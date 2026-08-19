Joze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdi
Joze Mourinyo Vinisius Juniorni Real Madridda qolib, shartnomasini uzaytirishga ko'ndirdi, holbuki Arsenal uning transferini amalga oshirishga harakat qilgandi. Vinisius Juniorning Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi so'nggi 12 oylik bosqichiga kirgan, Arsenal esa futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqqan. Mourinyo unga Real Madridni tark etish arzimaydi, deb tushuntirganini aytdi.
Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo braziliyalik hujumchi Vinicius Juniorni klubda qolishga va shartnomani uzaytirishga ko'ndirgani haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Ushbu voqea futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi, chunki futbolchining amaldagi bitimi yakuniga etib borayotgan edi va Angliya Premer-ligasi vakillari vaziyatdan foydalanishga harakat qilgandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Vinicius Juniorning Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi so'nggi 12 oylik bosqichiga kirgan va tomonlar o'rtasidagi muzokaralar qish oylarida biroz sekinlashgandi. Bu holatdan darhol foydalanishga intilgan Angliya chempioni Arsenal futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqib, transferni amalga oshirishga umid qilgandi. Mikel Arteta jamoaning hujum chizig'ini aynan braziliyalik iqtidor egasi bilan kuchaytirmoqchi edi.
Mourinyoning hal qiluvchi suhbatiEl Chiringuito nashriga bergan intervyusida Joze Mourinyo futbolchini Madridda qolishga ishontirishdagi o'rni haqida to'xtalib o'tdi. Portugaliyalik mutaxassis shartnomaning uzaytirilishi faqat uning xizmati emasligini, balki futbolchining o'zi Real Madridga chin dildan bog'lanib qolganini ta'kidladi.
Shunga qaramay, bosh murabbiy futbolchi bilan yuzma-yuz va ochiq suhbat o'tkazganini tan oldi. Mourinyo Viniciusga qilingan murojaat tafsilotlarini ochib berar ekan, unga klubni tark etish mantiqsiz ekanini tushuntirganini aytdi.
Ketish arzimaydiJoze Mourinyo futbolchiga qaratilgan so'zlarini quyidagicha esladi: 'Vini, qayerga bormoqchisan? Sen faqat Braziliyada bo'lgansan va faqat Real Madridni taniysan... Real Madridni faqat uni tark etganingdagina tushunasan. Ketganingda haqiqiy Real Madrid nima ekanini anglab yetasan. Ketma, bu bunga arzimaydi'.
Futbolchi yakunda qariyb olti yillik yangi shartnimo imzoladi va 2032-yilgachaqi muddatgaqi Ispaniya grandida qoladigan bo'ldi. Joze Mourinyo jamoaning umumiy rivojlanishi, ish jarayoni va yigitlarning mehnatkashligi Viniciusning qaroriga ijobiy ta'sir ko'rsatganini qo'shimcha qildi.
…