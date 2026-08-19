Toshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindi

·24·Jamiyat
Toshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindi
Qisqacha

Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona xodimlari Toshkent shahri va viloyatida 978 gramm kannabis moyi, 500 grammga yaqin psixofaol qo'ziqorin hamda 12 992 dona «Sibutramin» moddali qahvani aniqladi. Bangkok — Toshkent reysi bilan kelgan, 2002 yilda tug'ilgan va muqaddam sudlangan shaxs qo'ziqorin hamda kannabis moyini sotish maqsadida olib kirgani fosh etildi.

Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona organlari xodimlari tomonidan poytaxt va Toshkent viloyatida yirik maxsus tezkor tadbirlar o‘tkazildi. Taylanddan olib kelingan kannabis moyi, gallyutsinogen qo‘ziqorinlar hamda viloyatlarga tarqatilishi kerak bo‘lgan kuchli ta’sir qiluvchi moddali qahvalar to‘xtatib qolindi — jinoyat sxemalari qanday fosh etildi va qo‘lga olinganlarni nima kutmoqda?

Bangkokdan kelgan «maxsus yuk»: Aeroportdagi rentgen tekshiruvi

Toshkent xalqaro aeroportida «Bangkok — Toshkent» reysi bilan uchib kelgan yo‘lovchining yuklari skanerdan o‘tkazilganda, bojxonachilarda jiddiy shubha uyg‘otdi. Oziq-ovqat qutilari ochib ko‘rilganda esa kutilmagan manzara namoyon bo‘ldi:

"Toshkent viloyatining O‘rta Chirchiq tumanida yashovchi, muqaddam sudlangan 2002 yilda tug‘ilgan shaxs turli yeguliklar orasiga 978 gramm kannabis moyi hamda tarkibida psixofaol moddalar bo‘lgan 500 grammga yaqin qo‘ziqorinlarni yashirib, sotish maqsadida olib kirgani fosh etildi."

Tezkor tadbirlar: Musodara qilingan moddalar va faktlar

Hudud / Joy

Shaxslar

Aniqlangan taqiqlangan moddalar

Maqsad va yo‘nalish

Toshkent aeroporti

2002 y.t., O‘rta Chirchiq tumani fuqarosi (muqaddam sudlangan)

978 gr kannabis moyi, ~500 gr psixofaol qo‘ziqorin

«Bangkok – Toshkent» reysi, sotish maqsadida

Toshkent tumani

1987 va 1989 y.t., Farg‘ona viloyati fuqarolari

12 992 dona «Sibutramin» moddali qahva

«Damas» salonida, Farg‘onada tarqatish rejasi

Huquqiy chora

Barcha ishtirokchilarga nisbatan

Jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi, tergov harakatlari ketmoqda

«Damas»dagi 13 ming dona sibutraminli qahva

Ikkinchi tezkor amaliyot Toshkent tumani hududida harakatlanayotgan «Damas» avtomobili to‘xtatilganda amalga oshirildi. Salonda yo‘lovchi sifatida ketayotgan Farg‘ona viloyatining Oltiariq va Uchko‘prik tumanlarida istiqomat qiluvchi ikki fuqaroning polietilen paketlari ko‘zdan kechirildi:

"Tekshiruv chog‘ida qo‘shni davlatdan kontrabanda yo‘li bilan keltirilgan va tarkibida «Sibutramin» kuchli ta’sir qiluvchi moddasi bo‘lgan 12 992 dona qahva mahsuloti ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Ushbu mahsulotlar Farg‘ona vodiysida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan edi."

Hozirda ushbu ikkala holat yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, tergov olib borilmoqda.

Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlarda «tez ozdiruvchi mo‘jizaviy qahva» sifatida sotilayotgan taqiqlangan sibutraminli vositalarga qarshi nazoratni qanday kuchaytirish lozim?

O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va yaqinlaringizni shubhali ozdiruvchi vositalar tuzog‘idan ogohlantirish uchun ushbu xabarni ulashing!

ToshkentTailandBangkokFarg‘onaDamas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldiToshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldiBugun, 12:24Rolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadiRolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadiKecha, 21:15Namangandagi qurilish bozorda yong‘in chiqdiNamangandagi qurilish bozorda yong‘in chiqdiKecha, 20:271 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandi1 kursga kirganlar uchun muhim xabar: talabalar yotoqxonasiga ariza qabul qilish boshlandiKecha, 16:01Sirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildiSirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildiKecha, 15:56O‘zbekistonda yarim yilda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkak ota bo‘ldiO‘zbekistonda yarim yilda 70 yoshdan oshgan 29 nafar erkak ota bo‘ldiKecha, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi