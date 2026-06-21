Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidi

·31·Sport
Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidi

Jahon chempionatining F guruhida 2-tur bahslari to‘liq yakuniga yetdi. Niderlandiyaning Shvetsiya ustidan qozongan yirik g‘alabasidan (5:1) so‘ng, guruhning ikkinchi uchrashuvida Yaponiya milliy jamoasi Tunisga qarshi maydonga tushdi. Meksikaning Monterrey shahridagi Estadio BBVA stadionida kechgan bahsda osiyoliklar yaqqol ustunlik namoyish etib, 4:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritishdi.

Uchrashuv xronikasi va gollar

Yaponiya terma jamoasi o‘yin boshidanoq tashabbusni o‘z qo‘liga oldi va Tunis mudofaa chizig‘iga tinimsiz bosim o‘tkazdi. Bu taktika tez orada o‘z mevasini berdi:

  • 4-daqiqa: Daichi Kamada uchrashuvda hisobni ochdi — 0:1.

  • 31-daqiqa: Ayse Ueda oradagi farqni uzaytirdi — 0:2.

  • 69-daqiqa: Jun’ya Ito Tunis darvozasiga uchinchi golni kiritdi — 0:3.

  • 84-daqiqa: Ayse Ueda o‘zining ikkinchi golini urib, dublini rasmiylashtirdi va o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:4.

Guruhdagi turnir vaziyati

Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng Yaponiya terma jamoasi pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlarini yaxshilab oldi. Ayni paytda Niderlandiya 4 ochko bilan F guruhi peshqadami bo‘lib turibdi, Shvetsiya hisobida esa 3 ochko mavjud. Keyingi tur o‘yinlari pley-off yo‘llanmasi kimlarga nasib etishini uzil-kesil hal qilib beradi.

Jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari

Uchrashuvni birinchi daqiqalardan boshlagan futbolchilar ro‘yxati bilan quyida tanishishingiz mumkin:

Tunis — Dahman, Rekik, Talbi, Bronn, Valeri, Skiri, Mejbri, Abdi, Saad, Tunekti, Slimane.
Yaponiya — Suzuki, Tomiyasu, Itakura, H. Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, J. Ito, Tanaka, Ueda.

YaponiyaTunisiyaNiderlandShvediyaMonterrey
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelAbduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelBugun, 11:40World Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiWorld Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiBugun, 11:27Transfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiTransfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiBugun, 11:22Yurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiYurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiBugun, 10:53Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Bugun, 10:42Kyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiKyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiBugun, 10:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi