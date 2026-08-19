Mikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchi
Mikel Arteta Arsenal bilan Angliya Premer-ligasida ketma-ket ikki mavsum chempionlikni qo'lga kiritib, klub tarixida ilk bor chempionlikni himoya qilishni maqsad qilgan. O'tgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan keyin chempion bo'lgan Arsenal Arteta boshqaruvida o'z hukmronligini mustahkamlashni istamoqda, APL tarixida esa bunday natijaga Ser Aleks Ferguson, Joze Mourinyo va Pep Gvardiola erishgan.
Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta Angliya Premer-ligasida ketma-ket ikki mavsum chempionlikni qoʻlga kiritishdek tarixiy natijani qayd etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. TalkSPORT nashriga bergan intervyusida ispaniyalik mutaxassis klub tarixida ilk bor chempionlikni himoya qilish jamoaning asosiy maqsadiga aylanganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan keyin Angliya taxtini egallagan «toʻpchilar» oʻz hukmronligini mustahkamlash niyatida. APL tarixida faqatgina Ser Aleks Ferguson, Joze Mourinyo va Pep Gvardiola kabi boshqaruv afsonalarigina chempionlikni ketma-ket ikki bor himoya qilishga muvaffaq boʻlgan. Arteta ana shu elite guruh safiga qoʻshilishni istamoqda.
Gvardiola davridan keyingi yangi davrManchester Siti boshqaruvida oʻn yillik faoliyatini yakunlagan Pep Gvardiolaning ketishi Angliya chempionatidagi umumiy raqobat manzarasini keskin oʻzgartirib yubordi. Ilgari Gvardiolaning yordamchisi boʻlib ishlagan Arteta uchun oʻz ustozi bilan boʻlgan qattiq taktik toʻqnashuvlarning yakunlangani oʻzgacha hissiyotlarni taqdim etmoqda.
«Soʻnggi olti-etti yil ichida uning darajasiga chiqish uchun qancha bosh ogʻrigʻi va ter toʻkkanimni bilasiz. U mutlaq ilhom manbai boʻldi, bu ligada abadiy iz qoldirdi va barchamizni yaxshiroq boʻlishga undadi», — dedi Arteta sobiq ustozi haqida fikr bildirar ekan.
Transfer bozoridagi harakatlarArsenal yozgi transfer oynasida Bruno Gimaraesni 75 million funt sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib ulgurdi. Biroq Mikel Arteta jamoaning transfer borasidagi ishlari hali yakunlanmagani va hujum chizigʻini kuchaytirish imkoniyatlari koʻrib chiqilayotganini istisno etmadi.
Jamoani Leandro Trossard tark etgani hamda Gabriel Martinellining kelajagi borasida savollar saqlanib qolayotgani fonida klub yangi vinger izlamoqda. Xususan, Liverpul qiziqish bildirayotgan Bradley Barkola ham London klubining nishonida ekani aytilmoqda.
Arteta rahbariyatning qoʻllab-quvvatlashidan mamnunligini taʼkidlab, jamoa oʻz ichki imkoniyatlarini oʻstirish bilan birga, munosib isteʼdodlar chiqsa ularni jalb etishdan qaytmasligini bildirdi. Premer-liganing oldindan aytib boʻlmaydigan darajada murakkabligini eslatgan murabbiy transfer oynasini ijobiy yakunlashga umid qilmoqda.
…