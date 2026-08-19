Joze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdi

·42·Sport
Joze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdi
Qisqacha

Joze Mourinyo Vinisius Juniorni Real Madridda qolib, shartnomasini uzaytirishga ko'ndirdi, holbuki Arsenal uning transferini amalga oshirishga harakat qilgandi. Vinisius Juniorning Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi so'nggi 12 oylik bosqichiga kirgan, Arsenal esa futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqqan. Mourinyo unga Real Madridni tark etish arzimaydi, deb tushuntirganini aytdi.

Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo braziliyalik hujumchi Vinicius Juniorni klubda qolishga va shartnomani uzaytirishga ko'ndirgani haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Ushbu voqea futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi, chunki futbolchining amaldagi bitimi yakuniga etib borayotgan edi va Angliya Premer-ligasi vakillari vaziyatdan foydalanishga harakat qilgandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Vinicius Juniorning Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi so'nggi 12 oylik bosqichiga kirgan va tomonlar o'rtasidagi muzokaralar qish oylarida biroz sekinlashgandi. Bu holatdan darhol foydalanishga intilgan Angliya chempioni Arsenal futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqib, transferni amalga oshirishga umid qilgandi. Mikel Arteta jamoaning hujum chizig'ini aynan braziliyalik iqtidor egasi bilan kuchaytirmoqchi edi.

Mourinyoning hal qiluvchi suhbati

El Chiringuito nashriga bergan intervyusida Joze Mourinyo futbolchini Madridda qolishga ishontirishdagi o'rni haqida to'xtalib o'tdi. Portugaliyalik mutaxassis shartnomaning uzaytirilishi faqat uning xizmati emasligini, balki futbolchining o'zi Real Madridga chin dildan bog'lanib qolganini ta'kidladi.

Shunga qaramay, bosh murabbiy futbolchi bilan yuzma-yuz va ochiq suhbat o'tkazganini tan oldi. Mourinyo Viniciusga qilingan murojaat tafsilotlarini ochib berar ekan, unga klubni tark etish mantiqsiz ekanini tushuntirganini aytdi.

Ketish arzimaydi

Joze Mourinyo futbolchiga qaratilgan so'zlarini quyidagicha esladi: 'Vini, qayerga bormoqchisan? Sen faqat Braziliyada bo'lgansan va faqat Real Madridni taniysan... Real Madridni faqat uni tark etganingdagina tushunasan. Ketganingda haqiqiy Real Madrid nima ekanini anglab yetasan. Ketma, bu bunga arzimaydi'.

Futbolchi yakunda qariyb olti yillik yangi shartnimo imzoladi va 2032-yilgachaqi muddatgaqi Ispaniya grandida qoladigan bo'ldi. Joze Mourinyo jamoaning umumiy rivojlanishi, ish jarayoni va yigitlarning mehnatkashligi Viniciusning qaroriga ijobiy ta'sir ko'rsatganini qo'shimcha qildi.

Jose MourinhoVinicius JuniorReal MadridArsenalTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asr jangi: Entoni Joshua va Tayson Fyuri jangi sanasi va joyi ma’lum bo‘ldiAsr jangi: Entoni Joshua va Tayson Fyuri jangi sanasi va joyi ma’lum bo‘ldiBugun, 15:02ESPN dunyoning eng kuchli 10 markaziy himoyachisini e’lon qildiESPN dunyoning eng kuchli 10 markaziy himoyachisini e’lon qildiBugun, 14:59«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdiBugun, 14:53Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...Bugun, 14:50Jamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindiJamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindiBugun, 14:31Arsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiArsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiBugun, 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi