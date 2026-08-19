Real Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydi
Joze Mourinyu Rodri bilan ikki marta gaplashganini va Real Madrid unga juda yaxshi taklif berganini aytdi. Murabbiyning ta'kidlashicha, futbolchining ikkilanishlari muzokaralarga ta'sir qilgan, Real Madrid esa o'ziga nisbatan qat'iy bo'lmagan o'yinchilarga ehtiyoj sezmaydi. Mourinyu Rodri klubga hurmat bilan munosabatda bo'lganini qayd etib, «Menga Rodri kerak emas», deya xulosa qildi.
Ispaniya futbolining markaziy voqealaridan biri sifatida, yarimhimoyachi Rodri Manchester Siti klubidan Barselona safiga oʻtgani katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Avvalroq poytaxt klubi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy harakat qilgani, biroq oxir-oqibat oʻyinchi Kataloniya jamoasini tanlagani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ushbu vaziyat Real Madrid uchun omadsizlik sifatida talqin qilinayotgan bir paytda, jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyu El Chiringuito nashriga bergan intervyusida mazkur holatga oʻz munosabatini bildirdi va barcha taxminlarga oydinlik kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, tajribali mutaxassis futbolchining rad javobidan soʻng yuzaga kelgan vaziyatni dramalashtirmaslikka chaqirgan. Mourinyuning taʼkidlashicha, qirollik klubi yarimhimoyachiga munosib taklif bergan va shaxsan oʻzi ham u bilan ikki bor muloqot qilgan. Biroq jarayon davomida kelib chiqqan shubhalar muzokaralarning yakuniga taʼsir koʻrsatgan.
Murabbiyning prinsipial yondashuvi«Men u bilan ikki marta gaplashdim va Real Madrid unga juda yaxshi taklif taqdim etdi», — deydi Joze Mourinyu. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, Rodri oʻylanib qolgan va uning ikkilanishlari murabbiyning oʻzida ham savollar tugʻdirgan. Shundan soʻng poytaxt klubi bu transferdan qisman sovigani ehtimoldan xoli emas.
Mourinyu futbolchining shaxsiy fazilatlarini yuqori baholab, u klubga nisbatan juda hurmat bilan munosabatda boʻlganini alohida taʼkidladi. Biroq Real Madrid darajasidagi jamoa oʻziga nisbatan ikkilanadigan oʻyinchilarga ehtiyoj sezmasligini qatʼiy qilib aytdi. Mourinyuning fikricha, agar Real Madrid kabi klub futbolchiga murojaat qilsa, uning javobi darhol va ikkilanishlarsiz boʻlishi shart.
Tarkibga boʻlgan toʻliq ishonchToni Kroos va Luka Modrich davri yakuniga yetgach, koʻplab mutaxassislar Rodrini Real Madrid yarimhimoyasidagi tempni boshqaradigan ideal nomzod sifatida koʻrishgan edi. Biroq Mourinyu jamoada bu pozitsiya boʻyicha muammo borligini qatʼiyan rad etdi. Portugaliyalik mutaxassis mavjud futbolchilarning salohiyatiga va ularning rivojlanishiga toʻliq iymon keltirganini bildirdi.
«Menga Rodri kerak emas,» — deya keskin xulosa qildi Mourinyu. U jamoada yetarlicha ijrochilar borligini, transfer oynasi ochiqligi sababli boshqa xaridlar boʻlmasligini mutlaqo istisno etmasa-da, hozirgi tarkibdan juda mamnunligini taʼkidladi. Shu tariqa, murabbiy rahbariyat va jamoa oldida mavjud tarkib bilan ham yuqori natijalarga erisha olishiga ishonch bildirdi.
…