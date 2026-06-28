Lamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydi
Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻlayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar uning darajasiga ehtiyotkorlik bilan baho bermoqda. Xususan, Argentina futboli afsonasi Mario Kempes 17 yoshli vinger hali chinakam superyulduz maqomiga erishmaganini taʼkidlab, uning oldiga jiddiy talab qoʻydi. Kempesning fikricha, futbolchining haqiqiy qiymati klubdagi oʻyinlari bilan emas, balki eng nufuzli turnir — Jahon chempionatidagi koʻrsatkichlari bilan belgilanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
1978-yilgi Jahon chempionati qahramoni Mario Kempes Goal.com nashriga bergan intervyusida Lamine Yamal Barselona safida oʻz mahoratini namoyish etib boʻlganini, biroq xalqaro maydondagi bosim butunlay boshqacha ekanini qayd etdi. Argentina afsonasiga koʻra, La Liga bahslari va qisqa muddatli, shafqatsiz pley-off tizimiga asoslangan Jahon chempionati oʻrtasida katta farq bor. U yosh iqtidor egasini Lionel Messi kabi buyuklar qatoriga qoʻshilish uchun aynan mundialda oʻzini koʻrsatishga chaqirdi.
Jahon chempionati — haqiqiy sinov maydoniKempesning soʻzlariga koʻra, klubdagi oʻyinlar koʻpincha futbolchining kamchiliklarini yashirishi mumkin, chunki u yerda jamoaviy mexanizm yillar davomida shakllangan boʻladi. "U oʻzining superyulduz ekanligini isbotlashi kerak. Barselona safida buni koʻrdik, endi Jahon chempionatida nimalarga qodirligini kuzatamiz. Aynan oʻsha yerda buyuk futbolchilarning asl bahosi ayon boʻladi", — deya taʼkidladi sobiq hujumchi. Uning fikricha, terma jamoa safidagi masʼuliyat oʻyinchidan yetakchilik xislatlarini talab qiladi.
Shu bilan birga, mutaxassis Ispaniya terma jamoasining hozirgi holati haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Kempesning nazarida, Lamine Yamal kelajakda jamoaning asosiy tayanchiga aylanishi mumkin boʻlsa-da, ayni damda Luis de la Fuente jamoasining "yuragi" boshqa futbolchi hisoblanadi. U Pedri oʻyin tizginini ushlab turuvchi va maydondagi tempni belgilab beruvchi asosiy figura ekanini alohida eʼtirof etdi.
Lamine Yamalning salohiyati haqida nafaqat Kempes, balki boshqa taniqli murabbiylar ham ijobiy fikrda. Masalan, Ralf Rangnick agar yosh vinger jarohatlardan omon qolsa va oʻz ustida ishlashda davom etsa, Lionel Messi darajasiga chiqa olishini taxmin qilgan edi. Biroq Kempes kabi tajribali faxriylar uchun shunchaki isteʼdodning oʻzi yetarli emas; ular barqarorlik va eng yuqori darajadagi turnirlarda gʻalaba qozonishni asosiy mezon deb bilishadi.
Hozirda Ispaniya terma jamoasi xalqaro turnirlarda muvaffaqiyatli odimlamoqda, ammo jamoaning hujum chizigʻidagi samaradorligi borasida hamon savollar mavjud. Lamine Yamal guruh bosqichida oʻzini koʻrsatgan boʻlsa-da, hal qiluvchi bahslarda undan koʻproq narsa kutilmoqda. Argentina afsonasining ushbu chiqishi yosh futbolchi uchun oʻziga xos chaqiriq boʻlib, uning jahon futboli iyerarxiyasidagi oʻrnini belgilab berishi shubhasiz.
…