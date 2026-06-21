Cristiano Ronaldo Jr 16 yoshni qarshi oldi: Georgina Rodriguez hashamatli bayram uyushtirdi

·71·Sport
Cristiano Ronaldo Jr 16 yoshni qarshi oldi: Georgina Rodriguez hashamatli bayram uyushtirdi

Dunyo futboli afsonasi Cristiano Ronaldo oilasida katta shodiyona. Futbolchining toʻngʻich farzandi Cristiano Ronaldo Jr oʻzining 16 yoshini yaqinlari davrasida, oʻziga xos tarzda nishonladi. Garchi otasi ayni damda Portugaliya terma jamoasi safida muhim musobaqalarda ishtirok etayotgan boʻlsa-da, oila aʼzolari yosh futbolchi uchun unutilmas kunni tashkil etishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bayram tadbiri Georgina Rodriguez tomonidan yuqori saviyada tashkil etildi. Bogʻda oʻtkazilgan ushbu kecha hovuz boʻyidagi bazm va turli qiziqarli oʻyinlar bilan boyitildi. Goal.com nashrining xabar berishicha, mehmonlar uchun sumo kurashi boʻyicha musobaqalar va karnaval uslubidagi oʻyin stansiyalari tashkil etilgan. Issiq havoda hovuz boʻyidagi hordiq barcha yigʻilganlarga manzur kelgan.

Tadbirning eng eʼtiborli jihatlaridan biri bu bayram dasturxoni boʻldi. Georgina Oʻrta Yer dengizi oshxonasining eng sara taomlaridan biri — paelyaning bir necha turini mehmonlarga taqdim etdi. Shuningdek, anʼanaviy tugʻilgan kun torti oʻrniga donatlardan (ponchiklardan) yasalgan ulkan minora tayyorlandi. Bu noodatiy shirinlik koʻk rangdagi yozuvlar va kumushrang "16" raqami bilan bezatilgan.

Oila aʼzolarining tabriklari va hissiyotlari

Georgina Rodriguez ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida oʻgʻlining tugʻilgan kuni munosabati bilan taʼsirli post qoldirdi. "Boʻying deyarli 2 metrga yetgan boʻlsa-da, sen men uchun hamisha kichkina bolakay boʻlib qolasan. Senga muhabbat, sogʻliq va muvaffaqiyat tilayman. Ota-onang va aka-singillaring seni juda yaxshi koʻrishadi", deb yozadi u.

Cristiano Ronaldo ham oʻgʻlini tabriklashni unutmadi. Besh karra "Oltin toʻp" sohibi Instagram Stories orqali oʻgʻli bilan tushgan yangi suratini ulashdi va qisqa, ammo mazmunli qilib: "Tugʻilgan kuning bilan, oʻgʻlim! Otang seni yaxshi koʻradi", deya izoh qoldirdi. Bu vaqtda futbolchi Portugaliya terma jamoasi lagerida navbatdagi oʻyinga tayyorgarlik koʻrayotgan edi.

Bayramga mariachi guruhining tashrifi oʻzgacha fayz bagʻishladi. Musiqachilar Cristiano Jr uchun maxsus qoʻshiqlar ijro etishdi. Yosh futbolchi bu eʼtibordan biroz uyalgan boʻlsa-da, guruh bilan birga esdalik uchun suratga tushdi. Kecha davomida barcha mehmonlar koʻtarinki kayfiyatda boʻlishdi.

Quvonchli onlarga qaramay, futbol oilasining eʼtibori baribir yashil maydondagi voqealarga qaratildi. Tugʻilgan kun Portugaliyaning 2026-yilgi Jahon chempionati doirasidagi Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi oʻyini bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Kichik Ronaldo va uning doʻstlari oʻyinni diqqat bilan kuzatib borishdi, biroq uchrashuvdagi 1:1 hisobidagi durang natija bayram kayfiyatiga biroz taʼsir qildi.

Hozirda Al-Nassr akademiyasida toʻp surayotgan Cristiano Ronaldo Jr otasining munosib davomchisi boʻlishga intilmoqda. Uning 16 yoshga toʻlishi professional futbolga oʻtish yoʻlidagi muhim qadam sifatida koʻrilmoqda. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari ham ijtimoiy tarmoqlarda ushbu yulduzli oilaning quvonchiga sherik boʻlib, ijobiy izohlar qoldirishmoqda.

Cristiano RonaldoGeorgina RodriguezFutbolTugʻilgan KunPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endrick va Karlo Anchelotti oʻrtasida nizo bormi? Braziliyalik iqtidor mish-mishlarga nuqta qoʻydiEndrick va Karlo Anchelotti oʻrtasida nizo bormi? Braziliyalik iqtidor mish-mishlarga nuqta qoʻydiBugun, 16:19Declan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldiDeclan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldiBugun, 15:52Luis de la Fuente Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirish xato ekanini aytdiLuis de la Fuente Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirish xato ekanini aytdiBugun, 15:19Arsenal va Angliya terma jamoasining maxfiy quroli: Declan Rice qanday qilib "ustaga" aylandi?Arsenal va Angliya terma jamoasining maxfiy quroli: Declan Rice qanday qilib "ustaga" aylandi?Bugun, 14:55Marselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziMarselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziBugun, 14:30Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBugun, 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi