Joze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdi

·3·Sport
Joze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdi
Qisqacha

Joze Mourinyu Real Madrid Rodri bilan shartnoma imzolash uchun jiddiy harakat qilgani, biroq futbolchining ikkilanishlari klub pozitsiyasiga ta'sir qilganini aytdi. Murabbiyning so'zlariga ko'ra, u yarimhimoyachi bilan shaxsan ikki bor muloqot qilgan va unga jozibador moliyaviy hamda sport shartnomasini taklif etgan. Mourinyu Rodri istisno darajadagi futbolchi ekanini ta'kidlab, unga eng yaxshi tilaklarini bildirdi.

Madridning Real klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyu yarimhimoyachi Rodri bilan bogʻliq vaziyat va uning kataloniyaliklar safiga oʻtishi mumkinligi haqidagi xabarlarga oʻz munosabatini bildirdi. El Chiringuito nashriga bergan intervyusida portugaliyalik mutaxassis poytaxt klubi ushbu jahon chempionini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat qilgani, biroq futbolchining ikkilanishlari klub pozitsiyasiga taʼsir qilganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Toni Kroos va Luka Modrich davri yakuniga yetgach, koʻpchilik mutaxassislar Rodrini Real Madrid maydon markazidagi tempni nazorat qiluvchi ideal nomzod sifatida koʻrayotgan edi. Biroq futbolchining Manchester Siti klubidan Barselona tomon yoʻnalish olishi madridliklar muxlislari uchun kutilmagan holat boʻldi. Shunga qaramay, Joze Mourinyu bu vaziyatni magʻlubiyat sifatida qabul qilmaslikka chaqirdi.

Transferdagi ikkilanishlar va murabbiy pozitsiyasi

Mourinyuning soʻzlariga koʻra, u yarimhimoyachi bilan shaxsan ikki bor muloqot qilgan va Real Madrid futbolchiga juda jozibador moliyaviy hamda sport shartnomasini taklif etgan. “Rodri shubhalandi, ikkilandi va uning bu ikkilanishlari menda ham savollar tugʻdirdi”, – deya tan oldi murabbiy intervyuda.

Tajribali mutaxassis Madrid klubining darajasi oʻta yuqori ekanligini, shuning uchun ham jamoaga kelish-kelmaslik haqida oʻylanib qoladigan futbolchilar kerak emasligini ochiq aytdi. Agar qirollik klubidan taklif tushsa, futbolchining munosabati darhol “Qachon kelishim kerak?” degan javobdan iborat boʻlishi lozimligini uqtirdi.

Tarkibga boʻlgan toʻliq ishonch

Goal.com xabar berishicha, shunga qaramay, Joze Mourinyu ispan futbolchisiga nisbatan iliq fikrlarni bildirib, uning klubga nisbatan hurmat bilan yondashganini eʼtirof etdi. “U istisno darajadagi futbolchi va bizga nisbatan juda hurmat bilan muomalada boʻldi. Unga faqat eng yaxshi tilaklarni tilayman”, – dedi murabbiy hazoromuz tarzda raqib jamoa vakiliga omad tilashini qoʻshimcha qilib.

Tarkibdagi mavjud futbolchilarning imkoniyatlariga toʻxtalarkan, Mourinyu jamoada markaziy chiziq futbolchilari yetishmayotgani haqidagi iddaolarni qatʼiyan rad etdi. U oʻz ixtiyoridagi mavjud isteʼdodlarga va jamoaning rivojlanish jarayoniga toʻliq ishonishini bildirdi.

Transfer oynasi hali ochiqligiga qaramay, murabbiyning fikricha, hozirgi tarkib uning barcha talablarini toʻlaqonli qanoatlantiradi. “Menga Rodri kerak emas. Bizda futbolchilar yetarli. Transfer oynasi ochiqligini inkor etmayman, biroq bu masala men uchun yopilgan – ha, tamom. Men bu tarkibni chin dildan juda yaxshi koʻraman”, deya yakun yasadi Joze Mourinyu.

Joze MourinyuReal MadridRodriBarselonaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiReal Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiBugun, 12:38Yuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiYuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiBugun, 12:33Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Bugun, 12:30Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Bugun, 12:21«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladi«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladiBugun, 12:17Joze Mourinyo Real Madrid jamoasida o‘z qoidalarini o‘rnata boshladiJoze Mourinyo Real Madrid jamoasida o‘z qoidalarini o‘rnata boshladiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi