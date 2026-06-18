Roberto Martines ochko yo‘qotilgan bahsdan so‘ng Ronalduni himoya qildi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining ilk kunlari kutilmagan natijalar bilan birga, dunyo yulduzlari atrofidagi qizg‘in bahs-munozaralarni ham boshlab yubordi. Musobaqaning «K» guruhi 1-turi doirasida bo‘lib o‘tgan Portugaliya va Kongo DR terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvda (1:1) Yevropa grandi kutilmaganda g‘alabani qo‘ldan chiqardi. Ushbu natija futbol olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan bo‘lsa, o‘yin markazida turgan afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronalduning harakatlari matbuot va muxlislarning tanqidlar nishoniga aylandi.
Naq 6 ta mundialda maydonga tushgan dunyo futboli tarixidagi ilk o‘yinchi sifatida tarixga kirgan 41 yoshli jamoa sardori uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, hakamning final hushtagi chalingunga qadar maydonda to‘liq harakat qildi. Biroq, bu safar mashhur to‘purar o‘z jamoasini oldinga boshlay olmadi va mazmunsiz o‘yini sababli ko‘plab nufuzli sport nashrlari hamda tahlilchilari tomonidan mazkur uchrashuvning «eng yomon futbolchisi» deb topildi.
Roberto Martines: «Biz Krishtianuning yoshiga qarab baho bermaymiz»
Uchrashuv yakunlanganidan so‘ng tashkil etilgan matbuot anjumanida jurnalistlar Portugaliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinesga aynan Ronalduning jismoniy holati va keyingi uchrashuvlarda unga qanchalik ishonch bildirilishi haqida nozik savollar bilan yuzlanishdi. Tajribali mutaxassis esa o‘z sardorini butunlay qo‘llab-quvvatladi:
— Krishtianu bugun maydonda 90 daqiqa davomida to‘liq harakat qildi. Oldimizda tiklanib olish uchun yetarlicha vaqt bor — navbatdagi bahsimiz uch kundan keyin emas, balki naq olti kundan keyin bo‘lib o‘tadi. Shu sababli, bizning umumiy taktik yondashuvimiz va rejalarimiz o‘zgarib ketmaydi. Hozirgi bosqichda biz uchun eng asosiy va ustuvor vazifa — jamoadagi barcha futbolchilarning jismoniy holatini eng yuqori (pik) darajada saqlab qolishdir. Biz Ronalduning pasportidagi yoshiga qarab baholamaymiz, biz uchun uning maydon ichidagi va kiyinish xonasidagi umumiy ta’siri, jamoani ruhlantira olishi bosh mezon bo‘lib xizmat qiladi, — deya ta’kidladi Martines.
Quyidagi rasmiy sport taqvimi va sharhi orqali Portugaliya terma jamoasining keyingi rejalari hamda O‘zbekiston terma jamoasi bilan kechadigan tarixiy bahs tafsilotlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin:
Bo‘lajak uchrashuv maqomi
O‘yin boshlanish vaqti
Portugaliyaning maqsadi
O‘zbekiston termasi uchun vaziyat
• O‘yin: Portugaliya – O‘zbekiston
• Musobaqa: JCH-2026, «K» guruhi, 2-tur
• Sana: 23 iyun (Seshanba)
• Toshkent vaqti bilan: 20:00
• Muxlislar uchun eng qulay vaqt!
• Birinchi turdagi omadsizlik o‘rnini to‘ldirish.
• Ronalduning tanqidlarga javob qaytarishi.
• Guruhdan chiqish yo‘lidagi eng muhim imkoniyat.
• Ronaldu va uning jamoasini to‘xtatish vazifasi.
Endigi bellashuv — O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi!
Ushbu bayonotdan ko‘rinib turibdiki, portugallar ustozi Fabio Kannavaro shogirdlariga qarshi kechadigan bahsda ham Krishtianu Ronalduni asosiy tarkibga kiritishni rejalashtirmoqda. Birinchi turda Kolumbiyadan alamli mag‘lubiyatni qabul qilib olgan vakillarimiz uchun ushbu o‘yin guruh taqdirini hal qiluvchi hayot-mamot jangiga aylanadi. Ilk turda yarador bo‘lgan «Yevropa arslonlari» bor alamlarini bizdan olishga harakat qilishi tabiiy, biroq Kongo DR termasi ularni to‘xtatib qolish mumkinligini amalda ko‘rsatib berdi.
Millionlab yurtdoshlarimiz intiqlik bilan kutayotgan tarixiy va hayajonli Portugaliya — O‘zbekiston uchrashuvi joriy yilning 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Futbol ishqibozlari uchun quvonchli jihati shundaki, mazkur super to‘qnashuv starti Toshkent vaqti bilan aynan soat 20:00 ga belgilangan.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:
Ronalduning tanqidlar ostida qolishi va Portugaliyaning ilk turda ochko yo‘qotgani ularni ikkinchi bahsda yanada xavfli raqibga aylantiradi. Biroq, Fabio Kannavaro shogirdlari va himoyachimiz Abduqodir Husanov ushbu uchrashuvda 41 yoshli afsonani butunlay zararsizlantirishga qodir. 23 iyun oqshomida butun O‘zbekiston ekran qarshisiga mixlanadi. Yigitlarimizga tarixiy bahsda ulkan zafarlar tilaymiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, milliy terma jamoamiz atrofidagi eksklyuziv xabarlar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…