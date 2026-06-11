Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aktyor Shahzod Sultonovning shaxsiy hayoti yana muxlislar e’tibor markaziga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar va xabarlarda san’atkorning 2007 yilda tug‘ilgan qiz bilan turmush qurayotgani haqida ma’lumotlar paydo bo‘ldi.
Aktyorning o‘zi ham ushbu quvonchli voqea munosabati bilan sahifasida samimiy izoh qoldirdi. U nikoh kunini hayotidagi eng muhim sanalardan biri sifatida tilga oldi.
“06.06.2026. ZAGS — shunchaki imzo emas, bu bir umrga berilgan va’da. Endi ’men’ emas, ’biz’ deb boshlanadigan eng go‘zal hikoya boshlandi”, — deb yozdi Shahzod Sultonov.
…