Roberto Martines ochko yo‘qotilgan bahsdan so‘ng Ronalduni himoya qildi

·47·Sport
Roberto Martines ochko yo‘qotilgan bahsdan so‘ng Ronalduni himoya qildi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining ilk kunlari kutilmagan natijalar bilan birga, dunyo yulduzlari atrofidagi qizg‘in bahs-munozaralarni ham boshlab yubordi. Musobaqaning «K» guruhi 1-turi doirasida bo‘lib o‘tgan Portugaliya va Kongo DR terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvda (1:1) Yevropa grandi kutilmaganda g‘alabani qo‘ldan chiqardi. Ushbu natija futbol olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan bo‘lsa, o‘yin markazida turgan afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronalduning harakatlari matbuot va muxlislarning tanqidlar nishoniga aylandi.

Naq 6 ta mundialda maydonga tushgan dunyo futboli tarixidagi ilk o‘yinchi sifatida tarixga kirgan 41 yoshli jamoa sardori uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, hakamning final hushtagi chalingunga qadar maydonda to‘liq harakat qildi. Biroq, bu safar mashhur to‘purar o‘z jamoasini oldinga boshlay olmadi va mazmunsiz o‘yini sababli ko‘plab nufuzli sport nashrlari hamda tahlilchilari tomonidan mazkur uchrashuvning «eng yomon futbolchisi» deb topildi.

Roberto Martines: «Biz Krishtianuning yoshiga qarab baho bermaymiz»

Uchrashuv yakunlanganidan so‘ng tashkil etilgan matbuot anjumanida jurnalistlar Portugaliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinesga aynan Ronalduning jismoniy holati va keyingi uchrashuvlarda unga qanchalik ishonch bildirilishi haqida nozik savollar bilan yuzlanishdi. Tajribali mutaxassis esa o‘z sardorini butunlay qo‘llab-quvvatladi:

— Krishtianu bugun maydonda 90 daqiqa davomida to‘liq harakat qildi. Oldimizda tiklanib olish uchun yetarlicha vaqt bor — navbatdagi bahsimiz uch kundan keyin emas, balki naq olti kundan keyin bo‘lib o‘tadi. Shu sababli, bizning umumiy taktik yondashuvimiz va rejalarimiz o‘zgarib ketmaydi. Hozirgi bosqichda biz uchun eng asosiy va ustuvor vazifa — jamoadagi barcha futbolchilarning jismoniy holatini eng yuqori (pik) darajada saqlab qolishdir. Biz Ronalduning pasportidagi yoshiga qarab baholamaymiz, biz uchun uning maydon ichidagi va kiyinish xonasidagi umumiy ta’siri, jamoani ruhlantira olishi bosh mezon bo‘lib xizmat qiladi, — deya ta’kidladi Martines.

Quyidagi rasmiy sport taqvimi va sharhi orqali Portugaliya terma jamoasining keyingi rejalari hamda O‘zbekiston terma jamoasi bilan kechadigan tarixiy bahs tafsilotlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin:

Bo‘lajak uchrashuv maqomi

O‘yin boshlanish vaqti

Portugaliyaning maqsadi

O‘zbekiston termasi uchun vaziyat

O‘yin: Portugaliya – O‘zbekiston


Musobaqa: JCH-2026, «K» guruhi, 2-tur


Sana: 23 iyun (Seshanba)

Toshkent vaqti bilan: 20:00



Muxlislar uchun eng qulay vaqt!

• Birinchi turdagi omadsizlik o‘rnini to‘ldirish.


• Ronalduning tanqidlarga javob qaytarishi.

• Guruhdan chiqish yo‘lidagi eng muhim imkoniyat.


• Ronaldu va uning jamoasini to‘xtatish vazifasi.

Endigi bellashuv — O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi!

Ushbu bayonotdan ko‘rinib turibdiki, portugallar ustozi Fabio Kannavaro shogirdlariga qarshi kechadigan bahsda ham Krishtianu Ronalduni asosiy tarkibga kiritishni rejalashtirmoqda. Birinchi turda Kolumbiyadan alamli mag‘lubiyatni qabul qilib olgan vakillarimiz uchun ushbu o‘yin guruh taqdirini hal qiluvchi hayot-mamot jangiga aylanadi. Ilk turda yarador bo‘lgan «Yevropa arslonlari» bor alamlarini bizdan olishga harakat qilishi tabiiy, biroq Kongo DR termasi ularni to‘xtatib qolish mumkinligini amalda ko‘rsatib berdi.

Millionlab yurtdoshlarimiz intiqlik bilan kutayotgan tarixiy va hayajonli Portugaliya — O‘zbekiston uchrashuvi joriy yilning 23 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Futbol ishqibozlari uchun quvonchli jihati shundaki, mazkur super to‘qnashuv starti Toshkent vaqti bilan aynan soat 20:00 ga belgilangan.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:

Ronalduning tanqidlar ostida qolishi va Portugaliyaning ilk turda ochko yo‘qotgani ularni ikkinchi bahsda yanada xavfli raqibga aylantiradi. Biroq, Fabio Kannavaro shogirdlari va himoyachimiz Abduqodir Husanov ushbu uchrashuvda 41 yoshli afsonani butunlay zararsizlantirishga qodir. 23 iyun oqshomida butun O‘zbekiston ekran qarshisiga mixlanadi. Yigitlarimizga tarixiy bahsda ulkan zafarlar tilaymiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, milliy terma jamoamiz atrofidagi eksklyuziv xabarlar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Roberto MartinezCristiano RonaldoPortugalDR Congo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro: Futbolchilarimdan g‘ururlanaman, endi xatolar ustida ishlaymizKannavaro: Futbolchilarimdan g‘ururlanaman, endi xatolar ustida ishlaymizBugun, 05:45Nestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasi haqida yuqori fikr bildirdiNestor Lorenso O‘zbekiston terma jamoasi haqida yuqori fikr bildirdiBugun, 05:37Abbosbek Fayzullayev O‘zbekistonning tarixiy goliga muallif bo‘ldi (Video)Abbosbek Fayzullayev O‘zbekistonning tarixiy goliga muallif bo‘ldi (Video)Bugun, 05:33Fabio Kannavaro uchrashuv tarixiy ahamiyatga ega bo‘lganini ta’kidladiFabio Kannavaro uchrashuv tarixiy ahamiyatga ega bo‘lganini ta’kidladiBugun, 04:49«K» guruhida 1-tur bahslari yakunlanib, turnir jadvali shakllandi«K» guruhida 1-tur bahslari yakunlanib, turnir jadvali shakllandiBugun, 04:42Luis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladiLuis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladiBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi