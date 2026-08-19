Malika Diana haqidagi yangi kitobda ukasi kutilmagan haqiqatni aytdi
Charlz Spenser marhum opasi Diana Spenserning hayoti, shahzoda Charlz bilan nikohi va Parijdagi fojiali halokatidan keyingi voqealar haqida kitob yozib, yillar davomida haqiqat sifatida qabul qilingan ayrim ma'lumotlarga o'z nuqtayi nazarini bildirdi. U asarni boshqalarning fikrlari vaqt o'tishi bilan haqiqat sifatida qabul qilingan yolg'onlarga asoslangani sababli, o'z xotiralari va qarashlarini to'liq yozib qoldirishga qaror qilgan.
Buyuk Britaniyaning marhum malikasi Diana Spenserning ukasi Charlz Spenser opasining hayoti, uning shahzoda Charlz bilan nikohi va Parijdagi fojiali halokatidan keyingi voqealar haqida kitob yozdi. U asarida yillar davomida jamoatchilik tomonidan «haqiqat» sifatida qabul qilingan ayrim ma’lumotlarga o‘z nuqtayi nazaridan javob beradi. Bu haqda «Reuters» xabar berdi.
Spenserning so‘zlariga ko‘ra, Diananing vafotiga 30 yil to‘lishi yaqinlashgani sababli u opasi haqida intervyu berish bo‘yicha yana ko‘plab takliflar olgan.
Biroq bu so‘rovlar unga boshqalarning fikrlarini qayta-qayta o‘qishdan ko‘ra, o‘z xotiralari va qarashlarini bir marta to‘liq yozib qoldirish kerak, degan qarorga kelishga turtki bo‘lgan.
«Bu meni boshqalarning fikrlarini yana o‘qish noqulayligidan ko‘ra, o‘z fikrlarim va xotiralarimni bir marta va butunlay yozib qoldirishga ishontirdi. Chunki ularning ko‘pchiligi vaqt o‘tishi bilan haqiqat sifatida qabul qilingan yolg‘onlarga asoslangan», — degan Spenser.
Uning ta’kidlashicha, asardan ko‘zlangan asosiy maqsad Diana haqidagi voqealarni uning ukasi nuqtayi nazaridan bayon qilish va yillar davomida shakllangan turli qarashlarga o‘z munosabatini bildirishdan iborat.
Charlz Spenserning «Swan Song: Diana, My Sister» («Oqqush qo‘shig‘i: Diana, mening opam») deb nomlangan kitobi joriy yil 22 sentyabr kuni Buyuk Britaniyada nashr etiladi. Asarni 12 tilga tarjima qilish rejalashtirilgan.
Ma’lumot uchun, Diana Spenser 1961 yil 1 iyul kuni Angliyaning Norfolk grafligidagi Sandringem qirollik mulki hududida joylashgan Park House qarorgohida tug‘ilgan.
U 1981 yilda o‘sha paytdagi Uels shahzodasi, hozirgi qirol Charlz III bilan turmush qurgan. Nikohidan keyin Diana butun dunyoda tanilgan shaxsga aylanib, eng ko‘p suratga olingan ayollardan biri bo‘lgan.
Biroq ularning oilaviy hayoti uzoq davom etmadi. Nikohdagi kelishmovchiliklar oxir-oqibat ajrashishga olib keldi va juftlik 1996 yilda rasman ajrashdi.
Oradan ko‘p o‘tmay, 1997 yil avgust oyida Diana 36 yoshida Parijda avtomobilda sevgilisi Dodi al-Fayed bilan ketayotgan vaqtida halokatga uchradi. Fojia oqibatida malika vafot etdi.
Diananing ukasi Charlz Spenser esa opasining dafn marosimida so‘zlagan nutqi bilan ham jamoatchilik xotirasida qolgan. U o‘sha mashhur nutqida qirollik oilasini tanqid qilgan edi.
Endi esa Spenser o‘zining yangi kitobi orqali Diananing hayoti va o‘limi bilan bog‘liq voqealarga yana bir bor murojaat qilmoqda. Muallifning ta’kidlashicha, u asarda yillar davomida turli talqinlarga ega bo‘lgan voqealarni aynan opasining ukasi sifatida ko‘rgan va eslagan tarzda bayon etishga harakat qilgan.
…