Lamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydi

·0·Sport
Lamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydi

Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻlayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar uning darajasiga ehtiyotkorlik bilan baho bermoqda. Xususan, Argentina futboli afsonasi Mario Kempes 17 yoshli vinger hali chinakam superyulduz maqomiga erishmaganini taʼkidlab, uning oldiga jiddiy talab qoʻydi. Kempesning fikricha, futbolchining haqiqiy qiymati klubdagi oʻyinlari bilan emas, balki eng nufuzli turnir — Jahon chempionatidagi koʻrsatkichlari bilan belgilanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

1978-yilgi Jahon chempionati qahramoni Mario Kempes Goal.com nashriga bergan intervyusida Lamine Yamal Barselona safida oʻz mahoratini namoyish etib boʻlganini, biroq xalqaro maydondagi bosim butunlay boshqacha ekanini qayd etdi. Argentina afsonasiga koʻra, La Liga bahslari va qisqa muddatli, shafqatsiz pley-off tizimiga asoslangan Jahon chempionati oʻrtasida katta farq bor. U yosh iqtidor egasini Lionel Messi kabi buyuklar qatoriga qoʻshilish uchun aynan mundialda oʻzini koʻrsatishga chaqirdi.

Jahon chempionati — haqiqiy sinov maydoni

Kempesning soʻzlariga koʻra, klubdagi oʻyinlar koʻpincha futbolchining kamchiliklarini yashirishi mumkin, chunki u yerda jamoaviy mexanizm yillar davomida shakllangan boʻladi. "U oʻzining superyulduz ekanligini isbotlashi kerak. Barselona safida buni koʻrdik, endi Jahon chempionatida nimalarga qodirligini kuzatamiz. Aynan oʻsha yerda buyuk futbolchilarning asl bahosi ayon boʻladi", — deya taʼkidladi sobiq hujumchi. Uning fikricha, terma jamoa safidagi masʼuliyat oʻyinchidan yetakchilik xislatlarini talab qiladi.

Shu bilan birga, mutaxassis Ispaniya terma jamoasining hozirgi holati haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Kempesning nazarida, Lamine Yamal kelajakda jamoaning asosiy tayanchiga aylanishi mumkin boʻlsa-da, ayni damda Luis de la Fuente jamoasining "yuragi" boshqa futbolchi hisoblanadi. U Pedri oʻyin tizginini ushlab turuvchi va maydondagi tempni belgilab beruvchi asosiy figura ekanini alohida eʼtirof etdi.

Lamine Yamalning salohiyati haqida nafaqat Kempes, balki boshqa taniqli murabbiylar ham ijobiy fikrda. Masalan, Ralf Rangnick agar yosh vinger jarohatlardan omon qolsa va oʻz ustida ishlashda davom etsa, Lionel Messi darajasiga chiqa olishini taxmin qilgan edi. Biroq Kempes kabi tajribali faxriylar uchun shunchaki isteʼdodning oʻzi yetarli emas; ular barqarorlik va eng yuqori darajadagi turnirlarda gʻalaba qozonishni asosiy mezon deb bilishadi.

Hozirda Ispaniya terma jamoasi xalqaro turnirlarda muvaffaqiyatli odimlamoqda, ammo jamoaning hujum chizigʻidagi samaradorligi borasida hamon savollar mavjud. Lamine Yamal guruh bosqichida oʻzini koʻrsatgan boʻlsa-da, hal qiluvchi bahslarda undan koʻproq narsa kutilmoqda. Argentina afsonasining ushbu chiqishi yosh futbolchi uchun oʻziga xos chaqiriq boʻlib, uning jahon futboli iyerarxiyasidagi oʻrnini belgilab berishi shubhasiz.

Lamine YamalBarselonaIspaniyaMario KempesLionel Messi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?Bugun, 18:33Kongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiKongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiBugun, 18:26Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiHarry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiBugun, 18:19JCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiJCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 18:19Abbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiAbbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiBugun, 18:11JCH-2026. Eldor Shomurodov: «Asosiy omil psixologiya bo‘ldi»JCH-2026. Eldor Shomurodov: «Asosiy omil psixologiya bo‘ldi»Bugun, 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi