Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Bugun, 16 iyun kuni yosh aktyor Shahzod Sultonovning to‘y kuni. U o‘zining Instagram sahifasi orqali ushbu quvonchli kunidan ayrim lavhalarni muxlislari bilan bo‘lishdi.
Ancha vaqtdan beri kutilgan ushbu to‘y nihoyat bo‘lib o‘tmoqda. Hozircha ijtimoiy tarmoqlarda kuyovning uyidan chiqib ketishi va kelin uyiga navkarlar bilan borishi aks etgan videolar keng tarqaldi.
Mazkur videolar muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otib, yosh aktyorga nisbatan iliq tilaklar bildirilmoqda. Ko‘pchilik ushbu quvonchli kun bilan tabriklab, baxt-saodat tilashmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, Shahzod Sultonov uylanayotgan qiz 2007 yilda tug‘ilgan, hozirda 18 yoshni qarshi olgan. U bo‘lajak kasbi shifokor bo‘lgan qiz bilan turmush qurmoqda.
To‘y tantanalarining kechki qismi ham katta qiziqish bilan kutilmoqda. Bizni kuzatishda davom eting — to‘y oqshomidan eng qiziqarli va quvonchli lahzalarni ham siz bilan bo‘lishib boramiz.
…