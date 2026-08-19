Toshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindi
Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona xodimlari Toshkent shahri va viloyatida 978 gramm kannabis moyi, 500 grammga yaqin psixofaol qo'ziqorin hamda 12 992 dona «Sibutramin» moddali qahvani aniqladi. Bangkok — Toshkent reysi bilan kelgan, 2002 yilda tug'ilgan va muqaddam sudlangan shaxs qo'ziqorin hamda kannabis moyini sotish maqsadida olib kirgani fosh etildi.
Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona organlari xodimlari tomonidan poytaxt va Toshkent viloyatida yirik maxsus tezkor tadbirlar o‘tkazildi. Taylanddan olib kelingan kannabis moyi, gallyutsinogen qo‘ziqorinlar hamda viloyatlarga tarqatilishi kerak bo‘lgan kuchli ta’sir qiluvchi moddali qahvalar to‘xtatib qolindi — jinoyat sxemalari qanday fosh etildi va qo‘lga olinganlarni nima kutmoqda?
Bangkokdan kelgan «maxsus yuk»: Aeroportdagi rentgen tekshiruvi
Toshkent xalqaro aeroportida «Bangkok — Toshkent» reysi bilan uchib kelgan yo‘lovchining yuklari skanerdan o‘tkazilganda, bojxonachilarda jiddiy shubha uyg‘otdi. Oziq-ovqat qutilari ochib ko‘rilganda esa kutilmagan manzara namoyon bo‘ldi:
"Toshkent viloyatining O‘rta Chirchiq tumanida yashovchi, muqaddam sudlangan 2002 yilda tug‘ilgan shaxs turli yeguliklar orasiga 978 gramm kannabis moyi hamda tarkibida psixofaol moddalar bo‘lgan 500 grammga yaqin qo‘ziqorinlarni yashirib, sotish maqsadida olib kirgani fosh etildi."
Tezkor tadbirlar: Musodara qilingan moddalar va faktlar
Hudud / Joy
Shaxslar
Aniqlangan taqiqlangan moddalar
Maqsad va yo‘nalish
Toshkent aeroporti
2002 y.t., O‘rta Chirchiq tumani fuqarosi (muqaddam sudlangan)
978 gr kannabis moyi, ~500 gr psixofaol qo‘ziqorin
«Bangkok – Toshkent» reysi, sotish maqsadida
Toshkent tumani
1987 va 1989 y.t., Farg‘ona viloyati fuqarolari
12 992 dona «Sibutramin» moddali qahva
«Damas» salonida, Farg‘onada tarqatish rejasi
Huquqiy chora
Barcha ishtirokchilarga nisbatan
Jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi, tergov harakatlari ketmoqda
«Damas»dagi 13 ming dona sibutraminli qahva
Ikkinchi tezkor amaliyot Toshkent tumani hududida harakatlanayotgan «Damas» avtomobili to‘xtatilganda amalga oshirildi. Salonda yo‘lovchi sifatida ketayotgan Farg‘ona viloyatining Oltiariq va Uchko‘prik tumanlarida istiqomat qiluvchi ikki fuqaroning polietilen paketlari ko‘zdan kechirildi:
"Tekshiruv chog‘ida qo‘shni davlatdan kontrabanda yo‘li bilan keltirilgan va tarkibida «Sibutramin» kuchli ta’sir qiluvchi moddasi bo‘lgan 12 992 dona qahva mahsuloti ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Ushbu mahsulotlar Farg‘ona vodiysida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan edi."
Hozirda ushbu ikkala holat yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, tergov olib borilmoqda.
Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlarda «tez ozdiruvchi mo‘jizaviy qahva» sifatida sotilayotgan taqiqlangan sibutraminli vositalarga qarshi nazoratni qanday kuchaytirish lozim?
O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va yaqinlaringizni shubhali ozdiruvchi vositalar tuzog‘idan ogohlantirish uchun ushbu xabarni ulashing!
…