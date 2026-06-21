Rafinya Braziliyaning Shotlandiyaga qarshi bahsini o‘tkazib yuboradi

·24·Sport
Rafinya Braziliyaning Shotlandiyaga qarshi bahsini o‘tkazib yuboradi

Braziliya terma jamoasi vingeri Rafinya Jahon chempionatida Gaitiga qarshi o‘yin vaqtida jarohat olib, almashtirildi. Fabritsio Romanoning so‘nggi ma’lumotiga ko‘ra, futbolchi Shotlandiyaga qarshi navbatdagi uchrashuvda aniq maydonga tushmaydi. Shuningdek, Braziliya pley-off bosqichlariga yo‘l olsa, Rafinya musobaqaning yana bir nechta bahsini o‘tkazib yuborishi mumkin, deb xabar beradi «Yevro-Futbol.Ru».

Romano ijtimoiy tarmoqda Rafinya endi jadal davolanishini ma’lum qildi. Futbolchi Jahon chempionati davomida terma jamoa ixtiyorida qoladi va musobaqaning keyingi bosqichlariga qadar safga qaytishga harakat qiladi.

Braziliya guruh bosqichida hozirgacha ikki o‘yin o‘tkazdi. Jamoa dastlab Marokash bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi, keyin esa Gaitidan 3:0 hisobida ustun keldi. Shu tariqa Braziliya ikki turdan keyin to‘rt ochko jamg‘ardi.

RafinyaBraziliyaShotlandiyaFabrizio RomanoGaiti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiya va Shvetsiya bahsida bir nechta rekord qayd etildiNiderlandiya va Shvetsiya bahsida bir nechta rekord qayd etildiBugun, 03:18Germaniya Nagelsmannning «joker»i evaziga Kot-d'Ivuarni mag‘lub etdiGermaniya Nagelsmannning «joker»i evaziga Kot-d'Ivuarni mag‘lub etdiBugun, 03:12Germaniya Kot-d'Ivuarga qarshi o‘yinda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiGermaniya Kot-d'Ivuarga qarshi o‘yinda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiBugun, 03:01Tomas Tuxelga xushxabar: Angliya terma jamoasi yetakchilari safga qaytdiTomas Tuxelga xushxabar: Angliya terma jamoasi yetakchilari safga qaytdiBugun, 02:57JCH-2026: Turkiyalik futbol agenti milliy jamoani keskin tanqid qildiJCH-2026: Turkiyalik futbol agenti milliy jamoani keskin tanqid qildiBugun, 01:53«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildiBugun, 00:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi