To‘ydan besh oy o‘tib o‘lgan kelin ishida yangi tafsilotlar ochiqlandi

·88·Dunyo
To‘ydan besh oy o‘tib o‘lgan kelin ishida yangi tafsilotlar ochiqlandi
Qisqacha

Hindistonda 33 yoshli model va aktrisa Tvisha Sharmaning o'limi bo'yicha eri Samart Singh va qaynonasi Giribala Singhga o'z joniga qasd qilishga undash hamda shafqatsiz munosabat bilan bog'liq ayblovlar qo'yildi. Tvisha 12 may kuni to'yidan besh oy o'tib, Bxopal shahridagi erining uyida vafot etgan, CBI esa sudga 600 sahifalik ayblov xulosasini taqdim etgan.

Hindistonda 33 yoshli model va aktrisa Tvisha Sharmaning o‘limi bo‘yicha uning eri va qaynonasiga rasmiy ayblovlar qo‘yildi. Tvisha to‘yidan atigi besh oy o‘tib, 12 may kuni Bxopal shahridagi erining uyida vafot etgan edi.

Uning o‘limi mamlakatda katta shov-shuvga sabab bo‘lib, voqea qotillik yoki o‘z joniga qasd qilish bo‘lgani haqida turli qarashlar bildirildi.

Markaziy tergov byurosi — CBI sudga taqdim etgan 600 sahifalik ayblov xulosida Tvishaning eri Samart Singh va qaynonasi, nafaqadagi sudya Giribala Singhga «o‘z joniga qasd qilishga undash» va «shafqatsiz munosabat» bilan bog‘liq ayblovlar qo‘yilganini ma’lum qildi. Ular esa ayblovlarni rad etmoqda.

Tvishaning ota-onasi va yaqinlari uni eri va qaynonasi sep talablari tufayli tazyiqqa uchratgani va o‘ldirilganini da’vo qilgan. Giribala esa bu iddaolarni asossiz deb atab, Tvishada ruhiy salomatlik bilan bog‘liq muammolar bo‘lganini va u o‘z joniga qasd qilganini aytgan.

CBI ma’lumotlariga ko‘ra, nikohdan keyin Samart Tvishaga bir necha marta ruhiy bosim o‘tkazgan va haqoratomuz so‘zlar ishlatgan. Tergovda Giribala ham o‘g‘lini keliniga nisbatan ruhiy tazyiq o‘tkazishga undagani qayd etilgan.

An'anaviy hind liboslaridagi kelin va kuyov to‘y marosimida tasvirlangan.

Tvishaning oilasi esa asosiy kelishmovchilik aprel oyida, u homilador bo‘lganidan keyin boshlanganini aytgan. Ularning da’vosiga ko‘ra, eri va qaynonasi homila boshqa erkakdan ekanini aytgan hamda uni homiladorlikni to‘xtatishga majburlagan. Giribala buni rad etib, abortni Tvishaning o‘zi xohlaganini bildirgan.

Tvisha 2012 yilda Puna shahridagi go‘zallik tanlovida g‘olib chiqib, «Miss Pune» unvonini olgan. U reklama loyihalarida, telugu tilidagi filmda ishtirok etgan, keyinchalik xususiy kompaniyalarda marketing mutaxassisi bo‘lib ishlagan.

CBI ma’lumotlariga ko‘ra, Tvisha Samart bilan 2025 yil fevral oyida tanishuv ilovasi orqali tanishgan va ular dekabr oyida turmush qurgan.

Tvishaning o‘limidan keyin Giribalaning jurnalistlarga bergan intervyusi ham katta bahslarga sabab bo‘ldi. U kelinining ruhiy holati haqida gapirib, uni «liberal» deb atagan. Bu bayonotlardan so‘ng Tvishaning otasi uni qizining obro‘siga putur yetkazishga urinishda ayblagan.

Ayni paytda tergov davom etmoqda. CBI yangi dalillar paydo bo‘lsa, ishga boshqa shaxslar ham jalb qilinishi va qo‘shimcha ayblovlar qo‘yilishi mumkinligini bildirgan.

Tvisha SharmaBhopalCentral Bureau of InvestigationSamart SinghGiribala Singh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Eng yoqimli boshlovchi yordamchisi”: jonli efir paytida kichkina itning qilig‘i e’tiborni tortdi“Eng yoqimli boshlovchi yordamchisi”: jonli efir paytida kichkina itning qilig‘i e’tiborni tortdiBugun, 14:41Shakira 7,4 balli zilziladan zarar ko‘rgan bolalar uchun millionlab dollarlik tashabbus boshladiShakira 7,4 balli zilziladan zarar ko‘rgan bolalar uchun millionlab dollarlik tashabbus boshladiBugun, 14:35498 kun, 195 davlat: amerikalik sayyoh dunyoni rekord darajada tez aylanib chiqdi!498 kun, 195 davlat: amerikalik sayyoh dunyoni rekord darajada tez aylanib chiqdi!Bugun, 14:28Malika Diana haqidagi yangi kitobda ukasi kutilmagan haqiqatni aytdiMalika Diana haqidagi yangi kitobda ukasi kutilmagan haqiqatni aytdiBugun, 13:09Ukraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdiUkraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdiBugun, 11:04Kuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladiKuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladiBugun, 08:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi