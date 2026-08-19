Malika Diana haqidagi yangi kitobda ukasi kutilmagan haqiqatni aytdi

·5·Dunyo
Malika Diana haqidagi yangi kitobda ukasi kutilmagan haqiqatni aytdi
Qisqacha

Charlz Spenser marhum opasi Diana Spenserning hayoti, shahzoda Charlz bilan nikohi va Parijdagi fojiali halokatidan keyingi voqealar haqida kitob yozib, yillar davomida haqiqat sifatida qabul qilingan ayrim ma'lumotlarga o'z nuqtayi nazarini bildirdi. U asarni boshqalarning fikrlari vaqt o'tishi bilan haqiqat sifatida qabul qilingan yolg'onlarga asoslangani sababli, o'z xotiralari va qarashlarini to'liq yozib qoldirishga qaror qilgan.

Buyuk Britaniyaning marhum malikasi Diana Spenserning ukasi Charlz Spenser opasining hayoti, uning shahzoda Charlz bilan nikohi va Parijdagi fojiali halokatidan keyingi voqealar haqida kitob yozdi. U asarida yillar davomida jamoatchilik tomonidan «haqiqat» sifatida qabul qilingan ayrim ma’lumotlarga o‘z nuqtayi nazaridan javob beradi. Bu haqda «Reuters» xabar berdi.

Spenserning so‘zlariga ko‘ra, Diananing vafotiga 30 yil to‘lishi yaqinlashgani sababli u opasi haqida intervyu berish bo‘yicha yana ko‘plab takliflar olgan.

Biroq bu so‘rovlar unga boshqalarning fikrlarini qayta-qayta o‘qishdan ko‘ra, o‘z xotiralari va qarashlarini bir marta to‘liq yozib qoldirish kerak, degan qarorga kelishga turtki bo‘lgan.

«Bu meni boshqalarning fikrlarini yana o‘qish noqulayligidan ko‘ra, o‘z fikrlarim va xotiralarimni bir marta va butunlay yozib qoldirishga ishontirdi. Chunki ularning ko‘pchiligi vaqt o‘tishi bilan haqiqat sifatida qabul qilingan yolg‘onlarga asoslangan», — degan Spenser.

Uning ta’kidlashicha, asardan ko‘zlangan asosiy maqsad Diana haqidagi voqealarni uning ukasi nuqtayi nazaridan bayon qilish va yillar davomida shakllangan turli qarashlarga o‘z munosabatini bildirishdan iborat.

Charlz Spenserning «Swan Song: Diana, My Sister» («Oqqush qo‘shig‘i: Diana, mening opam») deb nomlangan kitobi joriy yil 22 sentyabr kuni Buyuk Britaniyada nashr etiladi. Asarni 12 tilga tarjima qilish rejalashtirilgan.

Ma’lumot uchun, Diana Spenser 1961 yil 1 iyul kuni Angliyaning Norfolk grafligidagi Sandringem qirollik mulki hududida joylashgan Park House qarorgohida tug‘ilgan.

U 1981 yilda o‘sha paytdagi Uels shahzodasi, hozirgi qirol Charlz III bilan turmush qurgan. Nikohidan keyin Diana butun dunyoda tanilgan shaxsga aylanib, eng ko‘p suratga olingan ayollardan biri bo‘lgan.

Biroq ularning oilaviy hayoti uzoq davom etmadi. Nikohdagi kelishmovchiliklar oxir-oqibat ajrashishga olib keldi va juftlik 1996 yilda rasman ajrashdi.

Oradan ko‘p o‘tmay, 1997 yil avgust oyida Diana 36 yoshida Parijda avtomobilda sevgilisi Dodi al-Fayed bilan ketayotgan vaqtida halokatga uchradi. Fojia oqibatida malika vafot etdi.

Diananing ukasi Charlz Spenser esa opasining dafn marosimida so‘zlagan nutqi bilan ham jamoatchilik xotirasida qolgan. U o‘sha mashhur nutqida qirollik oilasini tanqid qilgan edi.

Endi esa Spenser o‘zining yangi kitobi orqali Diananing hayoti va o‘limi bilan bog‘liq voqealarga yana bir bor murojaat qilmoqda. Muallifning ta’kidlashicha, u asarda yillar davomida turli talqinlarga ega bo‘lgan voqealarni aynan opasining ukasi sifatida ko‘rgan va eslagan tarzda bayon etishga harakat qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdiUkraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdiBugun, 11:04Kuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladiKuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladiBugun, 08:54«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdi«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdiBugun, 08:48«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostida«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostidaBugun, 08:36«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildiBugun, 08:31«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindi«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 08:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi