linza effekti hal qiluvchi rol oʻynadi. Kuzatuv chizigʻida joylashgan boshqa bir galaktika oʻzining gravitatsiyasi bilan olisdagi obʼektdan kelayotgan yorugʻlikni kuchaytirib bergan. Tahlillar galaktika markazida oʻta zich gaz va chang bulutlari mavjudligini koʻrsatdi. Aynan ushbu muhitda sodir boʻladigan yuqori energiyali jarayonlar tarixdagi eng kuchli neytrino portlashlaridan biriga sabab boʻlgan.

Ushbu kashfiyot nafaqat neytrinolarning kelib chiqishini, balki erta koinotdagi galaktikalarning shakllanish jarayonini ham yaxshiroq anglashga yordam beradi. Mazkur tadqiqot natijalari koinotning eng chekka nuqtalarida biz tasavvur qilgandan koʻra koʻproq faol jarayonlar kechayotganini isbotlamoqda. Kelgusida bunday "yashirin" obʼektlarni oʻrganish zamonaviy astrofizikaning asosiy yoʻnalishlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

KosmosAstronomiyaNeytrinoIceCubeGalaktika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildiRollme Hero D5: GPS va oflayn navigatsiyaga ega hamyonbop aqlli soat taqdim etildiBugun, 05:21Samsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildiSamsung displeylar olamida inqilob qildi: 40 000 nit yorqinlikka ega RGB OLEDoS taqdim etildiBugun, 04:56Blue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladiBlue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladiBugun, 02:25Apple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldiApple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldiBugun, 01:57Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?Bugun, 01:23Sunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaBugun, 23:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi