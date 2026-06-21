Niderlandiya va Shvetsiya bahsida bir nechta rekord qayd etildi

·26·Sport
Niderlandiya va Shvetsiya bahsida bir nechta rekord qayd etildi

Niderlandiya terma jamoasi Jahon chempionatlari tarixida 100 tadan ortiq gol urgan, ammo hali biror marta bosh sovrinni qo‘lga kiritmagan ilk jamoa bo‘ldi. Niderlandiyaliklar bu ko‘rsatkichga 2026 yilgi Jahon chempionati guruh bosqichining ikkinchi turida Shvetsiyani 5:1 hisobida mag‘lub etgan uchrashuvda erishdi, deb xabar beradi «Yevro-Futbol.Ru».

Niderlandiya avval ham Jahon chempionati g‘olibligiga bir necha bor yaqin kelgan. Terma jamoa 1974, 1978 va 2010 yillarda finalga chiqqan, biroq uchala hal qiluvchi bahsda ham raqibiga imkoniyatni boy bergan.

Shvetsiyaga qarshi g‘alaba Niderlandiyaning yana ikki rekordni yangilashiga xizmat qildi. Jamoa Jahon chempionatlarida ketma-ket 14 ta uchrashuvda asosiy va qo‘shimcha vaqtda mag‘lub bo‘lmadi. Bu statistikada penaltilar seriyasi natijalari hisobga olinmaydi.

Shuningdek, Niderlandiya Jahon chempionatlari guruh bosqichidagi mag‘lubiyatsiz seriyasini 18 ta o‘yinga yetkazdi. Bu ham musobaqa tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkich sifatida qayd etildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafinya Braziliyaning Shotlandiyaga qarshi bahsini o‘tkazib yuboradiRafinya Braziliyaning Shotlandiyaga qarshi bahsini o‘tkazib yuboradiBugun, 03:15Germaniya Nagelsmannning «joker»i evaziga Kot-d'Ivuarni mag‘lub etdiGermaniya Nagelsmannning «joker»i evaziga Kot-d'Ivuarni mag‘lub etdiBugun, 03:12Germaniya Kot-d'Ivuarga qarshi o‘yinda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiGermaniya Kot-d'Ivuarga qarshi o‘yinda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiBugun, 03:01Tomas Tuxelga xushxabar: Angliya terma jamoasi yetakchilari safga qaytdiTomas Tuxelga xushxabar: Angliya terma jamoasi yetakchilari safga qaytdiBugun, 02:57JCH-2026: Turkiyalik futbol agenti milliy jamoani keskin tanqid qildiJCH-2026: Turkiyalik futbol agenti milliy jamoani keskin tanqid qildiBugun, 01:53«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildiBugun, 00:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi