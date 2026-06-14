Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi

·0·Dunyo
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi

Xalqaro olimlar jamoasi Sharqiy Antarktida muz qatlami ostida avval ma’lum bo‘lmagan, qit’a ko‘lamiga teng geologik tuzilmani aniqladi. U qalinligi taxminan uch kilometrgacha yetadigan muz qoplamasi ostida yashiringan ulkan havzalar tizimidan iborat bo‘lib, unga “Sharqiy Antarktida yelpiqsimon havzalar provinsiyasi” nomi berildi. Bu haqda Durham universiteti matbuot xizmati ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, ushbu geologik tuzilma tarkibiga avval alohida o‘rganilgan bir qator obyektlar — Uilks va Avrora havzalari, shuningdek, Yer yuzidagi eng yirik muz osti ko‘li sanalgan Vostok ko‘li joylashgan havza ham kiradi. Garchi ular ilgari alohida tadqiq etilgan bo‘lsa-da, endilikda ular yagona va o‘zaro bog‘langan tizim ekanligi ilk bor tasdiqlandi.

Olimlar fikriga ko‘ra, mazkur tuzilma Yer qobig‘ining tarqoq rotatsion cho‘zilishi jarayoni natijasida shakllangan bo‘lib, bu jarayon markaziy nuqtadan asta-sekin kengayib, uchburchak shaklidagi havzalarni hosil qilgan. Tadqiqotchilar bu tizimni ochilgan kaftga o‘xshatishmoqda: bunda bosh barmoq asos qismida harakatsiz qoladi, qolgan barmoqlar esa yon tomonlarga yoyiladi. Mazkur provinsiya Gondvana superqit’asining evolyutsiyasi hamda keyinchalik Antarktida va Avstraliyaning ajralib ketishi bilan bog‘liq bir necha tektonik bosqichlar davomida shakllangan bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Bu kashfiyot nafaqat qit’aning geologik o‘tmishini qayta tiklashda, balki hozirgi kunda muz osti poydevor relefining muzlar harakatiga ta’sirini o‘rganishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, u iqlim o‘zgarishiga eng sezgir bo‘lgan muz qatlamlari hududlarining barqarorligini baholashga ham xizmat qilishi mumkin.

Sharqiy AntarktidaDurham universitetiWilks havzasiVostok ko'liGondvana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron AQSH tinchlik kelishuvi: urush tugashi yaqinlashyaptimiEron AQSH tinchlik kelishuvi: urush tugashi yaqinlashyaptimiBugun, 20:22Eron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladiEron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladiKecha, 17:20Sun’iy intellekt yordamida chiqindilarni o‘chirgan amaldor ishdan bo‘shatildiSun’iy intellekt yordamida chiqindilarni o‘chirgan amaldor ishdan bo‘shatildiKecha, 17:11Hind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaHind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaKecha, 15:57Xomanaiy dafn marosimi sanalari e’lon qilindiXomanaiy dafn marosimi sanalari e’lon qilindiKecha, 14:45So‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiSo‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiKecha, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi