Mikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchi

·25·Sport
Mikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchi
Qisqacha

Mikel Arteta Arsenal bilan Angliya Premer-ligasida ketma-ket ikki mavsum chempionlikni qo'lga kiritib, klub tarixida ilk bor chempionlikni himoya qilishni maqsad qilgan. O'tgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan keyin chempion bo'lgan Arsenal Arteta boshqaruvida o'z hukmronligini mustahkamlashni istamoqda, APL tarixida esa bunday natijaga Ser Aleks Ferguson, Joze Mourinyo va Pep Gvardiola erishgan.

Londonning Arsenal klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta Angliya Premer-ligasida ketma-ket ikki mavsum chempionlikni qoʻlga kiritishdek tarixiy natijani qayd etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. TalkSPORT nashriga bergan intervyusida ispaniyalik mutaxassis klub tarixida ilk bor chempionlikni himoya qilish jamoaning asosiy maqsadiga aylanganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan keyin Angliya taxtini egallagan «toʻpchilar» oʻz hukmronligini mustahkamlash niyatida. APL tarixida faqatgina Ser Aleks Ferguson, Joze Mourinyo va Pep Gvardiola kabi boshqaruv afsonalarigina chempionlikni ketma-ket ikki bor himoya qilishga muvaffaq boʻlgan. Arteta ana shu elite guruh safiga qoʻshilishni istamoqda.

Gvardiola davridan keyingi yangi davr

Manchester Siti boshqaruvida oʻn yillik faoliyatini yakunlagan Pep Gvardiolaning ketishi Angliya chempionatidagi umumiy raqobat manzarasini keskin oʻzgartirib yubordi. Ilgari Gvardiolaning yordamchisi boʻlib ishlagan Arteta uchun oʻz ustozi bilan boʻlgan qattiq taktik toʻqnashuvlarning yakunlangani oʻzgacha hissiyotlarni taqdim etmoqda.

«Soʻnggi olti-etti yil ichida uning darajasiga chiqish uchun qancha bosh ogʻrigʻi va ter toʻkkanimni bilasiz. U mutlaq ilhom manbai boʻldi, bu ligada abadiy iz qoldirdi va barchamizni yaxshiroq boʻlishga undadi», — dedi Arteta sobiq ustozi haqida fikr bildirar ekan.

Transfer bozoridagi harakatlar

Arsenal yozgi transfer oynasida Bruno Gimaraesni 75 million funt sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib ulgurdi. Biroq Mikel Arteta jamoaning transfer borasidagi ishlari hali yakunlanmagani va hujum chizigʻini kuchaytirish imkoniyatlari koʻrib chiqilayotganini istisno etmadi.

Jamoani Leandro Trossard tark etgani hamda Gabriel Martinellining kelajagi borasida savollar saqlanib qolayotgani fonida klub yangi vinger izlamoqda. Xususan, Liverpul qiziqish bildirayotgan Bradley Barkola ham London klubining nishonida ekani aytilmoqda.

Arteta rahbariyatning qoʻllab-quvvatlashidan mamnunligini taʼkidlab, jamoa oʻz ichki imkoniyatlarini oʻstirish bilan birga, munosib isteʼdodlar chiqsa ularni jalb etishdan qaytmasligini bildirdi. Premer-liganing oldindan aytib boʻlmaydigan darajada murakkabligini eslatgan murabbiy transfer oynasini ijobiy yakunlashga umid qilmoqda.

ArsenalMikel ArtetaPremier LeaguePep GvardiolaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiArsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiBugun, 14:18Kylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilKylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilBugun, 14:14Joze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdiJoze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdiBugun, 13:39Yan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdiYan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdiBugun, 13:19Joze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiJoze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiBugun, 12:57Real Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiReal Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiBugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi