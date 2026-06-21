Cristiano Ronaldo Jr 16 yoshni qarshi oldi: Georgina Rodriguez hashamatli bayram uyushtirdi
Dunyo futboli afsonasi Cristiano Ronaldo oilasida katta shodiyona. Futbolchining toʻngʻich farzandi Cristiano Ronaldo Jr oʻzining 16 yoshini yaqinlari davrasida, oʻziga xos tarzda nishonladi. Garchi otasi ayni damda Portugaliya terma jamoasi safida muhim musobaqalarda ishtirok etayotgan boʻlsa-da, oila aʼzolari yosh futbolchi uchun unutilmas kunni tashkil etishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bayram tadbiri Georgina Rodriguez tomonidan yuqori saviyada tashkil etildi. Bogʻda oʻtkazilgan ushbu kecha hovuz boʻyidagi bazm va turli qiziqarli oʻyinlar bilan boyitildi. Goal.com nashrining xabar berishicha, mehmonlar uchun sumo kurashi boʻyicha musobaqalar va karnaval uslubidagi oʻyin stansiyalari tashkil etilgan. Issiq havoda hovuz boʻyidagi hordiq barcha yigʻilganlarga manzur kelgan.
Tadbirning eng eʼtiborli jihatlaridan biri bu bayram dasturxoni boʻldi. Georgina Oʻrta Yer dengizi oshxonasining eng sara taomlaridan biri — paelyaning bir necha turini mehmonlarga taqdim etdi. Shuningdek, anʼanaviy tugʻilgan kun torti oʻrniga donatlardan (ponchiklardan) yasalgan ulkan minora tayyorlandi. Bu noodatiy shirinlik koʻk rangdagi yozuvlar va kumushrang "16" raqami bilan bezatilgan.
Oila aʼzolarining tabriklari va hissiyotlariGeorgina Rodriguez ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida oʻgʻlining tugʻilgan kuni munosabati bilan taʼsirli post qoldirdi. "Boʻying deyarli 2 metrga yetgan boʻlsa-da, sen men uchun hamisha kichkina bolakay boʻlib qolasan. Senga muhabbat, sogʻliq va muvaffaqiyat tilayman. Ota-onang va aka-singillaring seni juda yaxshi koʻrishadi", deb yozadi u.
Cristiano Ronaldo ham oʻgʻlini tabriklashni unutmadi. Besh karra "Oltin toʻp" sohibi Instagram Stories orqali oʻgʻli bilan tushgan yangi suratini ulashdi va qisqa, ammo mazmunli qilib: "Tugʻilgan kuning bilan, oʻgʻlim! Otang seni yaxshi koʻradi", deya izoh qoldirdi. Bu vaqtda futbolchi Portugaliya terma jamoasi lagerida navbatdagi oʻyinga tayyorgarlik koʻrayotgan edi.
Bayramga mariachi guruhining tashrifi oʻzgacha fayz bagʻishladi. Musiqachilar Cristiano Jr uchun maxsus qoʻshiqlar ijro etishdi. Yosh futbolchi bu eʼtibordan biroz uyalgan boʻlsa-da, guruh bilan birga esdalik uchun suratga tushdi. Kecha davomida barcha mehmonlar koʻtarinki kayfiyatda boʻlishdi.
Quvonchli onlarga qaramay, futbol oilasining eʼtibori baribir yashil maydondagi voqealarga qaratildi. Tugʻilgan kun Portugaliyaning 2026-yilgi Jahon chempionati doirasidagi Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi oʻyini bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Kichik Ronaldo va uning doʻstlari oʻyinni diqqat bilan kuzatib borishdi, biroq uchrashuvdagi 1:1 hisobidagi durang natija bayram kayfiyatiga biroz taʼsir qildi.
Hozirda Al-Nassr akademiyasida toʻp surayotgan Cristiano Ronaldo Jr otasining munosib davomchisi boʻlishga intilmoqda. Uning 16 yoshga toʻlishi professional futbolga oʻtish yoʻlidagi muhim qadam sifatida koʻrilmoqda. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari ham ijtimoiy tarmoqlarda ushbu yulduzli oilaning quvonchiga sherik boʻlib, ijobiy izohlar qoldirishmoqda.
…