Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)

·79·Madaniyat
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)

Bugun, 16 iyun kuni yosh aktyor Shahzod Sultonovning to‘y kuni. U o‘zining Instagram sahifasi orqali ushbu quvonchli kunidan ayrim lavhalarni muxlislari bilan bo‘lishdi.

Ancha vaqtdan beri kutilgan ushbu to‘y nihoyat bo‘lib o‘tmoqda. Hozircha ijtimoiy tarmoqlarda kuyovning uyidan chiqib ketishi va kelin uyiga navkarlar bilan borishi aks etgan videolar keng tarqaldi.

Mazkur videolar muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otib, yosh aktyorga nisbatan iliq tilaklar bildirilmoqda. Ko‘pchilik ushbu quvonchli kun bilan tabriklab, baxt-saodat tilashmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, Shahzod Sultonov uylanayotgan qiz 2007 yilda tug‘ilgan, hozirda 18 yoshni qarshi olgan. U bo‘lajak kasbi shifokor bo‘lgan qiz bilan turmush qurmoqda.

To‘y tantanalarining kechki qismi ham katta qiziqish bilan kutilmoqda. Bizni kuzatishda davom eting — to‘y oqshomidan eng qiziqarli va quvonchli lahzalarni ham siz bilan bo‘lishib boramiz.

Shahzod SultonovInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ulug‘bek Qodirov o‘zining “Xonimey” nomli yangi qo‘shig‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda barchaning e’tiborida!Ulug‘bek Qodirov o‘zining “Xonimey” nomli yangi qo‘shig‘i bilan ijtimoiy tarmoqlarda barchaning e’tiborida!Bugun, 11:59Shirin Zaitovadan quvonchli yangilik: xonanda ikkinchi bor ona bo‘ldi (video)Shirin Zaitovadan quvonchli yangilik: xonanda ikkinchi bor ona bo‘ldi (video)Bugun, 11:00Yigitali Mamajonov 36 yoshda: turmush o‘rtog‘idan samimiy tabrikYigitali Mamajonov 36 yoshda: turmush o‘rtog‘idan samimiy tabrikBugun, 10:27Yulduz Usmonova san’atkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar haqida ochiq gapirdiYulduz Usmonova san’atkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar haqida ochiq gapirdiBugun, 10:13Hayotda qaynona bo‘lmay qaynona rolini o‘ynagan aktrisa kutilmagan haqiqatni aytdiHayotda qaynona bo‘lmay qaynona rolini o‘ynagan aktrisa kutilmagan haqiqatni aytdiBugun, 09:51Turk seriallari yulduzi hayotdan ko‘z yumdiTurk seriallari yulduzi hayotdan ko‘z yumdiKecha, 16:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi