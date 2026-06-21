Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidi
Jahon chempionatining F guruhida 2-tur bahslari to‘liq yakuniga yetdi. Niderlandiyaning Shvetsiya ustidan qozongan yirik g‘alabasidan (5:1) so‘ng, guruhning ikkinchi uchrashuvida Yaponiya milliy jamoasi Tunisga qarshi maydonga tushdi. Meksikaning Monterrey shahridagi Estadio BBVA stadionida kechgan bahsda osiyoliklar yaqqol ustunlik namoyish etib, 4:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritishdi.
Uchrashuv xronikasi va gollar
Yaponiya terma jamoasi o‘yin boshidanoq tashabbusni o‘z qo‘liga oldi va Tunis mudofaa chizig‘iga tinimsiz bosim o‘tkazdi. Bu taktika tez orada o‘z mevasini berdi:
4-daqiqa: Daichi Kamada uchrashuvda hisobni ochdi — 0:1.
31-daqiqa: Ayse Ueda oradagi farqni uzaytirdi — 0:2.
69-daqiqa: Jun’ya Ito Tunis darvozasiga uchinchi golni kiritdi — 0:3.
84-daqiqa: Ayse Ueda o‘zining ikkinchi golini urib, dublini rasmiylashtirdi va o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:4.
Guruhdagi turnir vaziyati
Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng Yaponiya terma jamoasi pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlarini yaxshilab oldi. Ayni paytda Niderlandiya 4 ochko bilan F guruhi peshqadami bo‘lib turibdi, Shvetsiya hisobida esa 3 ochko mavjud. Keyingi tur o‘yinlari pley-off yo‘llanmasi kimlarga nasib etishini uzil-kesil hal qilib beradi.
Jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari
Uchrashuvni birinchi daqiqalardan boshlagan futbolchilar ro‘yxati bilan quyida tanishishingiz mumkin:
Tunis — Dahman, Rekik, Talbi, Bronn, Valeri, Skiri, Mejbri, Abdi, Saad, Tunekti, Slimane.
Yaponiya — Suzuki, Tomiyasu, Itakura, H. Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, J. Ito, Tanaka, Ueda.
…