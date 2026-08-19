Real Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydi

·24·Sport
Real Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydi
Qisqacha

Joze Mourinyu Rodri bilan ikki marta gaplashganini va Real Madrid unga juda yaxshi taklif berganini aytdi. Murabbiyning ta'kidlashicha, futbolchining ikkilanishlari muzokaralarga ta'sir qilgan, Real Madrid esa o'ziga nisbatan qat'iy bo'lmagan o'yinchilarga ehtiyoj sezmaydi. Mourinyu Rodri klubga hurmat bilan munosabatda bo'lganini qayd etib, «Menga Rodri kerak emas», deya xulosa qildi.

Ispaniya futbolining markaziy voqealaridan biri sifatida, yarimhimoyachi Rodri Manchester Siti klubidan Barselona safiga oʻtgani katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Avvalroq poytaxt klubi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat qilgani, biroq oxir-oqibat oʻyinchi Kataloniya jamoasini tanlagani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ushbu vaziyat Real Madrid uchun omadsizlik sifatida talqin qilinayotgan bir paytda, jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyu El Chiringuito nashriga bergan intervyusida mazkur holatga oʻz munosabatini bildirdi va barcha taxminlarga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, tajribali mutaxassis futbolchining rad javobidan soʻng yuzaga kelgan vaziyatni dramalashtirmaslikka chaqirgan. Mourinyuning taʼkidlashicha, qirollik klubi yarimhimoyachiga munosib taklif bergan va shaxsan oʻzi ham u bilan ikki bor muloqot qilgan. Biroq jarayon davomida kelib chiqqan shubhalar muzokaralarning yakuniga taʼsir koʻrsatgan.

Murabbiyning prinsipial yondashuvi

«Men u bilan ikki marta gaplashdim va Real Madrid unga juda yaxshi taklif taqdim etdi», — deydi Joze Mourinyu. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, Rodri oʻylanib qolgan va uning ikkilanishlari murabbiyning oʻzida ham savollar tugʻdirgan. Shundan soʻng poytaxt klubi bu transferdan qisman sovigani ehtimoldan xoli emas.

Mourinyu futbolchining shaxsiy fazilatlarini yuqori baholab, u klubga nisbatan juda hurmat bilan munosabatda boʻlganini alohida taʼkidladi. Biroq Real Madrid darajasidagi jamoa oʻziga nisbatan ikkilanadigan oʻyinchilarga ehtiyoj sezmasligini qatʼiy qilib aytdi. Mourinyuning fikricha, agar Real Madrid kabi klub futbolchiga murojaat qilsa, uning javobi darhol va ikkilanishlarsiz boʻlishi shart.

Tarkibga boʻlgan toʻliq ishonch

Toni Kroos va Luka Modrich davri yakuniga yetgach, koʻplab mutaxassislar Rodrini Real Madrid yarimhimoyasidagi tempni boshqaradigan ideal nomzod sifatida koʻrishgan edi. Biroq Mourinyu jamoada bu pozitsiya boʻyicha muammo borligini qatʼiyan rad etdi. Portugaliyalik mutaxassis mavjud futbolchilarning salohiyatiga va ularning rivojlanishiga toʻliq iymon keltirganini bildirdi.

«Menga Rodri kerak emas,» — deya keskin xulosa qildi Mourinyu. U jamoada yetarlicha ijrochilar borligini, transfer oynasi ochiqligi sababli boshqa xaridlar boʻlmasligini mutlaqo istisno etmasa-da, hozirgi tarkibdan juda mamnunligini taʼkidladi. Shu tariqa, murabbiy rahbariyat va jamoa oldida mavjud tarkib bilan ham yuqori natijalarga erisha olishiga ishonch bildirdi.

Joze MourinyuReal MadridBarselonaRodriTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdiYan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdiBugun, 13:19Joze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiJoze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiBugun, 12:57Yuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiYuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiBugun, 12:33Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Bugun, 12:30Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Bugun, 12:21«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladi«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladiBugun, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi